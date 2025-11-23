Sky Sports se vio obligado a disculparse cuando la estrella de la F1, Lando Norris, lanzó una bomba F sobre Max Verstappen después de perder el GP de Las Vegas.

LANDO NORRIS soltó una bomba F en vivo en su entrevista posterior a la carrera con Sky en el Gran Premio de Las Vegas.

El piloto de McLaren dejó al ganador Max Verstappen y al tercer lugar George Russell en puntadas frente a las Fuentes del Bellagio cuando dijo “La cagué” durante la transmisión.

El divertido momento se produjo después de que el ex piloto de F1 y Cielo El experto en deportes David Coulthard se refirió a una broma anterior que el piloto británico había hecho sobre Norris diciendo que “dejó ganar a Verstappen”.

Norris había comenzado en la pole, pero un pequeño error en la salida lo hizo salirse y caer al tercer lugar cuando Verstappen tomó la delantera y Russell pasó al segundo lugar.

Norris, británico de 26 años, bromeó: “Dejé que Max ganara. Lo dejé ir, le dejé tener una lindo carrera! No, simplemente frené demasiado tarde: era mi F-up.

“No fue mi mejor actuación, pero cuando el chico gana por 20 segundos es porque acaba de hacer un mejor trabajo y ellos son un poco más rápidos.

“Carrera divertida, difícil como siempre, pero muy divertida”.

Más adelante en la entrevista con los tres podios, Coulthard dijo: “Buen chiste de Lando diciendo que le dio la victoria a Max…

Norris intervino y dijo: “Dije que lo ardí”.

Coulthard dijo: “¡Bueno, no pueden decir eso! Lo siento, damas y caballeros”, mientras intentaba cambiar de tema, pero ya estaban a carcajadas.

Se escuchó a su compañero Brit Russell bromear, “eso está bien” de fondo.

Sin embargo, Norris no será multado porque no se trataba de una conferencia de prensa de la FIA.

Mientras tanto, David Croft se disculpó por el lenguaje en la transmisión de Sky Sports.

El cuatro veces campeón del mundo Verstappen ganó la carrera 20 SEGUNDOS por delante de Norris.