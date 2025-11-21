¿Te atreves a enfrentarte al imperioso Erling Haaland?

Una vez más, es hora de que los gerentes del Dream Team seleccionen un capitán para la próxima semana de juego.

Erling Haaland (£ 7,9 millones) es la opción obvia y lógica y no tiene sentido fingir lo contrario, pero hay algunas alternativas que los valientes jugadores pueden considerar.

El número 9 del Manchester City ha acumulado 185 puntos a través de 19 goles y esa es toda la justificación que la mayoría necesitará antes de la jornada 12.

El equipo de Pep Guardiola viajará a Newcastle este fin de semana antes de recibir al Bayer Leverkusen en el Etihad a mitad de semana.

Aunque, a decir verdad, la oposición no importa mucho cuando Haaland está en su mejor momento prolífico.

Los jefes del Dream Team que quieran ir contra la corriente se verán tentados a ponerse el brazalete. Jean-Philippe Mateta (£4,7 millones).

Sólo el mencionado cazador furtivo noruego ha realizado más remates a portería que el delantero titular del Crystal Palace esta temporada.

Mateta tendrá más que esperanzas de aumentar su cuenta de goles en la próxima semana de juego, ya que los Eagles tienen posiblemente el doble cabezazo más favorable de los nueve equipos que jugarán dos veces.

Los londinenses del sur se enfrentarán a los Wolves, que ocupan el puesto 20, este sábado y luego viajarán a Estrasburgo para compromisos europeos el jueves por la noche.

El equipo de la Ligue 1 está por encima de Palace en la clasificación de la Conference League, por lo que Oliver Glasner probablemente tendrá que desplegar a su máximo goleador desde el principio en Francia.

Por otra parte, ¿podría ser prudente centrarse en la portería a cero mediante Daniel Muñoz (£5,7 millones) ¿en cambio?

El lateral colombiano ha ganado 21 puntos más que Mateta en esta etapa, habiendo marcado dos goles y brindado tres asistencias además de siete porterías a cero.

En otra parte, Bukayo Saka (£ 6,4 millones) ha estado en excelente forma últimamente.

El extremo inglés ha anotado 69 puntos en las últimas cinco semanas de partido.

También ha registrado nueve tiros a puerta en sus últimas tres salidas, uno más que Haaland en el mismo período de tiempo.

El doble cabezazo del Arsenal está lejos de ser favorable sobre el papel.

Los Gunners recibirán a sus vecinos Tottenham el domingo, siempre un asunto acalorado, antes de que el Bayern de Múnich se presente en el norte de Londres para un exitoso partido de la Liga de Campeones el miércoles por la noche.

Sin embargo, Saka es uno de esos jugadores para quienes los partidos suelen ser irrelevantes cuando está en racha.

A riesgo de pensar demasiado las cosas, ¿es Jeremy Doku (£ 4,3 millones) ¿Un candidato a capitanía para Gameweek 12?

Fue el complicado extremo belga, no Haaland, quien se robó el espectáculo contra el Liverpool antes del parón internacional.

Los jugadores tienen hasta las 11 a. m. del sábado para seleccionar a su capitán.

¡Y no olvides a tu vicecapitán!