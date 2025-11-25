‘Tengo miedo’: Rubén Amorim envía un mensaje preocupante sobre los fracasos del Manchester United tras la triste derrota ante el Everton, que se quedó con diez hombres

RUBÉN AMORIM admitió que el Manchester United no está ni cerca de donde debería estar después de su cuarta derrota de la temporada en la Premier League.

El Everton, con diez hombres, consiguió su primera victoria en Old Trafford desde diciembre de 2013, cuando el técnico David Moyes celebró su primera victoria liguera en el banquillo visitante del estadio en el intento número 18.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

El United desperdició la oportunidad de situarse entre los cinco primeros por tercer partido consecutivo, después de haber empatado en sus encuentros anteriores ante Nottingham Forest y Tottenham.

Amorim prácticamente admitió que la breve racha invicta de cinco partidos del United fue un falso amanecer.

“Sé en qué punto nos encontramos en este momento”, dijo Amorim. “Tengo ese sentimiento durante esta carrera.

“Siempre hablo de eso, no estamos ahí, ni cerca del punto en el que deberíamos estar para luchar por las mejores posiciones de la liga.

PALO DE BOFETA Gueye, estrella del Everton, expulsado por abofetear a su propio compañero de equipo contra Man Utd MARSELLA VS NEWCASTLE Vista previa de apuestas, predicciones y cuotas para la eliminatoria de la Liga de Campeones

“Tenemos mucho que hacer y necesitamos ser perfectos para ganar partidos. No fuimos perfectos hoy.

“Nuevamente estas cinco semanas todo el mundo elogia nuestra evolución, yo siempre digo lo mismo.

“Ni siquiera estamos cerca del momento que se supone que debemos tener en este club”.

La actuación del United recordó su lamentable estado de forma en casa la temporada pasada, cuando perdió siete veces en Old Trafford sin anotar.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Ahora que el United languidece en el décimo lugar, a Amorim le preocupa que el equipo pueda retroceder.

“Tengo miedo de volver a esta sensación de la temporada pasada”, añadió. “Esa es mi mayor preocupación.

“Necesitamos trabajar juntos. Vamos a trabajar juntos.

El mediocampista del Everton Idrissa Gueye fue expulsado en el minuto 13 por abofetear a su compañero Michael Keane, pero el United se quedó sin dientes con la ventaja masculina.

Amorim sustituyó al lateral Noussair Mazraoui por Mason Mount en el descanso y presentó a Kobbie Mainoo en la segunda mitad, pero el United no logró anotar por tercera vez en la liga esta temporada.

Al United le faltaban los fichajes de verano Matheus Cunha y Benjamin Sesko, mientras que Joshua Zirkzee hizo su primera titularidad en 225 días.

“Por supuesto, cuando tienes más jugadores con características diferentes, especialmente Cunha o Ben, tienes más opciones para marcar goles”, explicó Amorim.

“Especialmente contra bloques bajos donde no hay espacio, pero eso es sólo una excusa.

“Tenemos jugadores en el campo. Y podríamos perder el partido, pero con una intensidad diferente, la comprensión del momento en que el otro equipo pelea entre sí y recibe la tarjeta roja.

“Y creo que no entendimos los momentos del partido durante los 90 minutos. Eso es mi culpa.

SIN PESAR McDonald’s dos veces al día me vio llegar al puesto 25… Perdí el puesto 12 y ahora mis ex quieren que vuelva FRACASO Soy una celebridad sumida en el caos mientras las estrellas son EVACUADAS del campamento y la filmación se retrasa

“Necesito ser mejor para explicar a los jugadores cómo jugar en cada situación del juego.

“Una vez más, creo que empezaron el partido con una intensidad diferente y eso fue muy difícil para nosotros”.