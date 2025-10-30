Thomas Tuchel ‘considera la sorprendente convocatoria de Inglaterra para batir récords como estrella del campeonato’ después de un comienzo eléctrico de temporada

Según los informes, THOMAS TUCHEL está considerando una convocatoria sorpresa de Inglaterra para el portero en forma Carl Rushworth del Coventry City.

El portero de 24 años ha tenido un comienzo sensacional en la temporada del campeonato mientras estaba cedido por Brighton.

Rushworth estuvo recientemente 613 minutos sin conceder un gol, la racha invicta más larga en el Coventry City. historia.

Esa impresionante forma lo ha puesto firmemente en el radar de Inglaterra, y talkSPORT informa que los cazatalentos de la selección nacional lo siguen de cerca.

Tuchel, quien asumió como Inglaterra jefe en 2024, se dice que está impresionado por la consistencia y compostura de Rushworth.

El as de Coventry estuvo a punto de unirse a los Rangers en el verano, pero Brighton bloqueó la jugada en el último minuto.

El informe de talkSPORT también afirma que la decisión de impedirle ir a los Rangers se debió al interés del propietario de los Seagulls, Tony Bloom, en Hearts, uno de los rivales de la Premiership escocesa de los Rangers.

Esa decisión pudo haber resultado ser un golpe maestro para Rushworth.

Si bien los Rangers han tenido problemas, Coventry está volando alto bajo el mando del jefe Frank Lampard, quien ha transformado a los Sky Blues en verdaderos contendientes al ascenso.

Rushworth ha sido fundamental para su impresionante forma, produciendo una serie de actuaciones destacadas entre los palos.

Su presencia tranquila y sus agudos reflejos habrían llamado la atención de Tuchel. Inglaterra personal, que está interesado en ampliar las opciones de porteros de la selección nacional.

Si su forma continúa, podría convertirse en el primer jugador de Coventry en años en ser convocado con la selección absoluta de Inglaterra.

También coronaría un ascenso notable para el cedido de Brighton, que silenciosamente se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del campeonato.

Y con Inglaterra afrontando una reestructuración de porteros por delante próximo En los partidos internacionales del verano, el debut soñado de Rushworth podría estar más cerca de lo que nadie esperaba.