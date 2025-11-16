Tony Bellew critica a Chris Eubank Jr por lo que hizo durante la miserable pérdida de puntos ante Conor Benn

CHRIS EUBANK JR no escuchó al entrenador Brian “BoMac” McIntyre durante su miserable derrota por puntos ante Conor Benn, afirma Tony Bellew.
El jugador de 36 años parecía de mal humor ya que su rival Benn lo dominó durante 12 rondas.
Los fanáticos quedaron perplejos porque Eubank Jr no pudo evocar nada de la magia de la primera pelea de abril en el Tottenham Hotspur Stadium.
Al analizar la lucha por DAZN, Bellew hizo una astuta observación.
El ex campeón de peso crucero dijo: “Esta versión de Conor Benn lo vencerá 10 de 10 veces.
“No puede lidiar con alguien que es más rápido que él. Y ese es el problema. No estaba escuchando a BoMac.
“BoMac estaba gritando las instrucciones correctas que debía seguir y no quería escuchar. Es el hombre más caro del mundo y le pagaste solo para que te diera un trago.
“Él no escuchó su consejo. Le estaba diciendo que le aplicara el golpe. Use el golpe, cree la distancia. Y él no estaba escuchando. Y pagó el precio.
“Le daré crédito, es un chico valiente. Los dos son guerreros absolutos”.
McIntyre, de 55 años, compitió profesionalmente en la división de peso pesado, pero ha tenido más éxito como entrenador.
El estadounidense se ha convertido en sinónimo de Terence Crawford, ayudando a su protegido a conseguir títulos mundiales en cinco categorías de peso diferentes.
BoMac fue reclutado por Eubank Jr para su victoria en la revancha sobre Liam Smith en 2023, y regresó al equipo antes de la pelea contra Benn de anoche.
Después de su derrota, un frustrado Eubank Jr admitió: “He pasado por un infierno y he regresado para llegar aquí hoy.
“Realmente pensé que, independientemente de los problemas con los que he estado lidiando, podría entrar y ganar.
“Usa mis habilidades de boxeo. Usa lo que vieron en esa primera pelea para vencer a Connor Benn. Desde ese primer asalto, me di cuenta de que estaba equivocado, pero está bien. Soy un luchador. Esto es lo que hago.
“Hice lo mejor que pude. Conor Benn dio una gran pelea. Tuvo una gran actuación. Hizo todo lo que se le pidió y lo felicito por su actuación”.
Cuando se le preguntó sobre una posible pelea de trilogía, Eubank Jr dijo: “En este momento, no estoy realmente en el estado de ánimo para pensar en las próximas peleas. Necesito sanar.
“Necesito lidiar con lo que estoy enfrentando y luego puedo comenzar a pensar en mi camino en el deporte”.