Un experto de la F1 da su veredicto sobre la fila de comisarios del GP de Brasil de Lewis Hamilton y la estrella que muestra signos de Michael Schumacher

LEWIS HAMILTON criticó duramente a los comisarios de carrera de Fórmula Uno en el Gran Premio de Sao Paulo el fin de semana pasado.

El siete veces campeón del mundo, que aún no ha conseguido un podio con Ferrari, recibió una penalización de cinco segundos por una colisión en la segunda vuelta con Franco Colapinto, que se produjo después de un incidente en la primera vuelta con Carlos Sainz.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Hamilton, de 40 años, criticó la decisión como una “completa broma” cuando le informaron de su penalización por la radio del equipo, ya que quedó con un piso dañado que paralizó su ritmo antes de que finalmente se retirara en la vuelta 40.

En declaraciones a SunSport, a través de casino.org OMS Promociones de casino de rango, F1 Insider Richard Hopkins – ex jefe de operaciones en Red Bull y miembro del equipo Brabham y McLaren – cree que el veredicto de Hamilton fue “duro” dada la naturaleza implacable del trabajo de los comisarios de carrera.

Sin embargo, cree que la F1 también ha avanzado a pasos agigantados desde los días casi sin ley de finales de los años 80.

Hopkins también habló sobre los ecos de Mark Webber en el fracaso del desafío por el título de Oscar Piastri, y cómo Kimi Antonelli está mostrando signos de convertirse en el nuevo Michael Schumacher o Ayrton Senna de la F1.

QAT SUPERIOR Increíble oferta de viaje para el Gran Premio de Qatar que incluye vuelos, entradas y hotel por £ 799 ACARREO DE WOLFF Toto Wolff ‘en conversaciones avanzadas’ para vender parte del equipo Mercedes F1 en un acuerdo de £4.500 millones

¿Está de acuerdo con la evaluación “en broma” de Lewis Hamilton sobre los comisarios brasileños, o siente simpatía por ellos en un fin de semana como este?

“Palabras duras, pero en realidad hubo algunas decisiones en las que no creo que la penalización de Lewis fuera injusta. Es un trabajo duro.

“Se espera que los delegados tomen decisiones casi en una fracción de segundo, pero claro, ese es su trabajo. Se supone que deben ser los expertos, con tecnología a su alcance para ayudarlos.

“En términos generales, hoy hay mayor consistencia que antes. Es gracioso. Estuve viendo una reseña de la temporada de 1989 durante el fin de semana. Es increíble cuando comparas la antigua F1 con la actual.

“No diría que la F1 en aquel entonces no tenía reglas, pero estaba casi libre de reglas. Los pilotos no recibían penalizaciones de cinco o diez segundos ni drive-through por errores o incidentes. No había límites en la pista.

Chris Eubank Jr vs Conor Benn 2 – toda la información ¡ES HORA de la segunda ronda de la disputa familiar de esta generación! Chris Eubank Jr y Conor Benn vuelven a enfrentarse golpe por golpe mientras ambos rivales buscan enorgullecer a sus padres. La revancha de gran éxito se llevará a cabo en el estadio Tottenham Hotspur con capacidad para 62.000 espectadores el sábado 15 de noviembre. Eubank Jr superó por poco a su acérrimo enemigo después de 12 asaltos brutales en abril para asegurarse el derecho a fanfarronear en lo que sin duda fue un contendiente a la Pelea del Año. Y las dos superestrellas británicas bailarán una vez más mientras Eubank Jr pretende hacer el doblete mientras Benn busca venganza después de sufrir la primera derrota en su carrera. MIRA EUBANK JR VS BENN 2 SOLO EN DAZN INFORMACIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS VIDEO *Si hace clic en un enlace en este cuadro, obtendremos ingresos de afiliados.

“Hemos introducido más reglas en la F1, y cuando hay reglas, hay que vigilarlas. Como cualquier ley, hay que tener coherencia. Todavía no vemos la perfección, aunque es mucho mejor que antes.

“Hubo errores importantes en el pasado y no creo que seamos tan susceptibles a cometerlos ahora.

“Lewis hablaba como alguien que recibió una penalización y probablemente se sintió agraviado, así que por supuesto se mostró negativo sobre la administración.

“Creo que están haciendo un buen trabajo, un trabajo mejor que antes. ¿Es perfecto? No. Pero no me gustaría el trabajo, dicho de esa manera”.

El colapso de Oscar Piastri en el desafío por el título tiene ecos de su mentor, Mark Webber, durante su etapa en Red Bull. ¿Qué puede enseñarle Webber a Piastri sobre cómo recuperarse?

“Mark es un personaje muy fuerte. Tuvo su momento en el que sin duda hay paralelos.

“Fue el Gran Premio de Corea para Mark ese año (2010) donde perdió en mojado, y desafortunadamente eso provocó el final de su carrera por el campeonato.

“Los márgenes son muy pequeños. No creo que los equipos o los pilotos en la F1 de hoy puedan darse el lujo de cometer ningún error. El 80 o 90 por ciento es mental para los pilotos, y el otro 10 por ciento es físico”.

“Por mucho que hayamos visto a Lando tomar una actitud positiva, Oscar tomó una negativa. Mark puede hacer todo lo que pueda, ha estado en esa posición antes, y estoy seguro de que le está dando a Oscar tantas vibraciones positivas como sea posible.

“Pero al final del día, es el conductor quien hace ese cambio. Nadie en el círculo íntimo de Oscar puede cambiar esa mentalidad aparte de Oscar.

“Lando ha dado pasos positivos, si se pudiera medir eso, ha dado cuatro pasos positivos y Oscar ha dado cuatro pasos negativos.

“Eso ha creado la brecha, el vacío en el desempeño que estamos viendo en este momento.

“¿Mark ofrece simpatía y apoyo? Probablemente. Pero no necesariamente quieres decir ‘esto es lo que me pasó a mí, no sigas lo que hice'”.

“Al final del día, se trata de lo que hace el piloto en la pista, de cómo pone su propia cabeza en ese lugar mental.

“Por mucho que su manager, mentor y amigo Mark le ofrezca apoyo y consejos sobre cómo concentrarse, cuando Oscar sube a la cabina y se pone los guantes y el casco, lo que hace ese día es lo que marca la diferencia”.

Con una ventaja de 24 puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos de F1, ¿podría perder este título Lando Norris?

“Está un poco en marcha en este momento, ¿no? No es 100 por ciento perfecto, cometió un pequeño error en su primera participación en la clasificación durante el fin de semana de Brasil, pero ahora tiene una ventaja bastante importante.

“Aun así, quedan tres carreras. Y miren lo que le pasó a Ferrari este fin de semana: eso fácilmente podría pasarle a un McLaren en Las Vegas o en cualquiera de las últimas tres carreras. Así que no terminará hasta que termine”.

“Hay muchos clichés que podríamos utilizar, pero al 100 por ciento es suyo el que pierde. No creo que imaginó ni por un momento que dejaría Brasil con la ventaja que tiene, pero lo ha hecho.

“Él ha estado persiguiendo esto y es él quien se ha puesto en esta posición.

“Está en una trayectoria positiva, no negativa, con una ventaja de 24 puntos. Así que sí, si sigue haciendo lo que está haciendo, me atrevo a decir que debería ganar el campeonato”.

“Pero cualquier cosa puede pasar, realmente puede suceder, faltando tres carreras. Como digo, mira lo que pasó con Ferrari, lo mismo podría pasar fácilmente con McLaren. Aún podría llegar hasta el último momento”.

¿Cómo se compara Kimi Antonelli con otros talentos de la F1 que has visto?

“Nunca he visto (y esto incluye a gente como Michael) [Schumacher], [Ayrton] Sena y [Alain] Prost: cualquiera con la consistencia y rapidez que tenía Mika Häkkinen.

“Cuando su ingeniero le pide a un piloto que marque un tiempo de vuelta durante una carrera y puede mantenerlo durante diez vueltas, más o menos ni siquiera una décima, a veces una centésima de segundo, eso es increíblemente excepcional. Simplemente un mayor nivel de talento.

“Hoy en día es difícil en la F1. Durante un fin de semana de carreras, hay muchas variables. En Brasil vimos a los pilotos comenzar con neumáticos blandos, otros con medios, por lo que esas vueltas finales no siempre comparan manzanas con manzanas.

“Hoy en día es difícil ver un Gran Premio y compararlo adecuadamente. No tengo acceso a la telemetría de Mercedes como lo tienen sus ingenieros de rendimiento, para ver el desempeño de Kimi durante una carrera considerando la carga de combustible, la degradación de los neumáticos y la temperatura de la pista.

“Pero Kimi está haciendo un buen trabajo contra su compañero de equipo George [Russell]que está haciendo una temporada excepcional. La consistencia de George es asombrosa.

“Kimi es el verdadero negocio, pero nuevamente, si me hubieran hecho la misma pregunta sobre Max Verstappen en esta etapa de su carrera, podrían haber dicho que era un poco suelto. En esos días de Toro Rosso antes de mudarse a Red Bull, tenía un talento excepcional, pero tal vez no estaba listo para la F1.

“Teniendo en cuenta que este es el primer año de Kimi, que está en Mercedes y se enfrenta a George, lo está haciendo bastante bien. Sólo va a mejorar. Cuando miremos retrospectivamente la carrera de Antonelli dentro de cinco años, veremos esta como una verdadera temporada de formación de carácter, una temporada importante.

moviéndose rápido Pareja MAFS EMBARAZADA días después de casarse como extraños en el programa Grieta de boda La disputa familiar de Adam Peaty se intensifica cuando PROHIBE que su madre se case con Holly Ramsay

“Espero que termine el año tan bien como empezó este fin de semana: segundo en clasificación, segundo en carrera sprint, segundo en Gran Premio. ¿Verstappen detrás tuyo, superando en clasificación y carrera a tu compañero de equipo, a los 19 años? Eso es bastante bueno.

“Creo que está ahí arriba. Me reservaría decir que es otro Schumacher o Senna, pero está mostrando buenas señales de que podría serlo”.