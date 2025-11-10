Una oportunidad de 9-1 que está en forma tras correr en el Flat encabeza tres selecciones de cada sentido

Las selecciones del lunes de SUN Racing para la acción en Carlisle se encuentran a continuación.

Apoye a un caballo haciendo clic en sus probabilidades.

POSIBILIDAD LARGA

CAHIER’S DEN (1.45 Carlisle)

Fue consistente la temporada pasada, incluso cuando ocupó un buen tercer lugar aquí la última vez que lo vimos en abril. Parece tener una buena marca y tiene mucha resistencia que necesitas aquí.

LADRÓN DE TODOS LOS SENTIDOS

VIRTUD RUSA (2.48 Carlisle)

Está en forma desde un cuarto lugar decente en el llano y su mejor carrera de obstáculos se produjo cuando ganó en recorrido y distancia en terreno blando.

MODA CELESTIAL (3.23 Carlisle)

Tiene una victoria y tres segundos en sus últimas cuatro salidas y hace bien este viaje.

