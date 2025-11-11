Trent Perry ayuda a UCLA a evitar el desastre en la victoria sobre West Georgia

Durante poco más de media noche del lunes, UCLA se vio obligada a contemplar lo inimaginable.

Frente a West Georgia, un equipo que estaba en su segunda temporada en la División I y que según las métricas del analista de baloncesto Ken Pomeroy le había dado un 1% de posibilidades de ganar, los apáticos Bruins lideraban por solo cinco puntos al comienzo de la segunda mitad en Pauley Pavilion.

Incluso sin el armador estrella Donovan Dent, quien fue suspendido por razones de precaución debido a una distensión muscular, esto fue incómodamente apretado. El enfoque alejado de las bombas de West Georgia mantuvo el marcador competitivo, y los Wolves anotaron (y acertaron) un triple tras otro.

Pero los Bruins No. 15 finalmente se impusieron con una gran racha provocada por una impresionante ofensiva propia, alejándose para una victoria por 83-62 para evitar la vergüenza en su cancha local.

El armador Trent Perry, titular en lugar de Dent, encendió el avance de su equipo por 10-0 con una asistencia y una bandeja en transición. Finalmente, los Bruins (3-0) se encontraron con una ventaja de 20 puntos, dejando a West Georgia (1-2) sin forma de alcanzarlos incluso en una noche en la que los Wolves acertaron 13 de 25 triples (52%).

UCLA perseveró gracias en gran parte a los 21 puntos del delantero Tyler Bilodeau con siete de 12 tiros y un esfuerzo completo de Perry, quien registró máximos personales con 17 puntos y nueve asistencias con solo dos pérdidas de balón. El alero Eric Dailey Jr. añadió 14 puntos.

El delantero de UCLA Tyler Bilodeau, izquierda, intenta pasar al delantero de West Georgia Kenneth Chime durante la primera mitad del lunes. (Ethan Swope / Prensa Asociada)

Los Bruins fueron mucho más eficientes en ofensiva en la segunda mitad, acertando 14 de 25 tiros (56%) para terminar el juego con un 49,1%.

Pero el resultado no fue una conclusión inevitable hasta aproximadamente la mitad de la segunda mitad gracias al éxito de West Georgia desde más allá del arco.

Los Bruins estaban por delante sólo 37-32 en el entretiempo después de que West Georgia acertara nueve de 13 triples. Shelton Williams-Dryden acertó tres de cuatro triples y anotó 16 puntos para liderar a los Wolves, que juegan en la Conferencia Atlantic Sun.

Las cosas se ponen mucho más difíciles para los Bruins rápidamente. Jugarán contra el No. 5 Arizona el viernes en el Intuit Dome.

UCLA necesitará no sólo el regreso de Dent, sino también la defensa que ha hecho que los equipos del entrenador Mick Cronin sean mucho más formidables de lo que parecían durante gran parte de la noche del lunes.