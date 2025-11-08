UCLA responde al mensaje de Mick Cronin en victoria sobre Pepperdine

Eso era más bien. Mucho más me gusta.

Después de un comienzo descuidado, UCLA aumentó la intensidad, ejerció cierta presión defensiva y se alejó para una victoria por 74-63 sobre Pepperdine el viernes por la noche en el Pauley Pavilion que sirvió como una sólida refutación al desafío de su entrenador.

Tres días después de permitir que Eastern Washington disparara casi el 54% en una exhibición defensiva que dejó furioso a Mick Cronin, los Bruins No. 12 (2-0) no lo hicieron fácil para mantener a Pepperdine en el 34,4%.

Xavier Booker anotó 15 puntos para liderar a cuatro jugadores en cifras dobles para los Bruins, complaciendo a una multitud mucho más grande y enérgica que la que recibieron en su primer partido. Booker fue una amenaza en ambos lados de la cancha, atrapó cinco rebotes, bloqueó cinco tiros e incluso lanzó un pase ingenioso a Jamar Brown para una bandeja.

Donovan Dent de UCLA agregó 12 puntos relativamente tranquilos y cuatro asistencias y se le unieron Skyy Clark (11 puntos) y Eric Dailey Jr. (10) en cifras dobles.

Donovan Dent de UCLA, izquierda, controla el balón frente a Javon Cooley de Pepperdine en la primera mitad del viernes. (Melina Pizano/Getty Images)

Haciendo su debut en la temporada después de perderse el primer partido mientras recuperaba su forma luego de una lesión en la rodilla, Dailey recibió la más fuerte ovación durante las presentaciones de los jugadores.

Dailey recompensó a esos fanáticos con un poco de juego activo desde el principio. Hizo un triple con un paso atrás, encontró a Clark para otro triple antes de agregar una defensa impresionante. Después de recibir un pase dentro del campo en la zona de defensa, Dailey hizo una bandeja en la que recibió una falta y finalmente anotó el tiro libre para completar una jugada de tres puntos.

UCLA apenas estaba comenzando lo que eventualmente se convirtió en una racha de 15-0 provocada principalmente por su defensa. Después de permitir que Pepperdine disparara al 50% a mitad de la primera mitad, los Bruins hicieron que las canastas fueran difíciles de conseguir en los últimos 10 minutos, y los Waves dispararon solo el 32,1% en el medio tiempo.

Haciendo todo lo posible para mantener ese porcentaje lo más bajo posible, Booker bloqueó tres tiros en los primeros minutos de la segunda mitad y añadió un triple mientras los Bruins tomaban una ventaja de 17 puntos.

Javon Cooley anotó 17 puntos para Pepperdine (1-1), lo que generó algunos aplausos durante un tiempo muerto en la primera mitad cuando el entrenador asistente de Waves, Tyus Edney, fue reconocido como capitán honorario más de 30 años después de que su bandeja al sonar la chicharra ayudó a impulsar a UCLA a una victoria en el torneo de la NCAA sobre Missouri en el camino hacia su último campeonato nacional.