Una selección de 20-1 que disfrutará de un trabajo duro encabeza tres grandes selecciones en cada sentido

Las selecciones de SUN Racing para el sábado se encuentran a continuación.
Apoye a un caballo haciendo clic en sus probabilidades.
POSIBILIDAD LARGA
LOCURA (3.45 Doncaster)
La última vez quedó segundo en York y tiene la resistencia para este viaje más largo en lo que debería ser un campo de pruebas.
LADRÓN DE TODOS LOS SENTIDOS
DUNSTALL RAMBLER (2.05 Aintree)
Fue un ganador impresionante en Worcester al regresar y debería tener más por venir.
JOHNNYWHO (2.40 Aintree)
Corrió bien en el Irish Grand National después de estar cerca en el Kim Muir en Cheltenham, por lo que debería disfrutar este desafío.
