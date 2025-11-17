Tuchel engaña a Albania al colocar a todo el equipo de Inglaterra en la misma posición después de revertir el voto de Kane-Foden-Bellingham

La Inglaterra de THOMAS TUCHEL hizo historia cuando venció a Albania por 2-0 para lograr ocho impecables victorias en ocho partidos de clasificación para la Copa del Mundo.

Los Tres Leones tuvieron un comienzo inestable y algunas situaciones difíciles en Tirana, pero dos goles del capitán Harry Kane los empujaron hasta la meta.

Pero hubo una decisión táctica sorprendente en el camino que no sólo hizo posible la victoria, sino que también planteó varias preguntas sobre el futuro de la selección del equipo de Tuchel.

El alemán insistió en la preparación del partido en que no podía titular a todos los talentosos centrocampistas creativos de Inglaterra entre los diez, y que tendrían que luchar por su posición.

Incluso declaró específicamente que no podía jugar con Phil Foden, Jude Bellingham y Kane en el mismo campo, debido a su tendencia a ocupar las mismas áreas.

Otras opciones que sobresalen en la posición número 10 incluyen a Cole Palmer, Morgan Gibbs-White y Morgan Rogers, lo que deja al jefe con un gran dolor de cabeza en la selección.

Pero parece que Tuchel ha encontrado una solución genial al problema: ¡simplemente jugar con todo el equipo en el número 10!

El mapa de posiciones promedio para el partido es una lectura sorprendente, con la mayoría del equipo agrupado en una formación estrecha rodeando el borde del tercio defensivo del oponente.

El extremo Jarrod Bowen fue el atacante más adelantado en promedio, con huelguista Kane y el mediocampista Adam Wharton ocupan casi la misma posición en el mediocampo.

El lateral Nico O’Reilly, que hace su primera titularidad con la camiseta de Inglaterra, incluso está posicionado dentro del lado contrario del campo a pesar de jugar en lo que racionalmente se esperaría que fuera un papel amplio y defensivo.

De hecho, sólo los defensores centrales Dan Burn y John Stones tenían una posición promedio dentro de su propia mitad, e incluso ese margen era estrecho.

Es de esperar que los equipos dominantes jueguen más arriba en el campo, especialmente cuando se enfrentan a una defensa a la que le gusta retroceder y sentarse estrecha como lo hizo Albania el domingo.

Pero la falta de amplitud en el equipo de Inglaterra es una señal de que había intenciones tácticas deliberadas detrás de este mapa inusual.

Algunos equipos optan por enviar más jugadores a áreas amplias contra un bloque bajo, en un intento de lanzar un centro o abrirse camino hacia el área desde los lados antes de cortar el balón.

Pero Inglaterra mantuvo una posición relativamente estrecha frente al muro de defensores y optó por abordar la complicada situación de una manera diferente.

Por ejemplo, al intentar romper el bloque, una camiseta blanca puede caer en el espacio que ocuparía un 10 para recibir el balón de un compañero de equipo.

Si un defensor de Albania saliera de su línea defensiva para atacar a ese jugador, el atacante podría comenzar a despegarse hacia un área más amplia, lo que obligaría al defensor a tomar una decisión.

El defensor podría ignorar la carrera y mantener su lugar en la línea defensiva, lo que correría el riesgo de dejar al atacante libre para conectarse con cualquier jugador que aceche en áreas amplias y crear sobrecargas en el borde del área.

O el defensor podría quedarse con el jugador inglés, abandonando su posición y creando un hueco en la línea defensiva.

La voluntad de Tuchel de permitir que sus estrellas rotaran hacia áreas centrales agresivas significó que cualquier cantidad de jugadores pudiera cargar en el espacio.

Esto significa que casi todos los atacantes, mediocampistas o laterales son una opción para explotar el espacio extra que deja el defensor, o si ese hombre no quedó fuera de posición, para unirse con el hombre ahora libre que flota entre los defensores.

Este enfoque sólo funciona si estás dispuesto a comprometer a un gran número de hombres.

Si un atacante central se abre y nadie llena el espacio en el medio, entonces el defensor más cercano puede seguir la carrera sin costo para su estructura defensiva en su conjunto.

Pero si siempre tienes otra opción, entonces puedes obligar a un defensor a elegir entre dos malas opciones y, por lo tanto, crear la oportunidad de tener un jugador libre dentro o alrededor del área del oponente.

Esta es parte de la razón por la que Tuchel revirtió su promesa de no jugar juntos con Kane, Bellingham y Foden cuando introdujo a este último desde el banco en la segunda mitad.

Con cada estrella rotando posiciones con tanta regularidad, tener tres opciones versátiles y de calidad que pueden jugar en el medio campo, en la línea del frente y en los lados hace que sea muy difícil para los oponentes mantenerse al día con todos los corredores.

Donde esto cae es cuando el equipo que eres boxeo en escapadas.

Ya sea Adam Wharton entrando al 10 o O’Reilly corriendo allí desde el lateral izquierdo, al acercar a todos los jugadores de Inglaterra, Tuchel está invitando a los equipos a contraatacar por las bandas.

Puedes ver el intento de Albania de explotar este hecho en su mapa de posición promedio.

Albania no sólo es menos estrecha horizontalmente, sino que la distancia promedio entre sus líneas verticalmente también es mucho mayor.

Arber Hoxha y Nedim Bajrami son corredores rápidos y fuertes, que se lanzaron a las zonas amplias en múltiples ocasiones para explotar los huecos dejados por Jarell Quansah y O’Reilly.

Aunque estos defensores poseían la capacidad atlética para regresar a su posición a tiempo para contenerlos en la mayoría de las ocasiones, las oportunidades más prometedoras de Albania aún surgieron de estos contraataques.

El controlador del mediocampo Kristjan Asllani operó en la base del ataque, usando su rango de pases para tratar de enviar balones rápidamente a estas áreas abiertas para permitir que sus compañeros de equipo corrieran hacia ellas a gran velocidad.

Inglaterra entonces tendría que retroceder lo más rápido posible para apoyar a la defensa, permitiendo a los corredores albaneses lanzarse a los espacios dentro y alrededor del área dejados por el caos para aprovechar centros y recortes.

El equipo de Sylvinho incluso pudo tener el derecho legítimo de haber creado la mejor oportunidad del partido, cuando Hoxha disparó directo a Dean Henderson.

Con Inglaterra ya clasificado y jugando contra un rival fuerte en el contraataque pero con tendencia a no aprovechar sus oportunidades, Tuchel puede haber elegido el choque de Tirana como el momento perfecto para experimentar con la sobrecarga del mediocampo ofensivo.

El tiempo dirá si el alemán tiene intención de seguir con la táctica agresiva del domingo como método para conseguir que sus mejores estrellas salten al campo, o si se trata simplemente de un experimento audaz.

Pero una cosa es segura, dado que los eventuales goles de Kane llegaron a través de una esquina y un espectacular centro de Marcus Rashford al segundo palo, hay trabajo por hacer para convertir la posesión en las áreas centrales en una verdadera amenaza de gol.

Y si Inglaterra hubiera jugado contra un equipo más clínico que Albania frente a la portería, ese récord perfecto de portería a cero no estaría en los titulares que está ahora.