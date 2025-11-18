Tottenham enfrenta una amenaza legal por el uso del golpe de Barry Manilow mientras el escritor fanático del Arsenal de ‘Can’t Smile Without You’ exige un pago

TOTTENHAM está siendo perseguido por regalías después de adoptar una canción de Barry Manilow antes de los partidos en casa.

El club de la Premier League lanza periódicamente la versión del cantante de Can’t Smile Without You.

Ahora, uno de los tres miembros del equipo de redacción del exitoso tema, un fanático del Arsenal, rival del norte de Londres, amenazó con una batalla legal y criticó a los Spurs por negarse a pagar.

La canción se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos, y los seguidores locales se unen antes de los partidos en el Tottenham Hotspur Stadium de £ 1 mil millones.

Los Spurs incluso usaron una pancarta de No puedo sonreír sin ti para cubrir los asientos vacíos cuando los partidos se jugaron sin fanáticos durante la pandemia.

Geoff Morrow, quien ayudó a escribirlo en 1975, calificó al club de “ridículo” después de rechazar su solicitud de pagos.

Le dijo a The Sun: “Esperaba que los Spurs estuvieran dispuestos a sentarse y reunirse conmigo para discutir esto, pero no han estado interesados.

“Cuando escribimos la canción, nunca imaginamos que se convertiría en un himno del fútbol.

“Fue escrita como una canción de amor.

“Lo que es realmente frustrante es que los Spurs no aceptan que estén usando nuestra canción”.

Otros clubes pagan regalías por las canciones que cantan las multitudes, incluido Liverpool por You’ll Never Walk Alone,

Pero Tottenham argumenta que su reclamo no tiene base legal según las reglas de licencia, según entiende The Sun.

El club no hizo comentarios.