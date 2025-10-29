Tenía £10 a mi nombre después de una sobredosis y casi muero, estar sobrio es mi mayor victoria, dice el inspirador Liam Cameron

El boxeador INSPIRACIONAL Liam Cameron ganó su pelea más importante de todas al recuperar la sobriedad, después de temer que moriría por una sobredosis.

A Cameron se le prohibió boxear durante cuatro años en 2018 después de dar positivo por cocaína, lo que desató una batalla contra la depresión y el abuso de sustancias.

Pero después de hacer un notable regreso al ring en 2023, el peso súper mediano es ahora uno de los peleadores más adorados de Gran Bretaña.

Le dijo a SunSport: “Es increíble. A veces pienso que la gente me está trolleando en el fondo de mi mente, creo que es paranoia, pienso: ‘¿Simplemente lo están diciendo?’ ¿Sabes a qué me refiero?

“Como todo este amor, ¿me están engañando? A veces es difícil saber que es real”.

Cameron, que comenzó a boxear con sólo nueve años después de inspirarse en la franquicia Rocky de Sylvester Stallone, tuvo una exitosa carrera amateur.

Incluso estuvo alineado para boxear con el estadounidense Errol Spence Jr para Inglaterra, antes de convertirse en profesional en 2009, a los 19 años.

Pero después de nueve años y 26 peleas, la carrera de Cameron entró en crisis cuando se le impuso una controvertida suspensión de cuatro años por dar positivo por cocaína.

La medida se extendió otros 12 meses después de que Cameron fuera sorprendido entrenando en un gimnasio profesional durante su suspensión, lo que le obligó a recurrir a la bebida y las drogas.

Dijo: “Me quedé destrozado. Luego me volví bastante adaptable, mi mente simplemente pensó: ‘¿Sabes qué? Olvídate de esto. Puedo ser una persona normal. Voy a empezar a ir a un pub y todo eso y a vivir una vida normal’.

“Llevé mi boxeo extremo a ese extremo. Cualquier cosa que hago, pongo mi corazón y alma en ello.

“Sucedió lento, luego rápido. Así que salí a tomar un par de pintas, me encantó, me gustó esa sensación de borrachera. Luego te ofrecieron sustancias.

“Nunca lo hice mientras estaba sobrio ni nada por el estilo, pero siempre cuando me sacaban los sesos y eso me llevaba sin parar, no podía controlarlo.

“No me gustaba nada y terminé fumando 20 cigarrillos al día también, 20 al día fumaba. Cuando era niño no soportaba el olor del humo, no me gustaba beber.

“Por lo tanto, es posible que cualquiera lo sufra si está pasando por una mala racha”.

Cameron pensó que su carrera en el boxeo había terminado.

Comenzó a realizar trabajos ocasionales con amigos por 50 libras, pero admitió: “Lo odiaba. Pero era trabajo, simplemente lo hice”.

Cameron sufrió una mayor devastación en 2020 cuando su hijastra Tiegan falleció apenas dos días antes de cumplir 21 años.

La vida del ex campeón de peso mediano de la Commonwealth se estaba saliendo de control y casi termina después de una sobredosis.

Puedo hablar de ello ahora que he salido de esto y ahora tengo éxito y cuento esta historia para inspirar a otros”.

Liam Cameron

Él dijo: “Estar en ese hospital, pensé que estaba perdido. Yo también tenía un hijo. Simplemente cambió mi forma de pensar.

“Simplemente no fui yo. Estaba robando 30 libras del bolso de mi pareja por la noche sin que ella lo supiera y cosas así.

“Puedo hablar de ello ahora que he salido de esto y ahora tengo éxito y cuento esta historia para inspirar a otros”.

Cameron prometió cambiar su vida, por su bien y en honor a su difunta hijastra.

Comenzó a correr y pronto regresó al gimnasio de boxeo de Grant Smith en Sheffield, donde le dijeron que era todo o nada.

Cameron dijo: “Todos los muchachos en el gimnasio decían: ‘Nunca boxearás, él está demasiado gordo, tiene demasiado sobrepeso y nunca volverá al ring’.

“Pensé: ‘¿Cómo se atreven a decir eso de mí, pero probablemente era el momento adecuado porque estaba en mal estado, gorda y todo?

“Estaba muy endeudado”

“Simplemente bajé al gimnasio para ver qué estaban haciendo. Grant se acercó a mí y me dijo: ‘Mira, hemos oído que quieres volver, te ayudaremos. Pero no te lo puedes perder algún día’.

“Dije que sí, pero pensé: ‘No voy a volver. De ninguna manera, la presión de esto’. Pero terminé yendo y desde entonces estoy en el gimnasio”.

Cameron, que tiene una hija llamada India y un hijo Riley, regresó después de cinco años de baja en octubre de 2023, venciendo a Robbie Connor en el peso crucero.

Su inspiradora historia de regreso llamó la atención de los principales promotores Eddie Hearn y Frank Warren, quienes le ofrecieron peleas.

La vida y la carrera de Cameron realmente cambiaron en octubre de 2024 cuando boxeó con el medallista de plata olímpico Ben Whittaker en Arabia Saudita.

Pero la pelea terminó en empate mayoritario después de solo cinco asaltos cuando la pareja pasó por encima de la cuerda superior, con Whittaker incapaz de seguir luchando.

Whittaker ganó la revancha en abril, pero Cameron fue un ganador fuera del ring con su historia adorada por fanáticos y celebridades de todo el mundo.

Obtuvo casi 50.000 seguidores en Instagram, con el mago Dynamo y la ex estrella de la Premier League Jermaine Defoe entre su legión de nuevos seguidores.

Cameron dijo: “Soy simplemente un ciudadano común y corriente que ha hecho realidad sus sueños y ha trabajado duro, hecho lo que me dicen, y esto es lo que sucede.

“Puedes tener una vida vaga como la que yo llevaba y no obtener nada o cambiar tus costumbres, despertarte, oler el café y seguir adelante”.

El peso semipesado Cameron tenía sólo £10 a su nombre en su nivel más bajo, y no podía pagar la electricidad en su casa.

Ahora compró su primera casa donde vive con su pareja Tanya y sus hijos.

Él sonrió: “Estaba muy endeudado por culpa de las sustancias y me mata saber que llegué a ese nivel, haciendo eso.

“Así que sé que si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Compré esta casa, la estoy terminando ahora, me queda aproximadamente una semana. Y es mi pequeña mansión, es hermosa”.

Cameron regresa al ring el sábado en Manchester contra Troy Jones y dijo: “Solo quiero ser mi mejor versión.

“Si puedo conseguir ese anillo cada vez y dar la mejor cuenta y aparecer y sacar lo que puse, lo que será”.