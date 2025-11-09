UCLA desconcertada por el mariscal de campo TJ Lateef en la derrota ante Nebraska

Es una tradición como ninguna otra, una que a UCLA le gustaría terminar lo más rápido posible.

Un mariscal de campo suplente, que realiza la primera apertura de su carrera, resulta imparable contra los Bruins.

Sucedió nuevamente el sábado en el Rose Bowl, TJ Lateef de Nebraska uniéndose a un grupo que a lo largo de los años ha incluido a Kendal Thompson de Utah, Mike Bercovici de Arizona State y Grant Gunnell de Arizona, entre otros.

Fue una historia conmovedora para Lateef, el nativo de Compton y ex estrella de Orange Lutheran High.

No tanto para el equipo al que confundió repetidamente.

Con su defensa continuamente fallando tacleadas y pareciendo un paso lento, UCLA opuso poca resistencia hasta los minutos finales de una derrota por 28-21 ante una multitud local de 44,481 personas, la mayor cantidad de la temporada, que presentaba tanto rojo como azul.

Reemplazando al lesionado Dylan Raiola, Lateef completó sus primeros 11 pases y terminó lanzando para 205 yardas y tres touchdowns en un brillante debut.

“Para que su mariscal de campo viniera aquí, la primera apertura fue casi perfecta, hay que quitarse el sombrero ante ese niño”, dijo el entrenador interino de UCLA, Tim Skipper.

Mientras tanto, fue otro paso atrás para los Bruins (3-6 en general, 3-3 Big Ten) después de haber pasado las últimas dos semanas prometiendo volver a lo básico y prestar más atención a los detalles tras su paliza de 50 puntos por parte de Indiana.

La semana de descanso de UCLA no arrojó las respuestas necesarias para un equipo que ha perdido dos juegos consecutivos por primera vez desde que comenzó la temporada 0-4.

Los fanáticos de Nebraska aplauden después de que el corredor Emmett Johnson anota en una carrera de 56 yardas en la primera mitad contra UCLA en el Rose Bowl el sábado. (Gina Ferazzi / Los Ángeles Times)

La defensa de los Bruins cedió 361 yardas y su ofensiva una vez más dependió demasiado del mariscal de campo Nico Iamaleava, cuya singular brillantez no ha sido suficiente para levantar a su equipo contra oponentes de calidad. En su última actuación valiente, Iamaleava completó 17 de 25 pases para 191 yardas y dos touchdowns mientras también corría para 86 yardas, el máximo del equipo.

“Se sintió cerca, hombre”, dijo Iamaleava. “Pensé que si hacíamos una parada más íbamos a bajar y anotar, ir por dos e intentar ganar el juego”.

Iamaleava creó algo de drama tardío cuando completó un pase de touchdown de nueve yardas al corredor Anthony Frias II, acercando a los Bruins a siete puntos con 4 minutos y 54 segundos restantes.

Pero los Cornhuskers (7-3, 4-3) consiguieron suficientes primeros intentos en su última serie para agotar el tiempo de las esperanzas de regreso de UCLA.

Con un aspecto tan superado como al principio de la temporada, cuando tuvo problemas para hacer paradas, la defensa de UCLA fue la mayor culpable. Los Bruins no tuvieron en cuenta al corredor de Nebraska Emmett Johnson, quien corrió para 129 yardas y un touchdown mientras atrapó tres pases para 103 yardas y dos touchdowns más.

El corredor de Nebraska Emmett Johnson (21) celebra con el mariscal de campo TJ Lateef (14) después de anotar un touchdown en el segundo cuarto contra UCLA en el Rose Bowl el sábado. (Gina Ferazzi / Los Ángeles Times)

“Si puedes correr el balón en ataque, las cosas serán mucho más fáciles”, dijo Skipper. “Así que su capacidad para correr calmó toda su ofensiva”.

Este fue el tipo de demostración que podría hacer que uno recontextualice esa racha ganadora de tres juegos que momentáneamente convirtió a UCLA en la comidilla del mundo del fútbol universitario. Esas tres victorias, sobre Penn State, Michigan State y Maryland, se produjeron sobre equipos que ahora tienen un récord combinado de 1-17 en el juego Big Ten.

El siguiente paso para los Bruins: Ohio State, mejor clasificado e invicto, como visitante.

Había un sentimiento de aprensión antes del inicio del partido para un equipo local cuyo estadio estaba inundado del color de los visitantes.

Un “¡Vuélvete a lo grande!” El canto llenó el aire antes del lanzamiento de la moneda, el nivel de decibeles aumentó cuando Nebraska anotó en su primer drive. En lo que representó un impulso instantáneo de confianza, Lateef salió corriendo en la primera jugada de su equipo desde la línea de golpeo y giró para 14 yardas.

Sin parecer nervioso, Lateef convirtió un tercero y un gol a los dos cuando completó un pase al receptor abierto Jacory Barney Jr., quien apenas cruzó la línea de gol con el balón para los primeros puntos del juego.

El impulso volvió brevemente a favor de UCLA a principios del segundo cuarto. Después de realizar un centro directo, el corredor de los Bruins, Jalen Berger, corrió para un touchdown de una yarda para empatar el marcador 7-7.

Las malas entradas atormentaron a UCLA en la siguiente serie de Nebraska cuando Johnson tomó un pase corto fuera del backfield, rompió una entrada y corrió por la línea lateral para un touchdown de 56 yardas que puso a los Cornhuskers nuevamente adelante.

Algunas jugadas cuestionables surgieron en el siguiente viaje de UCLA. En tercero y uno, Iamaleava lanzó un pase bajo presión que quedó incompleto. En cuarto y uno, los Bruins optaron por un paquete gigante al incorporar al liniero defensivo de 335 libras Siale Taupaki como bloqueador, pero no pudieron conseguir el primer intento después de que Iamaleava cayera por una pérdida de dos yardas.

“Enviaron un choque en la esquina y, ya sabes, él lo cargó, y pensé que tirarlo era la mejor jugada que podía hacer”, dijo Iamaleava. “Debería haberlo dado, hombre, y dejar que mis corredores consiguieran esa yarda. Pero eso depende de mí y tengo que jugar mejor en ese aspecto”.

Nebraska aprovechó la pérdida de balón, marchando campo abajo antes de enfrentar un tercero y un gol en la línea de una yarda de UCLA. Esperando pacientemente una oportunidad, Johnson se adelantó antes de girar hacia la zona de anotación para un touchdown que le dio a los Cornhuskers una ventaja de 21-7.

Las cosas iban tan mal para los Bruins que el normalmente confiable Mateen Bhaghani falló un gol de campo de 49 yardas poco antes del medio tiempo y su patada se fue desviada hacia la izquierda.

Todo volvió a sentirse un poco mal para el equipo local en una temporada que podría no tener salvación.