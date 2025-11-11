Shaun Murphy se enfurece después de que le dijeran el puesto de Campeón de Campeones en MID-AIR durante un viaje de pesadilla de 36 horas desde China

ERRANTE Shaun Murphy acusó a los organizadores del Campeón de Campeones de “poco profesionalismo” y de actuar “irrespetuosamente” hacia él en una perorata sensacional sobre el calendario del torneo.

El campeón del mundo de 2005, con desfase horario, perdió 4-1 ante el campeón del Abierto de Escocia, Lei Peifan, en un partido que comenzó a la 1 de la tarde en la jornada inaugural del evento de siete días en Leicester.

Murphy, de 43 años, perdió ante John Higgins el pasado jueves en los cuartos de final del Campeonato Internacional en la ciudad china de Nanjing.

Sin embargo, Murphy, que recientemente se comprometió por tercera vez, afirma que en su vuelo de regreso a Londres le informaron que se esperaba que jugara su partido del Grupo 2 el lunes por la tarde en East Midlands.

Mark Wiliams, Mark Allen y Alfie Burden no participaron en el torneo de clasificación chino de la semana pasada a 5.600 millas de distancia, pero están programados para jugar sus eliminatorias de primera ronda en los próximos días.

El Campeón de Campeones de 16 hombres, transmitido por ITV4, es un evento peculiar en el calendario, ya que lo organiza Matchroom Sport y no el World Snooker Tour.

En una explosiva perorata en televisión en vivo, Murphy dijo que era “nada menos que despreciable” y una “vergüenza” que se esperaba que jugara contra el cueist chino el primer día.

Murphy, el actual campeón del Masters, dijo: “Me conduzco lo más profesionalmente posible.

“Intento tratar el juego con un increíble respeto. Creo que la forma en que Matchroom me ha tratado en este torneo es nada menos que despreciable.

“Descubrir, en un torneo en el que eligieron el sorteo y los grupos, descubrir que estaba jugando hoy, a mitad de un viaje maratónico de 36 horas a casa desde China, hace apenas 48 horas.

“Hubo otros tres jugadores en este torneo que ni siquiera estuvieron en China la semana pasada. Para mí, ser eliminado primero hoy es nada menos que despreciable.

“Creo que se han cubierto de una enorme vergüenza al tratarme con tanta falta de respeto.

“Hoy, durante el desayuno, me enteré de que a la una jugaría primero.

“La comunicación ha sido tan pobre. Estoy sorprendido. He estado acostumbrado a que Matchroom sea una organización bien administrada desde que comencé a trabajar con ellos cuando era un niño hace 30 años.

“La forma en que me trataron en este evento, con el formato, es extremadamente poco profesional. Estoy muy decepcionado con ellos.

“Mi problema ciertamente no es con nadie más. Mi problema es que Mark Williams, Mark Allen y Alfie Burden ni siquiera estaban en China. Matchroom seleccionó este evento totalmente a dedo.

“No tenían necesidad de elegir los sorteos y crear los formatos como lo hicieron.

“Podrían haber puesto a esos tres en un grupo con alguien más que no estuviera en China tanto tiempo como el resto de nosotros, y podrían haber jugado hoy. Debieron haber jugado hoy.

“Se ha convertido en una burla total del evento y en una vergüenza para mí. Mi reputación es algo que me tomo muy en serio.

“Después de haber estado en el país menos de 24 horas, anoche me encontré en un hotel aquí en Leicester.

“No saber qué día es ni dónde estoy ni qué ropa llevo ni nada. Y esperar que salga y actúe como un jugador de billar profesional es un paso demasiado lejos.

“Estoy extremadamente decepcionado con ellos”.

En respuesta, Matchroom dijo que no habían “seleccionado personalmente” el sorteo, ya que todo se hizo en la clasificación.

Se tuvo que prestar especial atención a los escoceses Stephen Maguire y John Higgins, que perdieron ante Wu Yize en la final del Campeonato Internacional y tienen viajes igualmente largos de regreso al Reino Unido.

Un portavoz de Matchroom dijo: “Hablamos con Shaun después de su partido y entendemos completamente sus frustraciones.

“Nuestras prioridades son los jugadores y estamos orgullosos de que consideren este evento prestigioso y quieran prepararse para él.

“Por transparencia y equidad, los grupos se basan en la siembra.

“La programación siempre es un desafío cada año, pero tomamos en cuenta los puntos y siempre nos esforzaremos por mejorar para el próximo año y el futuro”.

Después de que Murphy perdiera ante Higgins el jueves por la noche, él y su prometida Jo cambiaron sus planes de viaje y, en lugar de un tren bala, tomaron un vuelo interno de Nanjing a Beijing.

Luego tomaron un viaje en taxi de dos a tres horas en la hora pico hasta el Aeropuerto Internacional Capital de Beijing en la capital de China.

Aunque se registraron en un hotel el viernes por la noche, fue una estadía breve ya que estaban fuera del país a las 6.50 am de la mañana siguiente, volando de Beijing a Dubai en un avión de Emirates.

Su vuelo de los Emiratos Árabes Unidos a Manchester se retrasó debido a un problema médico y la pareja no regresó a su casa hasta cerca de la medianoche.

Fue solo en el vuelo de regreso, mientras usaba el wifi del avión, que se le informó a Murphy que se esperaba que jugara el lunes.

La pareja logró celebrar con champán con los padres de Jo, pero el domingo por la noche Murphy tuvo que quedarse en un hotel en Leicester.