Thomas Tuchel deja caer la pista del equipo de Inglaterra para la Copa Mundial con ‘cinco estrellas elegidas para modelar el nuevo uniforme’ en una sesión de fotos secreta

THOMAS TUCHEL tiene que tomar algunas decisiones importantes de aquí al final de la temporada sobre quién pasará el corte para su equipo de la Copa del Mundo.

Una de las pistas más importantes hasta el momento se reveló en una sesión de fotos que tuvo lugar esta semana.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Se ha informado que un grupo selecto de jugadores fue conducido silenciosamente a un estudio de Londres mientras Nike se preparaba para revelar la camiseta de la Copa Mundial de Inglaterra en marzo.

Los nombres involucrados parecen decir mucho sobre la línea de pensamiento de Tuchel.

El capitán Harry Kane será sin duda el primer nombre en la lista del equipo.

El delantero del Bayern de Múnich ha marcado 23 goles en 17 partidos con su club esta temporada y era uno de los favoritos de Tuchel cuando trabajaron juntos en Baviera durante la temporada 2023/24.

LEÓN LIBERADO La estrella de Inglaterra se vio obligada a abandonar el campamento pocos días antes del choque con Albania oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10

El portero Jordan Pickford también formó parte. El portero del Everton se ha consolidado como el número uno de Inglaterra durante los últimos ocho años.

Jude Bellingham se ha consolidado como un hombre clave en el Real Madrid desde que fichó por Los Blancos hace dos años, y sin duda también estará en el equipo de Inglaterra el próximo verano, aunque anoche estuvo en el banquillo.

Eso a pesar de que en ocasiones se cuestiona su relación con Tuchel.

ESPECIAL DE CASINO: LOS MEJORES BONOS DE CASINO DESDE DEPÓSITOS DE £ 10

En junio, fue tildado de “repulsivo” por algunas de sus feroces acciones en el campo que se evidenciaron en febrero cuando recibió una tarjeta roja directa en el empate 1-1 del Real Madrid ante Osasuna por insultar al árbitro.

Tuchel también dejó fuera a Bellingham para los partidos internacionales de octubre contra Gales y Letonia.

Chris Eubank Jr vs Conor Benn 2 – toda la información ¡ES HORA de la segunda ronda de la disputa familiar de esta generación! Chris Eubank Jr y Conor Benn vuelven a enfrentarse golpe por golpe mientras ambos rivales buscan enorgullecer a sus padres. La revancha de gran éxito se llevará a cabo en el estadio Tottenham Hotspur con capacidad para 62.000 espectadores el sábado 15 de noviembre. Eubank Jr superó por poco a su acérrimo enemigo después de 12 brutales asaltos en abril para asegurarse el derecho a fanfarronear en lo que sin duda era un contendiente a la Pelea del Año. Y las dos superestrellas británicas bailarán una vez más mientras Eubank Jr pretende hacer el doblete mientras Benn busca venganza después de sufrir la primera derrota en su carrera. MIRA EUBANK JR VS BENN 2 SOLO EN DAZN INFORMACIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS VIDEO *Si hace clic en un enlace en este cuadro, obtendremos ingresos de afiliados.

El técnico alemán ha adoptado un enfoque de palo y zanahoria con Bellingham, desafiándolo antes de levantarlo inmediatamente.

Poco después de utilizar el término “repulsivo”, Tuchel pasó a llamarlo “chico especial”.

Y cuando lo “abandonaron”, Tuchel explicó que fue por su falta de minutos con el Real Madrid desde que regresó de una lesión en el hombro, envolviéndolo en algodón y permitiéndole descansar.

Elliott Anderson de Nottingham Forest también fue reclutado. Con Bellingham casi seguro jugará como número 10 y Rice jugando en un papel más avanzado, Anderson bien podría ser seleccionado para jugar al frente de la línea de fondo.

El centrocampista del Nottingham Forest debutó recién en septiembre contra Andorra, pero Tuchel es un gran admirador suyo y lo sigue seleccionando.

El quinto hombre fue Marcus Rashford, que está cerca de volver a su mejor nivel con el Barcelona.

Hansi Flick le ha ayudado a recuperar la confianza, lo que le ha llevado a participar directamente en 15 goles en 16 apariciones hasta el momento.

Rashford se enfrenta a la competencia de Anthony Gordon y Eberechi Eze por un puesto titular en la izquierda, pero si pierde su forma actual, bien podría ser el favorito para empezar.

GIRO DE FEUD DE TURBO El hermano de Adam Peaty arrestado por amenazas de despedida de soltero enviadas a un atleta olímpico HORROR DE CHOCOLATE Los compradores de Tesco critican el precio “repugnante” de las latas Quality Street de 750 g

Imágenes del nuevo uniforme de Nike se filtraron en línea la semana pasada, mostrando el lema “Feliz y glorioso” dentro del cuello y una estrella dorada sobre el escudo para conmemorar 1966.

Nike utilizará su última tecnología Aero Fit para ayudar a los jugadores a afrontar las temperaturas abrasadoras en EE. UU., Canadá y México el próximo verano.