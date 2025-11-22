UCLA enfrenta el desafío de Mick Cronin en una aplastante victoria sobre Presbyterian

¿Quieres esfuerzo?

Trent Perry siguió un robo furtivo con otro en un lapso de menos de un minuto.

¿Quieres intensidad defensiva?

Xavier Booker se puso delante de su hombre y se levantó para bloquear una volcada.

¿Quieres eficiencia ofensiva?

Skyy Clark pasó por alto a un defensor indefenso tras otro en el camino hacia repetidas bandejas.

Tres días después de que Mick Cronin utilizó un cambio de alineación para desafiar a sus jugadores a ser más duros, a jugar un poco a la defensiva y a demostrar que se preocupaban, los UCLA Bruins dieron una réplica.

Oye, entrenador, míranos ahora.

Aportando intensidad y construyendo un enorme colchón inicial gracias a una fuerte ofensiva y rebotes, los Bruins No. 19 descargaron cualquier frustración persistente durante una victoria por 86-46 sobre Presbyterian el viernes por la noche en Pauley Pavilion.

“En los últimos partidos, la actitud de nuestro equipo ha sido algo de lo que podría estar orgulloso”, dijo Cronin. “Es sorprendente cómo los muchachos juegan mejor cuando tienen la actitud y el enfoque correctos”.

Cronin volvió a su alineación titular habitual con la excepción del delantero Tyler Bilodeau, quien estuvo fuera después de torcerse la rodilla izquierda en la práctica del jueves. Brandon Williams reemplazó a Bilodeau y realizó su mejor actuación de la temporada con 11 puntos y siete rebotes.

“El mejor partido de su carrera como Bruin”, dijo Cronin sobre un jugador al que calificó como posiblemente su mejor defensor.

El juego careció de drama después de que UCLA (5-1) construyera una ventaja de dos dígitos en menos de 4½ minutos mientras golpeaba a Blue Hose (3-5) en los tableros y acertaba casi todos los tiros. Clark hizo sus primeros seis tiros, cinco en bandejas, en el camino a 22 puntos, el máximo del juego, con nueve de 11 tiros.

“Pensé que respondimos de la manera correcta”, dijo Clark. “Pensé que teníamos dos prácticas realmente buenas, no sólo como cinco titulares sino como equipo, y sentí que eso se trasladó a la forma en que comenzamos el juego”.

Fue un gran esfuerzo en todos los ámbitos para los Bruins, que dispararon un 62,7% mientras mantenían a Presbyterian en un 33,3% y también superaron en rebotes a Blue Hose, 33-25. El porcentaje de tiros de UCLA fue el mejor en siete temporadas bajo Cronin, superando el 62,1% que registró contra Iowa la temporada pasada. El récord fue en gran medida el resultado de hacer tantas bandejas y anotar 50 puntos en la pintura.

“Tiende a generar un porcentaje alto”, dijo Cronin.

El armador Donovan Dent, el último de los titulares habituales de UCLA en ingresar al juego contra Sacramento State el martes, se redimió con alguna brujería ofensiva contra Presbyterian. Haciendo su habitual serie de bandejas y tiros en salto flotantes, Dent terminó con 14 puntos, cinco asistencias y sólo una pérdida de balón en 24 minutos.

“El esfuerzo y la actitud de Donny fueron increíbles”, dijo Cronin.

Jonah Pierce anotó 13 puntos para liderar a Blue Hose, un pequeño equipo con sede en Carolina del Sur fuera de la Conferencia Big South que perdió ante California por sólo 10 puntos esta semana.

Presbyterian no estuvo tan cerca de los Bruins y parecía completamente superado en personal. Cronin elogió al guardia Jamar Brown por infundir dureza con nueve puntos, siete rebotes, tres robos y 10 desvíos desde el banco y dijo que el alero Eric Dailey Jr. contribuyó de maneras mucho más importantes que sus siete puntos y cuatro rebotes.

“Cada equipo debe tener un jugador que no tenga miedo de desafiar a sus compañeros, y él ha estado desafiando a sus compañeros”, dijo Cronin sobre Dailey, “así que aunque no anotó mucho esta noche, él es la razón por la que algunos de estos muchachos están jugando mejor”.

Al explicar que seleccionó cuidadosamente a sus jugadores por su actitud, así como por su talento y su ajuste en la plantilla, Cronin dijo que reiteró la importancia del enfoque y la humildad con una gran asistencia de un ex Bruin que ahora juega para los Minnesota Timberwolves y se dirigió a los Bruins en una práctica reciente.

“Jaylen Clark les dijo a todos en mi equipo: ‘Sin faltarles el respeto a ninguno de ustedes, pero si llegan a la NBA, nadie dirigirá una jugada para ninguno de ustedes’”, dijo Cronin. “’Así que será mejor que seas bueno en las cosas que te dice si quieres tener una oportunidad’”.

Según lo que ocurrió el viernes, parecía que los Bruins habían estado escuchando.

“Tenemos grandes muchachos, sólo tenemos que asegurarnos de mantenernos humildes”, dijo Cronin. “No podemos no recuperarnos porque creemos que somos demasiado buenos, no es necesario, porque así es como Arizona te golpea el trasero”.