Tres cosas que aprendimos del Arsenal en el derbi del Tottenham mientras todas las miradas se vuelven hacia el Chelsea… olvídate del Bayern de Múnich

El ARSENAL se aseguró el derecho a presumir en el Derby del Norte de Londres sobre el Tottenham y continuó su campaña por el título de la Premier League con una contundente victoria por 4-1 en casa.

Eberechi Eze se robó el espectáculo con un hat-trick contra el club que intentó ficharlo en verano, con Leandro Trossard también anotando y Richarlison logrando un sorprendente consuelo.

Mientras el polvo se asienta tras unos impresionantes 90 minutos en los Emiratos, SunSport le explica tres cosas que aprendimos…

BRILLANTE INICIO DE UNA GRAN SEMANA

Este fue el primer partido de un período crucial de ocho días para Mikel Arteta, por lo que humillar al Tottenham no fue un mal comienzo.

A continuación, Harry Kane trae a su equipo Bayern Munich a los Emiratos después de anotar su gol número 24 de la temporada en la victoria del sábado por 6-2 sobre Friburgo.

Sin embargo, después de haber ganado sus cuatro partidos de la Liga de Campeones sin conceder un gol, el Arsenal seguramente terminará entre los ocho primeros, por lo que Arteta debe descansar las piernas cansadas para el miércoles.

Ahora todo gira en torno al próximo domingo y la visita al Chelsea. Si ganan en Stamford Bridge, es posible que ahora le entreguen el título al Arsenal.

Si miramos la tabla de la Premier League, con el Arsenal en una posición tan impresionante, un punto de distancia no será un mal resultado.

PIERO PERFECTO

El defensa ecuatoriano Piero Hincapie tuvo su primera titularidad en la Premier League debido a la lesión de Gabriel y estuvo extremadamente impresionante.

Llegó procedente del Bayer Leverkusen cedido por una temporada y el Arsenal tiene la opción de comprarlo por £ 45 millones. Con esta evidencia, sellará un traslado de verano a los Emiratos.

Aunque el central Gabriel podría estar fuera al menos seis semanas por una lesión en el muslo, al menos Arteta puede recurrir tanto a Hincapie como a su compañero nuevo Christhian Mosquera, junto con Ben White.

Noni Madueke y Gabriel Martinelli volvieron al banquillo después de estar al margen. El capitán Martin Odegaard viajó con el equipo a los Emiratos y estaba en condiciones de jugar, pero no entró en el banquillo y es probable que regrese el miércoles. También regresan Viktor Gyokeres, Gabriel Jesus y Kai Havertz.

SOL CAMPBELL DE VUELTA A LOS EMIRATOS

El Arsenal añadió peso al argumento la temporada pasada de que los clubes ingleses no son tan buenos con los tifos como sus homólogos europeos.

El club fue objeto de burlas antes de la semifinal de la Liga de Campeones contra el PSG con una bandera roja gigante con un cañón blanco colgada en lo alto de la orilla norte.

Si bien eso fue un poco basura, hubo un esfuerzo mejor en esta ocasión con Campbell, quien dejó a los Spurs por el Arsenal en 2001, ocupando un lugar destacado.

El tifo decía ‘El Arsenal’ con ‘Estas calles son nuestras’ debajo, junto con imágenes de Gabriel, Tony Adams, Bukayo Saka, Martin Odegaard, David Rocastle, Thierry Henry y Campbell.

Antes del partido, hubo un homenaje a Willie Young, que jugó tanto en los Spurs como en el Arsenal. El central murió el mes pasado a la edad de 73 años.