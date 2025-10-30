Un experto de ITV critica al Tottenham por un incidente con zapatos ‘escolares’ durante el choque de la Copa Newcastle Carabao

TOTTENHAM fue criticado por un incidente con zapatos “escolares” durante su derrota en la Copa Carabao ante Newcastle.

Los Spurs fueron expulsados ​​de la competición cuando perdieron 2-0 en St James’ Park el miércoles.

Fabian Schar abrió el marcador para Toon en el minuto 24.

Y Newcastle duplicó su ventaja poco después del descanso gracias a Nick Woltemade.

El gigante alemán volvió a marcar a balón parado.

Pero el gol llegó en medio de una controversia, ya que los Spurs sintieron que el tiro de esquina de Newcastle debería haberse detenido.

Cuando el árbitro dio la decisión a los anfitriones, el defensa del Tottenham Djed Spence cayó al suelo.

La bota del lateral se había desprendido en una entrada que acabó en córner.

Y rápidamente se apresuró a volver a atarse los cordones.

Se podía ver a Pedro Porro indicándole al árbitro que Spence estaba fuera de acción.

Mientras que su compañero Richarlison también imploró al Newcastle que no tomara la esquina.

Sin embargo, Toon sintió sangre y tomó rápidamente su jugada a balón parado, lo que resultó en el gol de Woltemade.

Hablando después del partido, los expertos Les Ferdinand y Andy Cole criticaron al Tottenham por su falta de inteligencia y criticaron al equipo de Thomas Frank por su error “escolar”.

Ferdinand dijo: “Creo que si eres jugador, puedes ver que Pedro Porro tiene la mano en el aire para intentar llamar la atención del árbitro.

“Ve y párate sobre la pelota. Detén el tiro de esquina y camina hacia atrás lentamente. El árbitro te dirá que te muevas, tú te alejas lentamente.

“No puedes hacer eso y esperar que el árbitro se detenga y diga ‘oh, se está volviendo a poner la bota'”.

Su compañero experto Cole añadió: “Si el árbitro no hace eso, defiende la esquina.

“Es tan simple como eso. Un hombre menos, tienes que hacer lo correcto.

“Es un poco infantil. El árbitro no va a decir: ‘Está bien, vuelve a ponerte la bota y luego podemos seguir desde ahí’. Sigue adelante”.