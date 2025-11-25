Shohei Ohtani de los Dodgers jugará para Japón en el CMB, pero ¿lanzará?

Shohei Ohtani volverá a representar al equipo de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año.

Sin embargo, aún no está claro si lanzará o no en el torneo internacional.

El lunes, Ohtani anunció en Instagram que planea participar en el WBC por segunda vez en su carrera.

En el CMB de 2023, ganó el Jugador Más Valioso del torneo con un promedio de bateo de .435 y una efectividad de lanzamiento de 1.86, lo que ayudó a Japón a ganar el título de ese año. Puntualizó el evento con su memorable ponche a Mike Trout para el último out del juego de campeonato.

“Estoy feliz de volver a jugar representando a Japón”, escribió Ohtani en japonés el lunes.

La pregunta ahora es si Ohtani lanzará en el evento, que se llevará a cabo en marzo, apenas cinco meses después de su pesada carga de trabajo de postemporada durante la carrera de los Dodgers hacia su segundo título consecutivo de Serie Mundial.

Hasta el momento, aparentemente no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Después de pasar la primera mitad de la temporada de 2025 limitado únicamente a tareas de bateo designado mientras completaba su recuperación de un procedimiento Tommy John de 2023, Ohtani, de 31 años, retomó su rol bidireccional durante la segunda mitad, haciendo 14 aperturas de lanzamiento para los Dodgers de junio a septiembre mientras aumentaba su carga de trabajo una entrada a la vez.

Para la postemporada, estaba completamente preparado para aperturas completas y lanzó 20⅓ entradas en cuatro salidas de playoffs, incluida una aparición de 2⅓ entradas con un descanso acortado de tres días en el Juego 7 de la Serie Mundial.

A menudo, los lanzadores que están tan sobrecargados durante una carrera profunda en los playoffs considerarán no participar en un WBC el año siguiente debido a la aceleración temprana requerida para lanzar el torneo que se lleva a cabo durante los entrenamientos de primavera.

Sin embargo, el CMB es de suma importancia en la comunidad del béisbol japonés; más significativo incluso que la Serie Mundial. Y Ohtani es la cara del icónico equipo nacional Samurai Japan del condado, que intentará ganar su cuarto título del CMB.

Shohei Ohtani celebra con sus compañeros de equipo después de ponchar a Mike Trout para asegurar la victoria de Japón en el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol sobre Estados Unidos en 2023. (Wilfredo Lee / Prensa Asociada)

Se espera que Ohtani batee en el evento, luego de una temporada de 55 jonrones, la mayor cantidad de su carrera, que lo ayudó a ganar un tercer premio MVP consecutivo y el cuarto de su carrera en la MLB.

Pero no hay ninguna indicación sobre si lanzará, ni si tal decisión se ha tomado entre él y los Dodgers (quienes no pueden impedir que Ohtani participe en el evento, pero podrían solicitarle que no lance o que siga reglas estrictas de uso dado que se perdió la primera mitad de la temporada pasada en el montículo).

Es poco probable que se tome una decisión hasta que se acerque el torneo.

Los otros dos lanzadores japoneses de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki, enfrentan una dinámica similar de cara al WBC del próximo año.

Yamamoto hizo 30 aperturas en la temporada regular de 2025, la mayor cantidad de su carrera en la MLB o en Japón, luego lanzó 37⅓ entradas más en seis salidas durante los playoffs, incluidas sus heroicas victorias consecutivas en los Juegos 6 y 7 de la Serie Mundial.

Sasaki se perdió la mayor parte de su temporada de novato en la MLB por una lesión en el hombro, pero regresó a finales de año y se convirtió en el cerrador de facto del equipo en los playoffs. El año que viene, está previsto que regrese a la rotación titular.

Al igual que Ohtani, ambos son engranajes clave en los planes de lanzamiento de los Dodgers para 2026, lo cual, como aludió el manager Dave Roberts durante una gira promocional en Japón la semana pasada, podría convertir al CMB en una complicación potencial.

“Los apoyaremos”, dijo Roberts a los medios japoneses. “Pero sí creo que el pitcheo depende mucho del cuerpo y del brazo. El resto será beneficioso para el próximo año, para nuestra temporada. Pero entendemos lo importante que es el CMB para estos jugadores individuales y para el país de Japón”.

Los Dodgers podrían optar por bloquear la participación de Sasaki en el CMB, ya que pasó gran parte del año pasado en la lista de lesionados de 60 días, pero aún no han dado ningún indicio sobre si lo harían.

El club no puede hacer lo mismo con Yamamoto, pero aún podría intentar abogar por que se lo utilice de manera más conservadora en el torneo luego de su desempeño especialmente oneroso en octubre.

Al menos por ahora, lo que se sabe es que Ohtani participará de alguna manera.

Pero si él o sus compañeros de los Dodgers japoneses lanzarán en el torneo seguirá siendo una trama secundaria a medida que avance la temporada baja.