Sucedí a Cristiano Ronaldo como número 7 del Real Madrid pero sólo marqué 12 goles

MARIANO DÍAZ se ha sincerado sobre la presión que supone suceder a Cristiano Ronaldo con el apreciado número 7 en el Real Madrid, lo que finalmente le llevó a un final anticlimático.

Díaz, de 32 años, se unió a la academia del Real Madrid en 2011 procedente de Badalona y fue ascendido al primer equipo bajo la dirección de Zinedine Zidane cinco años después.

En su primera etapa, el delantero se unió a Ronaldo, de 40 años, de quien aprendió mucho entrenando juntos.

El internacional de la República Dominicana se unió al Lyon en 2017, pero Los Blancos activaron su cláusula de recompra por valor de £ 26 millones un año después, después de 21 goles y seis asistencias en 48 apariciones en Francia.

Esta vez, sin embargo, su ídolo Ronaldo no estaba cuando se fue a la Juventus.

Pero el Real tenía grandes planes con Díaz, por lo que le dio el número de la camiseta de capitán de Portugal, que anteriormente llevaban otras leyendas del club, como Raúl, Emilio Butragueño y Raymond Kopa.

Pero el delantero admitió que este honor venía acompañado de una inmensa responsabilidad y expectativas que le costó cumplir.

La estrella del Alavés se encontró cubriendo a Karim Benzema, a pesar de que marcó un gran gol en la Liga de Campeones contra la Roma y un gol ganador en el último suspiro en El Clásico que llevó a una victoria por 2-0 sobre el Barcelona en 2020.

Eso llevó a su salida en 2023 como agente libre después de un total de 12 goles en 84 apariciones en ambas etapas en el Santiago Bernabéu.

Díaz dijo a The Athletic: “El número 7 puede ser el número más importante jamás usado por un jugador del Madrid, porque lo han usado jugadores como Raúl, Cristiano y muchas leyendas del equipo.

“Así que asumir ese número fue muy bonito, pero al mismo tiempo me presionó mucho. No estaba ocupando el lugar de Cristiano, pero seguía siendo un papel importante.

“Benzema estaba jugando a un nivel muy alto y decidieron utilizarlo como delantero principal.

“Yo estaba allí para cubrirlo cuando no estaba en su mejor momento. No había nada que pudiera hacer al respecto, traté de aprovechar cuando no estaba en su mejor momento.

“No sé si hay gente que ha leído noticias engañosas en la prensa y tiene una imagen diferente de mí.

“Pero Mariano es un gran trabajador y un profesional del fútbol. Eso es lo que es, lo vive y lo respira. Y esa es la imagen que quiero dejar atrás”.