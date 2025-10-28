Tim Skipper de UCLA vio un gran desliz en su esfuerzo contra Indiana

El estándar no era el estándar.

Después de un mes de fútbol disciplinado y apasionado que incluyó tres victorias consecutivas y una buena vibra, UCLA no exhibió esas mismas características mientras se enfrentaba a Indiana, segundo clasificado.

“Eso sería lo más decepcionante”, dijo el entrenador interino Tim Skipper el lunes, dos días después de la derrota de su equipo por 56-6, “es simplemente que nuestro estilo de juego no era el que ha sido: no viste la tensión, no viste el esfuerzo fanático, ese tipo de cosas, y vas a necesitar jugar de esa manera cuando juegues contra estos mejores equipos como lo hicimos nosotros”.

La única consistencia que mostraron los Bruins fue luchar en todos los ámbitos. Su ofensiva no anotó ningún touchdown por primera vez esta temporada. Su defensa cedió un máximo de puntos de la temporada.

El mariscal de campo de UCLA, Nico Iamaleava, lanza una intercepción mientras es presionado por Stephen Daley de Indiana el sábado en Bloomington, Indiana. (Justin Casterline/Getty Images)

Skipper atribuyó gran parte de los problemas de su equipo a ser derrotado en la línea de golpeo. UCLA cedió 262 yardas terrestres y ganó solo 88 yardas terrestres.

“No jugamos a la altura en las trincheras”, dijo Skipper. “En cuanto al juego terrestre, ellos corrieron mucho. Nosotros no corrimos lo suficiente”.

La línea ofensiva de UCLA sufrió por la ausencia del base Eugene Brooks, quien sufrió una lesión no especificada a fines de la semana pasada y fue reemplazado en la alineación titular por Yutaka Mahe. Skipper dijo que el cambio generó problemas de comunicación contra una defensa conocida por disfrazar la forma en que ataca.

“Sabíamos que estaban simulando presión, por lo que siempre estás tratando de encontrar dónde está el cuarto corredor”, dijo Skipper, “pero incluso trajeron a cinco muchachos y no simplemente se movieron, se movieron en casi todas las jugadas. Entonces, nos obligaron a comunicarnos y probar esa habilidad y esas cosas, y desafortunadamente hubo momentos en que no hicimos un buen trabajo en eso y ellos hicieron algunas jugadas a partir de eso”.

Como si una pérdida de 50 puntos no fuera suficientemente mala, los retrasos en los vuelos impidieron que Skipper se acostara hasta alrededor de las 4 am del domingo. El tardío regreso a casa le llevó a dar el día libre a sus jugadores en lugar de celebrar su habitual reunión de equipo.

Los Bruins (3-5 en general, 3-2 Big Ten) ahora se dirigen a su segunda semana de descanso con Skipper, pero la primera sin necesidad de conocerlo a él ni a su estilo de entrenamiento. La esperanza es que puedan lograr un equilibrio entre mejorar y no ser derrotados físicamente ocho partidos después de la temporada.

“Ahora tu cuerpo está empezando a sentir el desgaste de la temporada y cosas así”, dijo Skipper, “así que simplemente nos concentraremos en hacer que los Bruins estén mejores y sanos y jueguen rápido y aún con el enfoque de que así es como queremos que sea nuestro estilo de juego y así será todo el tiempo”.

Después de haber pedido a sus jugadores que mantuvieran el estándar que habían establecido mientras casi alcanzaban .500 después de un inicio de 0-4, Skipper ahora les pide que restablezcan esa línea de base de cara a la parte más difícil del calendario. Los cuatro oponentes restantes de UCLA (Nebraska, Ohio State, Washington y USC) tienen un récord combinado de 24-6.

“Tendremos que aprovechar cada momento que tengamos”, dijo Skipper, “ya sea dentro o fuera del campo, para mejorar y prepararnos para los próximos cuatro juegos”.

Y hacer que el estándar vuelva a ser el estándar.

Skipper dijo que el corredor Anthony Woods no viajó a Indiana después de no poder recuperarse lo suficiente de una lesión sufrida contra Maryland, dejando fuera a otro titular además de Brooks. “Así que fue una gran semana para esos muchachos”, dijo Skipper, “simplemente se recuperaron, se recuperaron y hicieron toda la rehabilitación y todo lo que necesitan hacer para poder ayudarnos una vez que nos preparemos para una semana de juegos la próxima semana” contra Nebraska en el Rose Bowl.