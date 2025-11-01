Sounders busca un nuevo inversor para financiar potencialmente un estadio específico de fútbol

Los Sounders están haciendo campaña para encontrar un nuevo inversor, como informó por primera vez Sportico el jueves y luego confirmó el club, que dijo que está buscando “un aumento de capital estratégico”.

Aunque los Sounders han anunciado múltiples incorporaciones a su grupo propietario desde que el ex propietario mayoritario Joe Roth, un productor de Hollywood, vendió sus acciones restantes en 2019, el método es el primero desde que se unió a la MLS en 2009. La organización contrató a Moelis & Company para explorar el reposicionamiento de una participación significativa en los Sounders para ayudar a materializar algunos de los planes que los propietarios de toda la vida han tenido para el club.

Los propietarios de Sounders se unieron a la firma de inversión global Carlyle Group, con sede en Nueva York, para comprar el Reign por 58 millones de dólares en junio de 2024. Según se informa, la nueva empresa no incluye al equipo de NWSL.

“Estoy extremadamente orgulloso de lo que Sounders FC representa en nuestra comunidad y en el ecosistema futbolístico más amplio de América del Norte”, dijo el actual propietario mayoritario de Sounders, Adrian Hanauer, en un comunicado de prensa. “Hemos construido una base de excelencia durante los últimos 51 años y creemos que ahora es el momento adecuado para buscar socios adicionales que puedan ayudarnos a lograr nuestra visión para los próximos 50 años”.

Hanauer compartió sus sueños durante una conferencia de prensa en marzo. Mencionó repetidamente la construcción de un estadio específico de fútbol cerca de las instalaciones de práctica del equipo en Renton. Franquicias de expansión de la MLS como Los Angeles FC, St. Louis City SC y FC Cincinnati han realizado inversiones similares.

Las conversaciones comenzaron en 2018 para construir una Heidelberg Sports Village en Tacoma que incluiría un estadio de 5,000 asientos con Tacoma Defiance y Reign de MLS Next Pro como los principales inquilinos. El plan se disolvió en marzo de 2023.

El contrato de arrendamiento de los Sounders en Lumen Field no expira hasta 2032.

“Lumen Field ha sido un gran hogar, pero tener un estadio centrado en el fútbol es siempre el sueño de cualquier club importante de la MLS”, dijo el presidente de operaciones comerciales de Sounders, Hugh Weber, a Sounder at Heart, una publicación en línea, en 2023. “Siempre es algo que estamos contemplando y pensando”.

Los Sounders valen 825 millones de dólares, lo que les sitúa en el séptimo lugar de la liga, según las valoraciones de la MLS de Sportico. Es una de las franquicias más exitosas de la MLS, avanzó a la postemporada en 16 de sus 17 años y ganó dos campeonatos de liga.

Los Sounders lideraron la asistencia de la MLS entre 2009 y 2016. La asistencia nunca ha bajado del tercer lugar ya que la liga se ha disparado a 30 equipos. El empate promedio de Seattle este año en 17 partidos de temporada regular en Lumen fue de 30.933. Atlanta United lideró la MLS con una asistencia promedio de 41,435 personas en el Estadio Mercedes-Benz.

Moelis & Company es un banco de inversión global que ha participado en transacciones por un valor combinado de 5 billones de dólares. La compañía facilitó la venta del Angel City FC del equipo de la NWSL a Bob Iger y Willow Bay por 250 millones de dólares en 2024 y actualmente está comprando el San Jose Earthquakes del equipo de la MLS, entre otros proyectos.