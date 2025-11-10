‘Te quita años’: Andy Carroll dijo que se ve ‘muy diferente’ después de dejar que los niños le afeitaran la barba en un adorable video

ANDY CARROLL recibió una lluvia de elogios después de deshacerse de su barba de cavernícola en un saludable video de Instagram.

El exdelantero del Liverpool, Newcastle y West Ham dejó que sus cinco hijos se fueran a la ciudad con la cara peluda como parte de un juego adorable.

Los pequeños de Carroll (Emilie Rose, Lucas, Arlo, Wolf y Marvel) fueron recompensados ​​con una afeitadora eléctrica si respondían correctamente una pregunta sobre él.

En el video, los fanáticos aprenden que la comida favorita de Carroll es la pizza para llevar y que el equipo que más odia es el Tottenham.

Pero lo que la mayoría de los espectadores se quedaron fue la transformación radical una vez que la barba poblada dio paso a un afeitado suave.

Y muchos sintieron que Carroll, de 36 años, lucía mejor por ello.

Una persona escribió en Instagram: “Te quita años, gran hombre”.

Otro comentó: “Pareces mucho más joven”.

Un tercero intervino: “Debo decir que al principio estaba gritando NO, pero en realidad se ve bien”.

Y un cuarto publicó: “Me recordó el primer mandato en Newcastle”.

Carroll se ha vuelto icónico por sus largos mechones, y durante muchos años han estado acompañados de una generosa ración de vello facial.

Pero regresará para Dagenham & Redbridge luciendo una nueva apariencia antes de su choque del FA Trophy contra el Tilbury FC el próximo sábado.

Se dice que Carroll, que alguna vez ganó £ 80.000 a la semana, rechazó ofertas de clubes de divisiones superiores para unirse al equipo de la Liga Nacional Sur en el verano.

A pesar de su pedigrí en la Premier League, hasta ahora solo ha logrado dos goles en ocho apariciones.

Carroll atravesó problemas en su relación el verano pasado cuando se separó de su pareja de 11 años: Billi Mucklow de Towie.

Desde entonces ha estado en una relación intermitente con Lou Teasdale, ex estilista de One Direction.

Teasdale dice que ella y Carroll incluso han discutido planes de boda a pesar de que él técnicamente todavía está casado con su expareja Mucklow.