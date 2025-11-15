Una oportunidad de 12-1 para un entrenador que ama esta época del año encabeza tres selecciones externas en Cheltenham

SUN Racing se enfrenta a un monstruoso sábado de acción con la confianza de conseguir uno o dos toques de algunos forasteros.
POSIBILIDAD LARGA
LEYENDA DEL CAZADOR (2.20 Cheltenham)
Le encanta el terreno blando, por lo que apreciará toda la lluvia y tiene un peso de carrera bajo y agradable en lo que parece una renovación bastante modesta de la Copa de Oro Paddy Power.
LADRÓN DE TODOS LOS SENTIDOS
SONIDO Y FURIA (1.10 Cheltenham)
Subió con fuerza la colina de Carlisle la última vez y debería disfrutar este desafío.
KIKIJO (2.55 Cheltenham)
Fue un cuarto prometedor al regresar a Aintree y debería estar allí nuevamente.
