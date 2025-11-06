Tyler Glasnow brilla con las esperanzas de título de la Serie Mundial de los Dodgers en juego

Tyler Glasnow realizó siete, tal vez ocho, lanzamientos en el bullpen. No hubo más tiempo para esperar. La luz roja de emergencia estaba parpadeando.

Durante 14 años, Glasnow se ha ganado la vida como lanzador. Ha lanzado con fuerza, aunque no siempre de forma duradera o eficaz.

Hay una cosa que no había hecho. En 320 juegos, desde las menores hasta las mayores, desde la Liga de Otoño de Arizona hasta la Serie Mundial, nunca logró un salvamento.

Hasta el viernes, claro está, y sólo después de que los Dodgers le presentaron esta oportunidad con confianza y desesperación a partes iguales: Por favor, sálvanos. La carrera ganadora está en el plato sin ningún out. Si fallas, perdemos la Serie Mundial.

Sin presiones, chico.

No es una de las personalidades más intensas del plantel, lo que lo hace encajar bien en una situación en la que alguien podría pensarlo dos veces, o más, ante la magnitud del momento.

“Honestamente, no tuve tiempo para pensar en ello”, dijo Glasnow.

En el Juego 6 del viernes, los Dodgers utilizaron en orden a un abridor para comenzar, un relevista para relevar, el cerrador del momento y luego Glasnow para cerrar. En el Juego 7 del sábado, los Dodgers planean iniciar a Shohei Ohtani, probablemente seguido de un desfile de abridores.

Glasnow, quien dijo que no recordaba haber lanzado en días consecutivos, podría ser uno de ellos.

“Hice tres lanzamientos”, dijo. “Estoy listo para partir”.

Los Dodgers le habían pedido que estuviera listo para entrar en relevo el viernes, por lo que se dirigió al bullpen en la segunda entrada. Realmente no creía que lanzaría. Después de todo, el abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, había lanzado juegos completos consecutivos. Si Yamamoto no podía lanzar otro, Glasnow no creía que sería el primero en ser llamado.

No lo era. Justin Wrobleski estaba protegiendo una ventaja de 3-1 y lanzó una séptima entrada sin anotaciones. El cerrador Roki Sasaki fue el siguiente, y los Dodgers planearon que él trabajara en la octava y novena.

Glasnow dijo que el entrenador de bullpen Josh Bard le advirtió que estuviera alerta. Sasaki dio dos boletos en el octavo pero escapó. Golpeó a un bateador y permitió un doble para abrir la novena, y los Dodgers se apresuraron a introducir a Glasnow.

“Calenté muy poco y salí”, dijo Glasnow. “Era como si no pensaran en absoluto”.

Los informes de exploración de los Dodgers le dieron a Glasnow y al receptor Will Smith razones para creer que Ernie Clement intentaría saltar en el primer lanzamiento, por lo que Glasnow dijo que lanzó una bola rápida de dos costuras que rara vez lanza a los bateadores derechos. Clemente apareció.

El siguiente bateador, Andrés Giménez, conectó un elevado que se hundía al jardinero izquierdo Kiké Hernández. Desde el principio, Glasnow dijo que temía un golpe.

Si la pelota cae, Giménez tiene un sencillo y la ventaja de los Dodgers se reduce a una carrera. Si la pelota pasa por encima de Hernández, los Azulejos empatan el marcador.

Glasnow dijo que tenía tres pensamientos breves, en orden:

1: “Por favor, no seas un éxito”.

Hernández cargó fuerte e hizo la atrapada corriendo.

2: “Dulce, no es un éxito”.

Hernández lanzó a la segunda base para el doble play que puso fin al juego.

3: “Bien, doble play”.

Wrobleski saludó a su nuevo compañero de bullpen.

“Es una bestia, hombre”, dijo Wrobleski. “Para poder llegar a ese lugar, se necesita mucha fuerza mental y dureza. Lo hizo. No esperaba menos de él, pero fue increíble”.

Wrobleski también era bastante bueno. Los Dodgers le otorgaron la opción máxima cinco veces el año pasado y cuatro veces este año. No lanzó en las primeras tres rondas de los playoffs, y sus dos apariciones anteriores en la Serie Mundial fueron en un papel de limpieza y durante un juego de 18 entradas.

El relevista de los Dodgers Justin Wrobleski reacciona luego de ponchar a Andrés Giménez de Toronto para finalizar la séptima entrada del Juego 6 de la Serie Mundial el viernes. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

El viernes le confiaron la tarea de ayudar a mantener viva la temporada. Obtuvieron tres outs críticos de Wrobleski, quien ni siquiera gana $1 millón esta temporada, y tres más de Glasnow, quien gana $30 millones.

“Tenemos muchos muchachos que no están ganando lo que todos creen, especialmente en ese bullpen”, dijo Wrobleski. “Hablamos de ello el otro día. Hay un lugar para todos. Si sigues trabajando, puedes encajar”.

Él lo hizo. Clemson lo reclutó después de la escuela secundaria y luego básicamente lo excluyó del equipo.

“Me dijeron que me fuera”, dijo.

¿Llegó un nuevo entrenador?

“No, simplemente estuve mal”, dijo. “Tuve una efectividad de 10.3”.

Glasnow firmó con los Piratas de Pittsburgh de Hart High en Santa Clarita. En las mayores, los Piratas lo probaron en relevo sin ofrecerle la oportunidad de cerrar. ¿No reconocieron a una estrella del bullpen en ciernes? “Nunca lancé strikes”, dijo. “Simplemente no era tan bueno”.

Todos hemos escuchado historias sobre el niño que va a su patio trasero con una pelota Wiffle, hace un swing y se hace pasar por el bateador que conecta el jonrón en la Serie Mundial.

Glasnow no acierta.

“Cuando era niño, he soñado despierto con todo tipo de cosas posibles como lanzador: relevar, cerrar un juego, ser titular en la Serie Mundial”, dijo. “Pensé en ello todo el tiempo. Así que es bastante descabellado. Realmente tampoco lo he procesado. Creo que salir a poder salvar en la Serie Mundial es bastante descabellado”.

El doble play que puso fin al juego fue revisado mediante repetición instantánea, por lo que Glasnow se perdió la experiencia característica del cerrador: el último out, seguido inmediatamente por la línea del apretón de manos. En cambio, todos miraron el tablero de video gigante y esperaron.

Al final se formó una fila informal.

“Recibí algunos cambios”, dijo. Sonrió ampliamente y luego salió a la noche de Toronto, orgulloso propietario de su primera salvada profesional. Para su equipo y para Los Ángeles, había mantenido viva la esperanza de un desfile.