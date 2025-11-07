Thomas Tuchel admite que quiere tener TENSIÓN con Jude Bellingham mientras recibe el retiro de Inglaterra después de una bomba ‘repulsiva’

THOMAS TUCHEL considera “apropiado” tener tensión con la superestrella Jude Bellingham.

El jugador del Real Madrid fue convocado después de haber sido excluido del anterior equipo de Inglaterra de Tuchel, a pesar de haber vuelto a estar en forma después de una cirugía de hombro.

Bellingham, de 22 años, no ha aparecido con los Tres Leones desde la explosiva entrevista de Tuchel en junio en la que el técnico afirmó que su propia madre consideraba “repulsivo” parte del comportamiento del jugador.

Tuchel también había sugerido que el ‘nervioso’ Bellingham puede “intimidar” a sus compañeros internacionales.

Pero el alemán ahora ha insistido en que Bellingham será su número 10 de primera opción para los clasificatorios finales contra Serbia en Wembley el jueves y en Albania tres días después.

Tuchel dijo: “Jude tiene la ventaja. Tiene algo que se necesita para alcanzar estas alturas a una edad temprana.

“Ahora es necesario que proporcionemos un entorno y él esté a la altura de este entorno, para brindarnos esta ventaja de una manera positiva y ayudarnos a ganar partidos de fútbol”.

Cuando se le preguntó si la tensión entre un entrenador y un jugador de primer nivel era apropiada, Tuchel respondió: “Sí, es absolutamente apropiada, suponiendo que la haya (tensión).

“En cierto nivel no hay problema. En un nivel respetuoso no hay problema”.

“No soy su mejor amigo, soy su manager. Intento inculcarles valores y estándares.

“Luego tengo un grupo central de jugadores para impulsar estos estándares, pero lo que quieres es que todos los jugadores acepten un cierto nivel de estándares.

“Creo firmemente que este es un esfuerzo de equipo, como ningún otro deporte.

“Esta es la belleza de esto. Es por eso que tanta gente ama este deporte, porque refleja en gran medida cómo funciona la sociedad, cómo funcionan los grupos.

“Refleja en gran medida de qué se trata la vida y el apoyo mutuo, el trabajo hacia un objetivo, y esto es lo que estamos tratando de construir. Hasta cierto punto, no hay excepción para los jugadores individuales”.

Bellingham se perdió la goleada de septiembre por 5-0 a Serbia en Belgrado, en la que Morgan Rogers protagonizó como el número 10, persuadiendo a Tuchel de dejarlo a él y a Phil Foden fuera del equipo del mes pasado cuando Inglaterra aseguró la clasificación para la Copa del Mundo al derrotar a Letonia por 5-0.

Ahora Bellingham está de regreso, junto con Foden después de su fuerte regreso a la forma con el Manchester City.

El predecesor de Tuchel, Gareth Southgate, tuvo problemas para acomodar a ambos jugadores en el mismo equipo, y el lesionado Cole Palmer aún no ha regresado.

Pero Tuchel insiste en que no desplazará a Foden por la banda solo para encajarlo en el equipo de Inglaterra.

El técnico de Inglaterra dijo: “Jude regresa como número 10. Esa es su mejor posición.

“Y una de sus principales fortalezas es que tiene la capacidad de llegar y marcar goles que marcaría un número 9.

“La clave para Phil es que tenga un papel en la parte central del campo. No lo veo como un extremo.

“Debería tener un papel central. Eso resalta al máximo sus puntos fuertes”.

“No tiene sentido decirle a Phil: ‘Entrenaste muy bien, eres un buen tipo, eres un fantástico compañero de equipo, te queremos en el campo, pero no hay espacio en tu mejor posición. ¿Puedes jugar en el extremo izquierdo para nosotros? ¿Puedes jugar en el extremo derecho para nosotros?’. Eso no funciona.

“Él se beneficia mucho de la claridad. Con un papel más central, donde se siente más seguro, donde tiene más conexiones a su alrededor, tenemos que crear esto para él.

“Y luego podremos exigirle cosas al más alto nivel.

“Ojalá podamos ayudarlo a encontrar un ambiente donde haya más claridad sobre lo que exigimos en la posición para expresar su creatividad y expresar su alegría infantil por jugar al fútbol”.