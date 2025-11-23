UCLA pierde ante Washington en posible canto del cisne del Rose Bowl

Alguien debería consultar con SoFi Stadium para ver si rescindió su oferta.

En lo que podría haber sido el último partido de UCLA en el Rose Bowl después de 43 años de llamarlo hogar, los Bruins desplegaron el tipo de demostración que nadie querría revivir o poner en un álbum de recortes, y mucho menos comercializar como parte de un plan futuro.

Si esto fue un adiós, fue una despedida triste.

Hubo balones sueltos perdidos, un falso gol de campo ridículamente malo que resultó en un touchdown para el otro equipo y un pase caído que probablemente le costó a UCLA su propio puntaje. Y eso fue apenas en la primera mitad.

Para colmo de males, el mariscal de campo de UCLA, Nico Iamaleava, recibió un golpe contundente que lo dejó fuera de juego al final del tercer cuarto, poniendo fin a su valiente regreso de una conmoción cerebral que lo había obligado a perderse el último juego de su equipo.

El mariscal de campo de UCLA, Nico Iamaleava, falleció en la primera mitad contra Washington el sábado por la noche. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

Afortunadamente, solo queda un partido para los Bruins esta temporada después de que una derrota por 48-14 ante Washington el sábado por la noche provocó que el estadio se vaciara rápidamente, sin despedidas afectuosas reservadas para los fanáticos locales en medio de una multitud anunciada de 38,201 personas que estaba demasiado agotada al final del juego para abuchear.

La sede del próximo partido en casa de UCLA sigue siendo una incógnita tan grande como su próximo entrenador en jefe. Los funcionarios escolares han dicho que todavía están contemplando planes sobre dónde jugará el equipo en el futuro, aunque esa decisión podría depender de un tribunal dado que a los Bruins les quedan casi dos décadas de un contrato de arrendamiento del Rose Bowl que no expira hasta el verano de 2044.

Se cree que si los funcionarios escolares se salen con la suya, se mudarán al estadio SoFi a tiempo para el primer partido de la temporada 2026. El back defensivo de UCLA, Cole Martin, originario de Pasadena, no parecía contento con la posibilidad de abandonar el Rose Bowl como su estadio local.

“El Rose Bowl significa mucho para mí”, dijo Martin, cuya intercepción en el segundo cuarto fue una de las pocas jugadas importantes de los Bruins. “Me emociona pensar en ello. Lo es todo para mí, seguro”.

Dondequiera que jueguen los Bruins la próxima temporada, tienen muchas mejoras que hacer. Parecían letárgicos al quedarse atrás por 34-0 el sábado mientras cometían un error tras otro en el camino hacia una cuarta derrota consecutiva.

“Simplemente no pudimos detener el sangrado, ¿sabes?” Dijo el entrenador interino de UCLA, Tim Skipper.

Cuando ingresó al juego, había poco que el mariscal de campo suplente Luke Duncan pudiera hacer excepto hacer que el marcador final fuera un poco más aceptable. Tuvo éxito en ese frente, lanzando un pase de touchdown de 37 yardas a Mikey Matthews al final del tercer cuarto que ayudó a UCLA (3-8 en general, 3-5 Big Ten) a evitar una blanqueada.

Hubo otro momento destacado para los Bruins a principios del último cuarto cuando Kanye Clark forzó un balón suelto en la devolución de despeje de Washington, lo que permitió a Jamir Benjamin recoger el balón y correr 13 yardas para anotar.

Pero no se equivoquen: esto fue un dominio total por parte de los Huskies (8-3, 5-3), quienes acumularon 426 yardas de ofensiva mientras mantenían a los Bruins en 207 yardas, incluidas solo 57 yardas terrestres.

El ex alumno y comediante de Washington, Joel McHale, interpretó una breve parte grabada que se mostró en el marcador antes del juego, pero la verdadera payasada estaba a punto de llegar.

Los Bruins perdieron dos balones sueltos en la primera mitad y habrían perdido un tercero si los Huskies no hubieran sido sancionados por contener la jugada defensiva, anulando la pérdida de balón.

“Las pérdidas de balón siempre te van a matar”, dijo Skipper, “así que tenemos que encontrar una manera de solucionarlo a medida que avanzamos la próxima semana”.

El mariscal de campo de UCLA, Luke Duncan, lanza durante la segunda mitad contra Washington el sábado. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

El receptor abierto de UCLA, Titus Mokiao-Atimalala, dejó caer lo que podría haber sido un pase de touchdown en la yarda 38 de los Huskies con nada más que campo abierto frente a él.

Pero no hubo ningún error como el que ocurrió cuando los Bruins se alinearon para un gol de campo de 46 yardas al final del segundo cuarto. El titular Cash Peterman tomó el centro y lanzó el balón por encima de su hombro mientras el pateador Mateen Bhaghani daba vueltas detrás de él, el balón golpeó el césped en lugar de las manos de Bhaghani.

Alex McLaughlin de Washington recogió el balón y corrió 59 yardas para un touchdown que puso a los Huskies adelante, 20-0.

Skipper dijo que los Huskies mostraron una mirada en su defensa de gol de campo antes de salir de ella antes del centro, causando caos para los Bruins.

“La comunicación de nuestra parte se interrumpió cuando surgieron”, dijo Skipper, “así que me llevaré la culpa; probablemente fue demasiado complicado, hubo demasiada comunicación y nos comunicamos mal y eso es lo que sucedió”.

Las cosas nunca mejoraron apreciablemente, los Bruins quedaron a la deriva sin un refugio a la vista.