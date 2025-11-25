‘Tiene que calmarse’

Un pez gordo de Ferrari le ha dicho a LEWIS HAMILTON que se “calme” luego de su explosiva perorata después del Gran Premio de Las Vegas.

El velocista de Stevenage tuvo un fin de semana para olvidar en Sin City, clasificándose último y terminando inicialmente en décimo lugar antes de ascender al octavo tras la doble descalificación de McLaren.

El siete veces campeón de F1 no pudo evitar expresar su furia con el carrera y la propia temporada, desahogándose: “Me siento fatal.

“Ha sido la peor temporada de mi historia y sigue empeorando. Lo estoy intentando todo.

“Tengo muchas ganas de que termine. Y no tengo ganas de que llegue el siguiente”.

Director del equipo Ferrari fred Vasseur comprende las frustraciones del hombre de 40 años, pero considera que sus comentarios fueron algo exagerados.

Dijo: “Creo que el problema es [that] Empiezas desde P20 y seguro que será difícil.

“Pero, al final del día, creo que fue una primera parte de la carrera decente.

“Tuvimos dificultades un poco más con el medio [in the second stint],

“Vamos a tranquilizarnos. Saltar del coche y hacer el primer comentario siempre es demasiado, y este es el caso después del partido”.

Si bien Vasseur cree que Hamilton tiene derecho a estar decepcionado con la temporada, no quiere que el ícono de la F1 siga llorando por la leche derramada.

Añadió: “Puedo entender la reacción de Lewis justo después de la carrera.

“Pero tenemos que calmarnos ante este caso y concentrarnos en el próximo dos [races].

“Los dos próximos volveremos y tendremos en cuenta que Lewis estuvo allí en la FP1 y la FP2 con un buen ritmo.

“Tenemos que preparar el fin de semana como este y seguramente empezar desde el puesto 20 no es la mejor manera para el resto de la temporada”.

La F1 llegará a su fin el 7 de diciembre, tras la Katar y Grandes Premios de Abu Dabi.