‘Una verdadera pelea’: la leyenda del club advierte a la estrella del Arsenal que corre el riesgo de perder su lugar en el equipo de Mikel Arteta

THIERRY HENRY ha advertido al capitán del Arsenal, Martin Odegaard, que se enfrenta a una batalla cuesta arriba para entrar en el once inicial por delante de Eberechi Eze.

Los Gunners se adelantaron con seis puntos en la cima de la Premier League después de vencer a sus rivales del norte de Londres, el Tottenham, el domingo.

Eze anotó un hat-trick sensacional y causó todo tipo de problemas a la defensa de los Spurs en el 4-1 del Arsenal.

El internacional inglés ha brillado en el puesto de número 10 desde que Odegaard se vio obligado a dejar de jugar por lesión.

Y la leyenda de los Gunners, Henry, cree que el capitán de los Gunners está en peligro de quedarse fuera del equipo después de recuperarse debido a la forma de Eze.

El exdelantero, en declaraciones a Sky Sports, dijo: “Me dije que es un 10 y Martin Odegaard tendrá competencia.

“Cuando estás en un gran club, como debe ser, tendrás competencia”.

El Arsenal consiguió a Eze en un acuerdo por valor de hasta £ 67,5 millones de Crystal Palace cuando secuestraron la movida del Tottenham por él en agosto.

Y el creador de juego ha participado en ocho goles en 16 apariciones desde el cambio.

Jamie Carragher cree que Odegaard tendrá dificultades para recuperar su lugar en el once inicial tras el impacto de Eze.

Él dijo: “Siempre hubo esta conversación ese arsenal Necesitaba un goleador.

“Necesitaban marcar más goles, ciertamente la temporada pasada para competir Liverpool.

“Pero el Arsenal, en general, no creó lo suficiente. Eso fue un problema.

“No importa quién sea tu delantero, si no le creas oportunidades, no estará ahí para rematar.

“Él es [Eze] hizo una diferencia con eso. Incluso esta temporada, si volvemos al principio, si volvemos a Anfield, fue casi como el Arsenal de la temporada pasada.

“Eran muy fuertes defensivamente pero no parecían tener ganas de anotar en el futuro.

“Estoy seguro de que Eze jugó [in the next game] En Newcastle y sentiste que había una diferencia.

“Simplemente se siente como si su fichaje, que sentí que era justo, sería algo que respaldaría a Odegaard (Odegaard está fuera en este momento), pero Odegaard tiene una verdadera pelea”.