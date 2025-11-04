Sin JuJu Watkins, el baloncesto de la USC mantiene las esperanzas de título de la NCAA

Cuando Lindsay Gottlieb recuerda la última temporada de baloncesto, es imposible no pensar en la presión. La atención sobre la USC brilló intensamente desde el Día 1 el otoño pasado, y todo el mundo del baloncesto aparentemente esperaba que JuJu Watkins llevara a los Trojans a un título nacional. Todos dentro del programa sintieron ese peso. Incluso el entrenador de la USC.

“Todos sintieron que éramos un contendiente al campeonato nacional”, dijo Gottlieb.

Ahora admite que aprendió lecciones a través de ese crisol, y muchas cosas que podría hacer de manera diferente. Aunque nadie podría haber planeado que la rodilla de Watkins se doblara torpemente debajo de ella en la segunda ronda del torneo de la NCAA, o que la lesión le robara toda la próxima temporada en la USC, lanzando un enorme obstáculo en la trayectoria de los Trojans.

Ahora, mientras la USC se prepara para una temporada sin su superestrella, no existe tal presión. Cuando la temporada de los Trojans comience el martes contra el estado de Nuevo México, los reflectores estarán ocupados brillando en otros lugares. Porque en lo que respecta al mundo del baloncesto universitario, con Watkins fuera de juego, no hay expectativas externas para que los Trojans comiencen esta temporada.

El guardia de la USC, JuJu Watkins, choca los cinco con la entrenadora en jefe, Lindsay Gottlieb. El estatus de estrella de Watkins generó expectativas de título nacional la temporada pasada. (Jae C. Hong / Associated Press)

Hace un año, Gottlieb tuvo que afrontar ese revuelo de frente. “Hubiera sido una tontería ignorar la [expectations]”, dijo.

¿Pero este año? “Creo que sería una tontería hacer algo más que ignorarlos”.

Después de montar una carrera hacia Elite Eight en marzo pasado, en parte, sin Watkins, USC fue votada en el puesto 18 en la encuesta inicial de Associated Press sobre los 25 mejores. Gottlieb descartó las encuestas de pretemporada calificándolas en gran medida de “conjeturas fundamentadas” cuando se le preguntó el mes pasado sobre la clasificación de los Trojans. Sin embargo, algunos fanáticos lo vieron como una falta de respeto después de una temporada en la que USC perdió solo cuatro juegos y ganó el título de la temporada regular de los Diez Grandes.

Pero la verdad es que los troyanos abren la temporada con muchas más preguntas que respuestas. USC perdió no solo a Watkins, sino a seis de sus siete mejores anotadores del equipo Elite Eight por lesión, la WNBA o el portal de transferencias. No tiene jugadores probados en la zona de ataque, y se espera que un comité de cuatro grandes abra la temporada. Sin mencionar que les espera uno de los calendarios más difíciles del país, con cuatro partidos contra los tres primeros de la pretemporada: UCLA, Carolina del Sur y Connecticut.

“Aún hay muchas más cosas que se desconocen que a estas alturas del año pasado”, dijo Gottlieb, que inicia su quinta temporada como entrenadora. “Y ese soy yo, teniendo mucho trabajo por delante”.

Ese trabajo comienza con Watkins, o más bien, el enorme vacío que su ausencia deja en ambos extremos del piso.

Gottlieb no se hace ilusiones de que alguien ocupe el lugar de la superestrella. Incluso si resulta tentador conectar los puntos con el estudiante de primer año Jazzy Davidson, el mejor prospecto del país en 2025.

“Nadie está ocupando el lugar de JuJu. Esos son zapatos únicos”, dijo Gottlieb. “Pero el hecho de que Jazzy pueda entrar en nuestro programa y causar una impresión realmente única e increíble en todos es bastante descabellado.

“Ella es realmente buena. Empezaré con eso. Ella es buena al siguiente nivel”.

La rapidez con la que ese talento se traduce en la cancha podría determinar la dirección de la temporada de la USC. Pero Davidson no tiene ningún interés en ser comparado con el último gran prospecto de los Trojans, quien se convirtió instantáneamente en una sensación como estudiante de primer año.

La estudiante de primer año Jazzy Davidson hace ejercicio durante una práctica de baloncesto femenino de la USC en el Galen Center. (Atletismo de la USC / Associated Press)

“Ella es JuJu, es una jugadora generacional”, dijo Davidson. “Creo que ambos hacemos cosas separadas. Ella ha sido de gran ayuda en mi transición. Pero en realidad solo vengo a ayudar al equipo a ganar, en cualquier forma que pueda”.

Nadie duda de que ella hará eso. La destreza defensiva del estudiante de primer año en particular ya ha causado una gran impresión en la práctica.

“Su longitud es increíble”, dijo el guardia de segundo año Kennedy Smith. “Su envergadura es entonces largo. Ella está bloqueando tiros todo el tiempo”.

Sin duda, su ofensiva debería seguir, considerando que Davidson es la máxima anotadora de todos los tiempos en la historia del baloncesto femenino Clase 6A de Oregon.

Pero aún está por verse cuánto tienen los Trojans para apoyarse en su estrella de primer año a principios de la temporada, especialmente con difíciles inclinaciones fuera de la conferencia que se avecinan contra Connecticut y Carolina del Sur.

Independientemente de quién tome la delantera en la ofensiva, la USC necesitará que Smith dé un gran salto en ese sentido, si los Trojans esperan mantenerse al día en una carrera competitiva de los Diez Grandes.

El guardia de la USC, Kennedy Smith, sostiene el balón lejos de la guardia de la UConn, Paige Bueckers, durante un partido del torneo Elite Eight de la NCAA el 31 de marzo en Spokane, Washington. (Joven Kwak / Associated Press)

Smith, que ya era una defensora dominante en su primera temporada, disparaba de manera inconsistente desde el perímetro cuando era estudiante de primer año. Ahora, recién salida de una carrera por la medalla de oro con el equipo de EE. UU. en la FIBA ​​AmeriCup, Smith dijo que “realmente se está metiendo en mi bolso” como estudiante de segundo año.

“Siento que en mi rol tengo que ser más consistente”, dijo. “Pero siento que todos en este equipo tienen valor y todos pueden conseguir un balde si así lo desean”.

La USC necesitará todas las manos a la obra si tiene alguna esperanza de defender su título del Big Ten. La transferencia de Georgia Tech, Kara Dunn, será fundamental para la defensa de los Trojans como su amenaza más consistente desde el rango de tres puntos. La USC también necesita que alguien surja de un comité de cuatro grandes que incluye a Yakiya Milton, Laura Williams, Vivian Iwuchukwu y la importada lituana Gerda Raulusaityte, ninguna de las cuales ha promediado más de dos puntos por partido jugando baloncesto universitario.

Será necesario responder a esas preguntas lo suficientemente pronto. Pero en lo que respecta a cualquiera dentro del programa, las expectativas no cambiarán de ninguna manera.

“El objetivo sigue siendo el mismo, que es el campeonato nacional”, dijo Smith. “Se trata simplemente de navegar con lo que tenemos.

“Y nuestra situación no es nada mala”.