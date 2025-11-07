Siete interrogantes que los fanáticos de Inglaterra tienen sobre el último equipo de Thomas Tuchel cuando se acaba el tiempo antes de la Copa del Mundo

CON el anuncio del equipo de Inglaterra para sus partidos internacionales de noviembre llega la reacción habitual de los aficionados.

Ya sea que se trate de estrellas del club en forma que quedan fuera de la selección o de pilares internacionales veteranos que aún reciben el visto bueno, no han faltado preguntas a Thomas Tuchel sobre las elecciones del viernes.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Entre el ruido de los aficionados, siete decisiones han recibido el mayor escrutinio, como Inglaterra buscarán superar los restantes partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Serbia y Albania, ya que confirmaron su lugar en el torneo el mes pasado.

Aquí hay siete signos de interrogación que han surgido tras el anuncio del equipo de Inglaterra del viernes…

Jack Grealish:

El hombre olvidado en Manchester El City ha encontrado una nueva vida desde que hizo el cambio de préstamo al Everton de David Moyes en el verano.

La ex estrella del Aston Villa ya ha dado cuatro asistencias esta temporada, la mayor cantidad en la Premier League, además de marcar un gol.

ARRANCADO Emi Martínez despedida como vicecapitana del Aston Villa mientras Emery revela el motivo del shock CAMPER Gana una VW Campervan más £5.000 en efectivo o £40.000 en efectivo por solo 21p con nuestro código

Su creatividad rara vez brilló con Pep Guardiola, pero parece haber regresado ahora, razón por la cual muchos fanáticos se sorprendieron al no verlo incluido en el Inglaterra anuncio del equipo.

Siempre era probable que aparecieran amenazas ofensivas como Eberechi Eze y Phil Foden, pero algunos podrían sentirse frustrados por la inclusión del fallido Anthony Gordon sobre el jugador de 30 años.

Ollie Watkins:

Una característica sorprendente del equipo de Tuchel es la falta de delanteros centrales naturales (salvo el imparable Harry Kane), incluida la omisión de la segunda opción de facto. huelguista Ollie Watkins.

La estrella del Villa no ha estado en plena forma esta temporada, pero tampoco ninguno de Inglaterraopciones en el puesto de número 9, ya que Liam Delap del Chelsea pasó los últimos meses lesionado y el suplente distanciado Ivan Toney continúa jugando fuera de Europa‘detener competiciones.

ESPECIAL DE CASINO: LOS MEJORES BONOS DE CASINO DESDE DEPÓSITOS DE £ 10

Kane, por tanto, se erige como el único fuera y fuera huelguista en el equipo, lo que deja dudas sobre quién intervendrá cuando el capitán inevitablemente necesite un descanso.

Marcus Rashford y Jarrod Bowen tienen experiencia jugando por el medio cuando se les pide, y Eddie Howe probó brevemente a Gordon allí durante Newcastle a principios de esta temporada, pero la decisión de usarlos parece una oportunidad perdida para comenzar a acostarse en una opción prometedora.

Cole Palmer:

El talismán del Chelsea, Cole Palmer, no se sentirá agraviado por no haber sido incluido en el equipo de Tuchel, considerando que ha estado al margen desde finales de septiembre por una lesión en la ingle.

Pero el atacante seguramente se sentirá frustrado por haberse perdido los partidos internacionales por tan poco, y el técnico de los Blues, Enzo Maresca, tiene la esperanza de poder regresar al campo de Stamford Bridge antes de fin de mes.

Palmer ha sido una especie de rompecabezas para Inglaterra entrenadores, con su increíble récord en las últimas dos temporadas garantizando un lugar en casi cualquier alineación titular, si no fuera porque está en competencia directa con el héroe de la Eurocopa, Jude Bellingham, por el puesto.

En todo caso, la ausencia del jugador de 23 años ha simplificado las cosas para Tuchel esta vez, pero inevitablemente se le harán preguntas una vez más cuando Palmer vuelva a estar en plena forma.

Myles Lewis-Skelly:

La estrella del Arsenal, Myles Lewis-Skelly, de 19 años, ha experimentado un poco de bajón últimamente después de irrumpir en escena con el club en la segunda mitad de la temporada pasada.

Con el desplazamiento de Riccardo Calafiori hacia la banda para convertirse en la opción preferida de lateral izquierdo de Mikel Arteta, así como el verano Tras la transferencia de Piero Hincapie procedente del Bayer Leverkusen, el joven ha quedado relegado a un jugador de copa que hace breves apariciones en la liga.

Ha sido superado en el lateral izquierdo de Inglaterra por CiudadEs Nico O’Reilly, de 20 años, quien recibió su primera convocatoria en el anuncio del equipo del viernes.

O’Reilly ha sido titular en la mayoría de los partidos de liga del City esta temporada y con razón merece su lugar, pero los fanáticos de los Gunners podrían entristecerse al ver a Lewis-Skelly excluido como opción de respaldo en favor de Djed Spence, fuera de posición, o Dan Burn, quien ha tenido una temporada normal con Newcastle hasta ahora y no es el futuro de la selección de Inglaterra.

James Trafford:

Los fanáticos de Burnley estaban tristes al ver a James Trafford irse durante el verano, ya que el enjuto portero rechazó la oportunidad de protagonizar la Premier League en Turf Moor para unirse al City.

Sobre el papel, fue una buena jugada para el portero, de 23 años, ya que la marcha del veterano guardameta Ederson dejó al club en la necesidad de un nuevo número uno, pero las cosas no han sucedido así.

Guardiola trajo a Gianluigi Donnarumma antes de que se cerrara la ventana después de algunas actuaciones bastante aburridas de Trafford en sus tres aperturas al comienzo de la temporada.

Pero es difícil olvidar el talento que tiene el joven portero y, dado que es poco probable que un portero de tercera elección vea mucha acción de todos modos, algunos han argumentado que traer una opción para el futuro Acostarse en Inglaterra sería más productivo que acoger al frío y al calor Nick Pope, de 33 años.

Danny Welbeck:

Otro delantero desairado por Tuchel fue Danny Welbeck, la ex estrella del United y del Arsenal que repentinamente hizo retroceder los años esta campaña para Brighton.

Sus seis goles en 10 apariciones son lo suficientemente buenos como para convertirlo en el segundo máximo goleador de la Prem esta temporada… justo detrás de los ridículos 13 del mitad hombre mitad robot Erling Haaland.

El argumento de Welbeck a favor de la inclusión no se basa únicamente en la nostalgia de los aficionados, y se hace aún más fuerte por la marcada falta de profundidad como delantero en el equipo.

Han pasado siete años desde la última aparición de Welbeck con los Tres Leones, pero parece que tendrá que esperar un poco más y seguir logrando sus impresionantes números si quiere aumentar los 42 partidos internacionales de su carrera.

Jordan Henderson:

Jordan Henderson, el único individuo en esta lista que genera controversia por estar dentro del equipo y no fuera, se ha convertido en un símbolo de ideas en competencia en torno a la selección de equipos internacionales, especialmente por lo que esencialmente se reduce a dos casi amistosos.

El jugador de 35 años ha sido una inclusión polémica desde que dejó Inglaterra para Arabia Saudita en 2023.

volver pronto La fecha de regreso de los Traitors se revela cuando finaliza la versión de Celeb y no es una larga espera SALUD 27 experiencias festivas gratuitas en todo el Reino Unido, desde senderos de luz hasta la gruta de Papá Noel

El argumento tendía a ser que proporcionó una experiencia de liderazgo crucial en lo que de otro modo sería un joven centrocampista inglés, pero sus sólidas actuaciones para Brentford Esta temporada finalmente le ha dado una pierna para destacar en cuanto a rendimiento.

Una vez más volvemos al argumento de que estos internacionales son una gran oportunidad para dar oportunidades a las futuras estrellas de Inglaterra, pero con la inclusión de Adam Wharton, Elliot Anderson y un lugar de debut para Bournemouth‘s Alex Scottlos fanáticos pueden dejar pasar esto.