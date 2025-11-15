Una oportunidad de 12-1 para un entrenador que ama esta época del año encabeza tres selecciones externas en Cheltenham

SUN Racing se enfrenta a un monstruoso sábado de acción con la confianza de conseguir uno o dos toques de algunos forasteros.

Apoye a un caballo haciendo clic en sus probabilidades a continuación.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

POSIBILIDAD LARGA

LEYENDA DEL CAZADOR (2.20 Cheltenham)

Le encanta el terreno blando, por lo que apreciará toda la lluvia y tiene un peso de carrera bajo y agradable en lo que parece una renovación bastante modesta de la Copa de Oro Paddy Power.

LADRÓN DE TODOS LOS SENTIDOS

SONIDO Y FURIA (1.10 Cheltenham)

Subió con fuerza la colina de Carlisle la última vez y debería disfrutar este desafío.

KIKIJO (2.55 Cheltenham)

Fue un cuarto prometedor al regresar a Aintree y debería estar allí nuevamente.

Lo más leído en Carreras de Caballos

APUESTAS GRATIS: OBTENGA LAS MEJORES OFERTAS DE REGISTRO Y OFERTAS DE CARRERAS

Aviso de contenido comercial: aceptar una de las ofertas presentadas en este artículo puede resultar en un pago a The Sun. Debe tener en cuenta que las marcas pagan tarifas para aparecer en las ubicaciones más altas de la página. 18+. Se aplican términos y condiciones. gambleaware.org.

Recuerda apostar responsablemente

Un jugador responsable es alguien que:

Establece límites de tiempo y dinero antes de jugar.

Sólo juega con dinero que pueda permitirse perder

Nunca persigue sus pérdidas

No juega si está molesto, enojado o deprimido

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Gamble Aware – www.gambleaware.org

Encuentre nuestra guía detallada sobre prácticas de juego responsable aquí.