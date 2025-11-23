Un afortunado aficionado podría llevarse un premio de £180 000 en el escenario de Ally Pally del Campeonato Mundial de Dardos de una forma increíble.

ONE LUCKY fan tiene la oportunidad de ganar £180,000 en el mundialmente famoso escenario Ally Pally, siempre que alcance 180 como Luke Littler.

Un miembro del público que done dinero en efectivo a Prostate Cancer UK será seleccionado para aparecer en la meca del deporte la noche de la final del Campeonato Mundial PDC el sábado 3 de enero de 2026.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Y si esa persona, que debe ser mayor de 18 años, puede alcanzar 180 puntos o más con nueve dardos, se llevará un enorme premio que le cambiará la vida.

La acción tendrá lugar frente a 3.300 espectadores en el Palacio del Norte de Londres, pocos minutos antes de que los finalistas se reúnan en el escenario para luchar por el Trofeo Sid Waddell y un cheque de £1 millón, el mayor premio en la historia de este deporte.

De hecho, sólo CUATRO Los profesionales ganarán más premios en metálico durante el evento de 20 días y 128 jugadores, mientras que los cuartofinalistas perdedores recibirán £100 000 por sus esfuerzos.

Littler, de 18 años, es el actual campeón mundial y favorito para defender su corona, habiendo arrasado en los dardos desde que se convirtió en profesional en enero de 2024.

TENDREMOS UN LUCA Se simula el sorteo del Campeonato Mundial de Dardos mientras Littler consigue una eliminatoria de gran éxito ÉXITO DE TAQUILLA Vista previa del Arsenal vs Tottenham: consejos de apuestas, probabilidades y predicciones de la Premier League

El desafío benéfico inaugural, llamado Dardos del Destino, es una creación de los patrocinadores del torneo, Paddy Power.

El concursante, que será elegido al azar pero debe residir en el Reino Unido o Irlanda, debe donar a través de una página de recaudación de fondos JustGiving antes de la medianoche del 31 de diciembre, y el dinero se destinará a Prostate Cancer UK.

Es una parte clave de la campaña Even Bigger 180, que pide a 180.000 hombres que se sometan a un comprobador de riesgos de esta enfermedad que les salvará la vida.

En el Reino Unido, un hombre muere de cáncer de próstata cada 45 minutos (es el cáncer más común en los hombres), pero el riesgo de una persona puede calcularse mediante un cuestionario en línea que dura 30 segundos.

OFERTA DE BIENVENIDA DE SUN VEGAS: OBTÉN UN BONO DE £ 50 CUANDO TE REGISTRES

Paddy Power, la casa de apuestas irlandesa, volverá a donar £1.000 a Prostate Cancer UK por cada 180 tiradas en el evento emblemático.

Se alcanzaron 914 180 en el torneo 2023-24 y 907 en el Mundial del año pasado.

Por segundo año consecutivo, también hay un bono de nueve dardos de £ 180 000 que se reparte a partes iguales entre la organización benéfica, el jugador y un miembro del público.

El holandés Christian Kist y el australiano Damon Heta se embolsaron bonificaciones de £60.000 cuando lograron la pierna perfecta en diciembre pasado.

Se han recaudado más de £2 millones en los últimos dos años para Prostate Cancer UK y las ganancias se destinarán a investigaciones innovadoras como el ensayo TRANSFORM.

Se trata de un proyecto que podría abrir el camino hacia un programa de detección del cáncer de próstata y salvar miles de vidas cada año.

*Para donar dinero para Prostate Cancer UK y participar en el concurso, visite: justgiving.com/page/dartsofdestiny.