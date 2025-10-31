Tony Todd, el amigo de toda la vida de Charlie Sheen, ayudó a rescatarlo del caos

Cuando Charlie Sheen necesitó que llevaran a su hija de 13 años a una cita con el peluquero porque estaba demasiado borracho para conducir, recurrió a su amigo sobrio, Tony Todd.

Cuando Sheen quiso conocer a Carlos Estévez porque el lanzador de Grandes Ligas compartía el nombre de pila de Sheen, recurrió a su amigo relacionado, Tony Todd.

Cuando Sheen estaba sumido en una adicción al crack, despedido de su papel protagónico en “Two and a Half Men” y necesitado de una voz inquebrantable de aliento, recurrió a su amigo Tony Todd, que no lo juzga.

“Hay tantos amigos falsos en la vida de Charlie”, dijo Todd. “He estado ahí para él desde que éramos niños pequeños. Lo bueno es que nunca hemos tenido una discusión”.

Gracias al reciente documental de Netflix “también conocido como Charlie Sheen” y la publicación de las memorias “The Book of Sheen”, la amistad de 50 años de Todd con el voluble actor ha sido revelada al mundo. Desde entonces, las cuentas de redes sociales de Todd se han visto inundadas de elogios de espectadores de todas partes.

“Tuve que acercarme de inmediato para decirte que eras y seguirás siendo un ángel del cielo”.

“Eres el amigo que a todos nos gustaría tener hombre, ¡saludos desde España!”

“Estimado Tony: Si alguna vez visitas Estambul, sería un honor recibirte en nuestro hotel… No sólo eres un gran actor sino también un verdadero amigo”.

“Tú…eres un ser humano estelar. [heart emoji].”

Todd y Sheen han sido amigos desde que se unieron a través del béisbol, primero en los campos de las ligas menores en Malibú, luego en el equipo de la escuela secundaria de Santa Mónica, luego mientras practicaban bateo en la elegante jaula de bateo cubierta de Sheen, luego mientras realizaban exhibiciones de poder en los campos de las escuelas secundarias locales e incluso en el Dodger Stadium.

Y su amistad se extendió a sus vidas privadas, con Todd sirviendo como padrino en los dos primeros de los tres matrimonios de Sheen y sirviendo como compañero libre de drogas incluso cuando Sheen descendió a un pantano caótico y autodestructivo de cocaína, alcohol y sexo imprudente.

“Nunca ha habido una llamada que no haya respondido, nunca ha habido una crisis que no haya ayudado a resolver”, dijo Sheen en una entrevista telefónica. “Tony Todd siempre ha sido un amigo de verdad”.

El documental “también conocido como Charlie Sheen” lo cuenta todo en primera persona, con la narrativa ayudada por el hermano mayor de Sheen, Ramon, el vecino de la infancia Sean Penn, el coprotagonista de “Two and a Half Men” Jon Cryer y el productor ejecutivo Chuck Lorre, el narcotraficante Marco Abeyta y las ex esposas Denise Richards y Brooke Mueller.

Y, por supuesto, Todd. Él se ríe. Él llora. Exuda honestidad y empatía.

“Él es una de mis personas favoritas para tenerlo cerca en cualquier situación”, dijo Sheen.

Todo esto ciertamente ha hecho que Todd, que no debe confundirse con el actor del mismo nombre que protagonizó “Candyman” y murió hace un año, esté al lado de la fama.

Aunque ha disfrutado de una carrera que incluye papeles de actor/doble de riesgo tanto en las películas de “Black Panther” como en la película “Little Big League”, el programa de televisión “Anger Management” y más de dos docenas de comerciales nacionales, Todd es mejor conocido en Santa Mónica como el tipo que no puede decir no a los eventos voluntarios para recaudar fondos y luce una matrícula personalizada que dice “NVR KWT”.

Este mismo verano ayudó a recaudar 10.000 dólares para la Pequeña Liga de Santa Mónica organizando una proyección al aire libre de “Little Big League” y aprovechando su amplia lista de contactos de atletas profesionales y artistas de primer nivel para atraer artículos de subasta silenciosa.

Y Todd fue aclamado como un “verdadero héroe” por las autoridades después de que dio $700 a una familia de cinco personas a quienes les habían robado el dinero del alquiler en Lancaster en 2018. Estaba “tan conmovido por la historia de la familia” que se subió a su auto y condujo desde Santa Mónica hasta el alto desierto para entregar el dinero personalmente.

Su amistad con Sheen resuena en muchos, en parte porque Todd afirma no haber consumido nunca una droga o una bebida. Sheen, por supuesto, fue el ejemplo del abuso de sustancias hasta que quedó sobrio en diciembre de 2017, el día en que le entregó las llaves del auto a Todd para que llevara a su hija Sami a una cita en la peluquería en Moorpark.

Cuando Sheen se volvió adicto al crack, Todd se mudó a la casa de su amigo en Mulholland Estates en Beverly Hills. Incluso entonces, Sheen no fumaba la droga en presencia de Todd y, a menudo, terminaban las noches viendo MLB Network o “Sports Center” de ESPN.

“No hice cosas difíciles delante de él, sólo por respeto”, dijo Sheen.

Todd lloró “también conocido como Charlie Sheen” cuando explicó por qué seguía viviendo con su amigo sabiendo que el actor a menudo fumaba crack en la habitación de al lado.

“Simplemente no puedo dejarlo morir”, dijo.

Ocurrieron tiempos más felices cuando se dirigían a un campo de béisbol para batear. Años antes, después de sufrir una lesión en el hombro, Sheen había aprendido a batear como zurdo, haciendo aproximadamente un centenar de swings por día con una máquina lanzadora Iron Mike en su jaula de bateo cubierta.

Mientras filmaba un comercial de DirecTV en el Dodger Stadium en 2007, Sheen entró en la caja de bateo durante la pausa del almuerzo y aplastó un lanzamiento sobre la pared del jardín derecho. Todd gritó y gritó, en gran parte porque había apostado a un empleado de los Dodgers a que su amigo llegaría profundo.

“Sabía que esto iba a suceder debido a toda la [batting practice] estábamos tomando”, dijo Todd.

Sheen también aumentó su fuerza al tomar dosis masivas de testosterona, que menciona en el documental y a la que aludió en una entrevista de 2015 cuando dijo que su diagnóstico de VIH positivo no fue la razón de su crisis épica en 2011 después de que lo despidieran de “Two and a Half Men”.

“Me gustaría poder echarle la culpa a eso, pero fue más bien una rabia por los esteroides”, dijo Sheen, quien anteriormente había admitido que tomó esteroides antes de filmar la exitosa película de 1989 “Major League”, en la que interpretó al lanzador Ricky (Wild Thing) Vaughn.

Todd tenía un video de las sesiones de bateo en las escuelas secundarias Oak Park y Santa Clarita Hart alrededor de 2008. Sheen conectó un jonrón que Todd estimó que viajó 445 pies en Oak Park y conectó una serie de jonrones en Hart en presencia del toletero del Salón de la Fama Eddie Murray y el equipo de Hart High.

Todd siguió la demostración de poder de Sheen en Hart con su propio jonrón. Todd era un jugador de béisbol y fútbol americano con suficiente talento como para ganar una beca doble para la USC, aunque una lesión grave en su último año de secundaria le costó el viaje gratis.

Su habilidad en el béisbol le valió el papel de Mickey Scales en “Little Big League” y su asombrosa velocidad deleitó a Sheen incluso cuando tenía 40 años. Durante una de sus sesiones de bateo en Oak Park High, un espectador retó a Todd a una carrera alrededor de las bases.

Sheen le dijo al hombre que comenzara la carrera en la segunda base mientras Todd comenzaba en el plato.

“Cuando llegaron a la tercera posición, Tony lo había adelantado y, después de tocar el plato, agarró un guante y fingió tocar al tipo cuando llegó al plato”, dijo Sheen, riendo.

Todd se desempeñó como entrenador de béisbol en Santa Monica High durante varios años, y en 2013 presionó para que la escuela le otorgara su diploma a Sheen; al actor le faltaban 1½ créditos 30 años antes y no se había graduado.

Todd contactó a su amigo Ross Mark, quien manejaba las reservas para “The Tonight Show With Jay Leno”, y idearon un plan para tener a Sheen como invitado y que Leno lo sorprendiera con el diploma.

Todd subió al escenario con el diploma y Sheen, que rápidamente se había puesto una toga y un birrete, le dio un abrazo; su amigo de toda la vida había suavizado efectivamente una mala racha más en su vida.