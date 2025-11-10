Únase a la fiesta de dardos por £ 285 por 3 noches para ver a Luke Littler en Butlin’s Minehead para las finales del PDC Players Championship

BUTLIN’S Minehead se está preparando para un fin de semana electrizante de dardos de clase mundial mientras las finales del PDC Players Championship regresan al icónico resort.

El escenario está preparado para un torneo apasionante, con los nombres más importantes del dardosincluida la sensación adolescente Luke Littler y el actual campeón Luke Humphries, lucharán por el codiciado título y un considerable premio.

La pareja se enfrentó en la final del año pasado y Cool Hand Luke Humphries salió victorioso por 11 a 7 y se llevó el cheque de ganador de £120.000.

El número uno del mundo defenderá su corona contra un campo de oponentes formidables, incluido el campeón mundial Littler.

El espectáculo de tres días, uno de los favoritos en el calendario del PDC, promete una atmósfera estridente y drama de alto riesgo.

Los paquetes incluyen cuatro noches desde £ 337 por persona y tres noches desde £ 285 por persona

Los fanáticos de los dardos de todo el país llegarán a Minehead de Butlin, famoso por su público apasionado y conocedor, para presenciar el enfrentamiento de la élite del deporte.

Se espera que el torneo de este año sea uno de los más competitivos hasta la fecha, con una gran cantidad de jugadores de primer nivel en competencia.

El formato único de el campeonato de jugadores Finales, en las que se ven los 64 mejores jugadores del Players Campeonato Competir por Orden de Mérito garantiza enfrentamientos emocionantes desde la primera ronda.

Más allá del oche, Butlin’s ofrece un paquete de entretenimiento inmejorable, lo que garantiza un fin de semana inolvidable para todos los asistentes.

De música en vivo y comedia Además de una amplia gama de actividades diurnas, hay algo para que todos disfruten.

Experimente la mejor escapada a los dardos

Este paquete incluye alojamiento impresionante, con opciones que se adaptan a todos los presupuestos, desde elegantes habitaciones y apartamentos hasta lujosos alojamientos.

Y cuando no estás al borde de tu asiento mirando el dardospodrá aprovechar las fantásticas instalaciones que se ofrecen en el complejo Minehead.

Desafía a tus amigos a una partida de americano piscinaprueba tus habilidades en la pista de karts o simplemente relájate y disfruta del ambiente de fiesta.

Con una amplia oferta de bares y restaurantestendrás muchas opciones para elegir cuando se trata de comida y bebida.

Pero la diversión no termina ahí.

Los eventos Big Weekenders son legendarios por su increíble entretenimiento y el PDC Dardos El fin de semana de finales no es una excepción.

Prepárate para las actuaciones principales de los mejores artistas, sesiones de DJ que te harán bailar hasta altas horas de la madrugada y divertidísimos comedia programas que te tendrán en puntadas.

Reserva tu plaza en el PDC Players Campeonato Finales en Minehead de Butlin y prepárate para un fin de semana de puro deporte teatro.