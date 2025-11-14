Shohei Ohtani gana el cuarto premio MVP. ¿Podrá atrapar a Barry Bonds?

Cuando se trataba de la historia del premio al jugador más valioso de las Grandes Ligas de Béisbol, solía estar Barry Bonds, y luego todos los demás.

A lo largo de sus 22 años de carrera, Bonds ganó el máximo honor individual del béisbol un récord en siete ocasiones. Antes de este año, nadie más tenía más de tres.

Pero, al igual que Bonds, lograr cosas que nadie más puede se ha convertido en el rasgo definitorio del ascenso de Shohei Ohtani al estrellato.

Y el jueves, su carrera se elevó otro nivel más, ya que fue nombrado MVP por cuarta vez por voto unánime de la Asociación de Escritores de Béisbol. of America para unirse a Bonds en un club exclusivo de ganadores con más de tres.

Al igual que sus tres victorias anteriores, que también se obtuvieron mediante voto unánime, Ohtani era prácticamente un seguro. Como bateador solo, lideró la Liga Nacional por un amplio margen en OPS (1.014) y porcentaje de slugging (.622), fue segundo en porcentaje de embase (.392) y, a pesar de estar fuera del top 10 en promedio de bateo (.282, ocupando el puesto 13), estableció un récord personal con 55 jonrones, sólo detrás de Kyle Schwarber de Filadelfia por la corona. Sus 7.5 victorias por encima del reemplazo, según Fangraphs, apenas superaron a Geraldo Perdomo de Arizona y Trea Turner de Filadelfia en la mayor cantidad en la liga.

Y luego estaba su lanzamiento.

Quizás en el aspecto más impresionante de su temporada, Ohtani regresó de una segunda cirugía Tommy John (el tipo de procedimiento del que sólo un puñado de lanzadores se han recuperado por completo) y mostró casi cada parte de su forma dominante a pesar de perderse el año y medio anterior en el montículo.

En 14 aperturas tuvo efectividad de 2.87, la segunda más baja de su carrera. Y aunque su proceso gradual de preparación significó que solo registró 47 entradas de temporada regular, logró ponchar a 62 bateadores, lanzando rectas de 100 mph, grandes barrenderos y divisores duros en camino a jugar un papel clave en la rotación de postemporada de los Dodgers.

“Porque me estaba rehabilitando de TJ y también me operaron del hombro izquierdo. [last offseason]gran parte del enfoque era poder regresar al montículo y poder lanzar”, dijo Ohtani a través de un intérprete. “Así que creo que en ese sentido, este año la dificultad estuvo más en el lado del lanzador”.

Los momentos más impresionantes de la temporada de Ohtani llegaron en los playoffs, cuando ayudó a los Dodgers a conseguir un segundo título consecutivo de Serie Mundial. Conectó dos jonrones en el primer partido de la postemporada. Fue autor de una actuación histórica en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, conectando tres jonrones y ponchando a 10 en seis entradas en blanco para ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Siguió con cuatro hits de extrabase y alcanzó con seguridad un récord de postemporada en nueve ocasiones en la victoria de los Dodgers en 18 entradas en el Juego 3 de la Serie Mundial.

El premio al Jugador Más Valioso del jueves, sin embargo, fue un reconocimiento a la producción que Ohtani realizó simplemente para ayudar a los Dodgers a llegar a octubre. Fue un recordatorio de la excelencia sostenida que ha mantenido durante la última media década. Y lo colocó en un territorio que sólo Bonds había ocupado, mientras continúa construyendo su caso para ser el mejor jugador de la historia.

“Obviamente, lo más importante es poder ganar la Serie Mundial, eso es lo más importante”, dijo Ohtani. “Es la guinda del pastel obtener un premio individual y ser coronado MVP. Pero realmente quiero agradecer el apoyo de todos mis compañeros de equipo, de todos los que me rodean, de mi personal de apoyo”.

Antes de esta temporada, Ohtani compartió compañía selecta como tres veces MVP. Dos de sus antiguos compañeros de los Angelinos, Mike Trout y Albert Pujols, lo habían hecho. También lo hicieron Yogi Berra, Roy Campanella, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Stan Musial, Jimmie Foxx, Mike Schmidt y Alex Rodríguez.

Sólo Bonds había superado ese total. Ganó tres MVP en un lapso de cuatro años con los Piratas de Pittsburgh al principio de su carrera (1990-93), luego cuatro consecutivos (2001-04) durante el apogeo de sus poderes con los Gigantes de San Francisco.

Lo que Ohtani ha hecho en sus últimas cinco temporadas, en las que ha conseguido sus cuatro MVP, rivaliza con esos tramos como quizás la racha más dominante que haya visto la MLB.

Estuvo su gran campaña en 2021, cuando demostró que sus capacidades bidireccionales podían trasladarse a las mayores al acumular 46 jonrones y 100 carreras impulsadas como bateador, y una efectividad de 3.18 con 156 ponches como lanzador. Hubo su bis en 2023, cuando siguió un segundo puesto detrás de Aaron Judge el año anterior al registrar sus mejores números ofensivos (44 jonrones, el máximo de la MLB, OPS de 1.066 y el primer promedio de bateo de .300), incluso en un año interrumpido por las lesiones.

Desde que firmó con los Dodgers, Ohtani ha seguido adelante.

Incluso sin lanzar el año pasado, ganó su tercer MVP unánime al lograr la primera temporada de 50 jonrones y 50 robos de balón en la MLB y al mismo tiempo establecer marcas personales con 130 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .310. Eso lo convirtió en el primer bateador designado principal en reclamar el honor, y se unió a Frank Robinson como el segundo jugador en ganar el MVP en ambas ligas.

Este año nuevamente hubo poco dramatismo en la votación, ya que Ohtani superó a sus compañeros finalistas Schwarber y Juan Soto de los Mets de Nueva York, quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Dado que Ohtani volverá a un calendario de lanzadores más normal el próximo año, es casi seguro que entrará en 2026 como el favorito al Jugador Más Valioso una vez más. Intentará igualar otra marca de Bonds al ganar el premio en cuatro años consecutivos.

Érase una vez, replicar esa hazaña parecía casi imposible.

Para Ohtani, sin embargo, la historia sigue llegando sin un final a la vista.