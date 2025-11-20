Toto Wolff vende 230 millones de libras en acciones de Mercedes al multimillonario tecnológico estadounidense con un equipo de F1 valorado en 4.600 millones de libras esterlinas

El jefe de FÓRMULA UNO, Toto Wolff, vendió una participación minoritaria en Mercedes en un acuerdo valorado en cientos de millones.

El fundador de CrowdStrike, George Kurtz, compró una participación en el equipo de F1 adquiriendo el 15 por ciento de la participación de un tercio en poder del director Wolff, anunciaron ambas partes el jueves.

No se dieron detalles financieros para la adquisición personal, pero Forbes informó que el acuerdo valoró a los ex campeones en un récord de $ 6 mil millones (£ 4,6 mil millones).

Wolff posee un tercio del equipo, por lo que ha vendido un cinco por ciento en total.

Se afirma a través de la BBC que el precio vale 300 millones de dólares (230 millones de libras esterlinas).

El austriaco Wolff, Mercedes-Benz y el gigante petroquímico Ineos de Sir Jim Ratcliffe tienen cada uno una tercera parte de las acciones y la gobernanza y el liderazgo del equipo no se verán afectados por el acuerdo del jueves.

Ineos compró su propia participación por 208 millones de libras esterlinas en 2020, lo que representa un aumento saludable para Wolff y Mercedes en los años posteriores.

El estadounidense Kurtz, que ha competido en Le Mans y otros eventos de resistencia con autos deportivos, se convertirá en el asesor tecnológico del equipo y se unirá al comité directivo estratégico junto con Wolff, el presidente de Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, y el fundador de Ineos, Ratcliffe.

Dijo que todos los demás accionistas estaban plenamente conscientes de la transacción a medida que se desarrollaba.

La empresa de ciberseguridad CrowdStrike ha sido socia del equipo desde 2019 con la marca en el automóvil y la indumentaria.

Kurtz dijo a los periodistas en una videollamada que la valoración de 6 mil millones de dólares del equipo estaba en línea con el mercado y probablemente crecería con un grupo demográfico joven y fresco atraído por el deporte.

Dijo: “Creemos que existe una gran oportunidad para hacer crecer el deporte, particularmente en los EE. UU. y particularmente dentro del espacio tecnológico donde podemos atraer más patrocinadores.

“Conozco el mercado estadounidense, sé que los actores tecnológicos y la tecnología han sido y seguirán siendo una gran parte de este deporte en el futuro y las personas que puedan desbloquear la tecnología tendrán la mejor ventaja de rendimiento”.

Mercedes ganó ocho títulos de constructores seguidos entre 2014 y 2021 y actualmente ocupa el segundo lugar en la clasificación general detrás del campeón McLaren, que también utiliza motores del fabricante alemán.

Kurtz destacó la cantidad de fanáticas atraídas por el deporte y dijo que el mercado estadounidense permanece relativamente sin explotar a pesar del éxito de la serie documental de Netflix ‘Drive to Survive’ y la película F1 de Brad Pitt.

Y añadió: “Es un negocio próspero y, desde ese punto de vista, si tienes un negocio próspero con más oportunidades de mercado, especialmente en EE. UU., en mi opinión verás crecer las valoraciones.

“¿Puede convertirse en algo como la NBA o la NFL? Creo que sí. Por eso invertí”.

El empresario indicó que podría sumar otros deportes a una cartera de negocios que incluye amplias participaciones inmobiliarias.

Continuó: “Siempre estamos buscando oportunidades, creemos que el deporte es un área excelente.

“Nos gusta la NBA, nos gusta el hockey, nos gustan muchas de las áreas que hemos tocado.

“Tiene que ser la oportunidad adecuada y, lo que es más importante, tiene que ser con el equipo y la opción adecuados.

“Pero ciertamente estamos abiertos a otras oportunidades a medida que surjan”.

Kurtz dijo que estaba totalmente alineado con Wolff, suscribía su estilo de liderazgo y había estado considerando adquirir una participación durante varios años.

Se mostró tímido ante la posibilidad de aumentarlo en el futuro.

Sin embargo, descartó algún día asumir un papel más importante y tal vez reemplazar a Wolff al mando: “Mi atención se centra en CrowdStrike y me llevó 14 años desarrollarlo.

“Ahí es donde reside mi trabajo diario. Toto es el que está a cargo, es el líder”.