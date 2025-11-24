Una mirada retrospectiva a la mejor temporada de baloncesto de la historia de la escuela secundaria

Conduciendo por la autopista 71 hacia Inland Empire, pasas Chino Hills High e inmediatamente piensas en los hermanos Ball y en la mayor temporada de excelencia del baloncesto de la escuela secundaria.

Esto llevó a las parodias de “SNL Weekend Update” de su padre, LaVar, quien era un adivino que les decía a todos que sus hijos serían estrellas y concedía todas y cada una de las entrevistas tanto a los medios como a los fanáticos. Ningún equipo de secundaria en el sur de California ha generado tanto interés y entusiasmo. Había que hacer cola horas antes del inicio para poder entrar a los gimnasios. Entonces comenzó la diversión: mates, intentos de tiros desde mucho más allá del rango de tres puntos de la NBA y fanáticos pidiendo autógrafos a adolescentes en una escuela pública.

Eran los Harlem Globetrotters adolescentes durante la temporada 2015-16.

“Fue una locura, algo que nunca pensamos que iba a suceder”, dijo Steve Baik, quien entrenó a Chino Hills durante la temporada 2015-16. “Estábamos aprendiendo sobre la marcha, consiguiendo seguridad adicional, gestionando la venta de entradas, creando listas de invitados. Era una situación de libro de cuentos”.

El equipo tendría marca de 35-0, ganando campeonatos estatales y de la Sección Sur. Lonzo, LiAngelo y LaMelo Ball se convirtieron en sensaciones en las redes sociales. Cualquiera que tuviera una cámara buscaba maximizar el momento. Y, sin embargo, a pesar de la gran atmósfera de circo que se convirtió, el enfoque nunca cambió. Querían quedar invictos y demostrar que eran el equipo número uno del país.

La pancarta que celebra el equipo de baloncesto de Chino Hills 35-0 de 2015-16 cuelga en el gimnasio de la escuela. (Eric Sondheimer / Los Ángeles Times)

Este es el décimo aniversario de una temporada que hace sonreír a la gente cuando recuerda todas las personalidades involucradas, todas las imágenes que vieron, toda la grandeza que se mostró. Tres de los titulares se convertirían en selecciones de primera ronda del draft de la NBA: Lonzo, LaMelo y Onyeka Okongwu. Lonzo se convirtió en Laker. LaMelo creció hasta convertirse en el hermano Ball más alto con 6 pies 7 y quizás el mejor. LiAngelo se convirtió en rapero. Eli Scott, el quinto titular, se convirtió en una estrella en Loyola Marymount. Okongwu fue a la USC antes de convertirse en una selección de primera ronda de los Atlanta Hawks.

“Sentí que todo el año íbamos contra equipos que querían darnos lo mejor”, dijo Baik. “Fue realmente un desafío. Cuando miro hacia atrás, es sorprendente cuántos juegos podríamos haber perdido. Si hubiéramos tenido marca de 34-1, habríamos considerado esa temporada como una derrota”.

LaMelo Ball de Chino Hills llega a la canasta en 2017. (Los Ángeles Times)

Dieciocho veces, Chino Hills anotó 100 o más puntos, comenzando con 131 puntos en una victoria inicial sobre San Bernardino. Hubo dos victorias sobre Foothills Christian, lideradas por la futura selección de primera ronda TJ Leaf. Hubo una victoria por 83-82 sobre la poderosa Academia Montverde en el torneo City of Palms en Florida. Hubo una victoria por cuatro puntos sobre Bishop Montgomery en un juego durante el cual Lonzo resultó herido y otros enfermaron. Este equipo infligió la peor derrota jamás vivida por Mater Dei y el legendario entrenador Gary McKnight, 102-54, en los playoffs de la Sección Sur.

La única vez que los Huskies estuvieron en desventaja en el entretiempo fue contra De La Salle en el partido por el campeonato estatal en Sacramento. Se quedaron atrás por dos puntos y terminaron ganando 70-50 para completar su temporada invicta.

Como alguien que presenció muchos de los juegos de Chino Hills esa temporada, una de las principales preguntas desde el principio fue si LaMelo comenzaría como estudiante de primer año. Ésa fue la gran discusión en el verano de 2015.

El guardia de Chino Hils, LaMelo Ball, intenta dividir la defensa de los guardias de Foothills Christian, TJ Lowery, izquierda, y Nikko Paranada durante un juego el 15 de marzo de 2016, en Colony High School en Ontario. (Los Ángeles Times)

“No era cuestión de decidir si lo iniciaríamos”, dijo Baik. “Tuvimos un par de prácticas y él fue especial. No hay muchos armadores que sean pasadores de élite. Crecí admirando a Jason Kidd, Jacque Vaughn. Y ahora él estaba en el mismo equipo que Lonzo”.

Cuando LaMelo anotó 27 puntos en su debut en la escuela secundaria de verano cuando tenía 13 años, el impulso de formar un equipo único en la vida con tres hermanos a la cabeza era imparable.

LaVar Ball se encuentra en lo que alguna vez fue un camino de tierra en el Parque Estatal Chino Hills, donde solía entrenar a sus hijos en sus primeros años. (Gina Ferazzi / Los Ángeles Times)

Durante la temporada, los momentos más destacados los vieron los periodistas después de los partidos. Los hermanos Ball fueron conducidos a un salón de clases en Chino Hills para ser entrevistados. LaVar no estaba por ninguna parte. Deliberadamente dejó que sus hijos se hundieran o nadasen solos. Lonzo era el hermano tranquilo y reservado. LiAngelo siempre estaba sonriendo. Y LaMelo era el gemelo de LaVar; nunca se sabía lo que podría salir de su boca. No había agentes ni especialistas en relaciones públicas vigilándolos. Sus padres confiaban en que eran buenas personas. Y lo fueron.

Lonzo siempre fue el líder y estaba listo para intervenir cuando fuera necesario. Sus pases fueron magníficos y su altruismo legendario, y los veteranos del baloncesto reconocieron a un adolescente maduro para su edad.

“Sabía que eran muy buenos niños, diferentes de otras superestrellas”, dijo Baik. “Realmente se preocupaban por el equipo. Lonzo lideró la carga siendo el jugador más desinteresado. A veces tuve que rogarle que disparara. Estaban concentrados en su objetivo. Sus padres los prepararon. Estaban enfocados en convertirse en profesionales a una edad temprana”.

LaVar Ball está sentado en su Rolls-Royce frente a un sendero donde solía entrenar a sus hijos en sus primeros años en el Parque Estatal Chino Hills. (Gina Ferazzi / Los Ángeles Times)

LaVar y su esposa, Tina, siempre fueron accesibles y los consideraron padres orgullosos. LaVar, por supuesto, fue un poco más expresivo. Pero era tan amigable y accesible que incluso los fanáticos contrarios se divirtieron participando en bromas y discusiones. Y una vez que vieron el entretenimiento brindado por los chicos, también se convirtieron en fanáticos.

LaMelo Ball, hermano de Lonzo Ball de UCLA, anotó 92 puntos para Chino Hills High anoche. 30-39 tiros de campo de 2 puntos

7-22 3 puntos FG

11-14 PIES pic.twitter.com/LaL2snIdk4 — Estadísticas e información de ESPN (@ESPNStatsInfo) 8 de febrero de 2017

Baik dimitió al final de la temporada, y se especuló que LaVar lo obligó a dimitir. Baik dijo que eso no era cierto. Tuvo sus altibajos con LaVar, pero planeaba dejar el entrenamiento después del nacimiento de su segundo hijo.

“Una parte de mí desearía haber seguido entrenando a LaMelo hasta el final”, dijo.

Baik terminó aceptando un trabajo en Fairfax después del sorprendente retiro del entrenador Harvey Kitani. Baik pasó tres temporadas allí y ganó un título del City en 2019 antes de dejar el entrenamiento en la escuela secundaria. Se mudó a Tennessee y ayuda a administrar clínicas y entrena baloncesto juvenil.

LaVar se volvería más controvertido, sacando a LaMelo de Chino Hills durante su temporada juvenil para entrenarlo y luego enviarlo al extranjero. Creó su propia empresa de calzado, Big Baller Brand. Sus dichos, “Quédate en tu carril” y “Hablalo para que exista”, se convirtieron en forraje nacional. Su esposa sufrió un derrame cerebral en 2017 y él se dedicó a ayudarla a recuperarse. Recientemente, tuvo su propia crisis de salud, al tener que amputarle la pierna derecha luego de complicaciones con la diabetes. Dijo que quiere alertar a otras personas con diabetes para que se cuiden.

LaMelo es una de las estrellas de la NBA que juega para los Charlotte Hornets y se ganó un lugar en el Juego de Estrellas de 2022. Lonzo ha sufrido una serie de lesiones. Dejó a los Lakers en un intercambio a los New Orleans Pelicans que ayudó a traer a Anthony Davis a Los Ángeles, luego se unió a los Chicago Bulls y ahora juega para los Cleveland Cavaliers. LiAngelo disfruta del éxito como creador de música rap. Okongwu es un pívot de los Atlanta Hawks. Scott jugó brevemente en el extranjero.

Su legado fue poner a Chino Hills en el mapa durante una carrera de baloncesto de cinco meses que entretuvo a los fanáticos a un nivel que ninguna escuela ha alcanzado desde entonces.