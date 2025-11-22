USC contra Oregon: Lincoln Riley de los Trojans acepta la presión de los playoffs

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Antes de tomar las riendas de la USC, Lincoln Riley tenía reputación de ser un guerrero de la carretera. No fue hasta su tercera temporada en Oklahoma que el equipo de Riley perdió un verdadero partido como visitante con él como entrenador en jefe. Durante cinco años con los Sooners, ganó 17 de 21 como visitante.

Pero cuatro años después de su mandato como entrenador de los Trojans, la alguna vez excelente reputación de Riley como visitante se siente como una reliquia de una vida pasada. Hasta que USC ganó en Nebraska a principios de este mes, Riley no había vencido a un equipo como visitante que terminara mejor que .500 desde noviembre de 2022, cuando sus Trojans derrotaron a UCLA en el Rose Bowl. De lo contrario, fuera de Los Ángeles, la única victoria como visitante de la USC contra un equipo de calidad bajo el mando de Riley fue contra Oregon State… en su cuarto juego al frente de los Trojans.

Nunca ha habido tanto en juego para Riley como lo es esta semana, ya que el No. 15 USC se dirige al No. 8 Oregon con sus esperanzas de playoffs de fútbol universitario dependiendo de una gran victoria como visitante. Aun así, es difícil ignorar cuán marcadamente diferentes se han visto los troyanos de Riley cuando los han desafiado fuera de casa.

USC ha sido la mejor ofensiva del fútbol universitario dentro del Coliseo. Pero en cuatro partidos como visitante, USC está promediando 18 puntos menos y dos yardas menos por intento ofensivo. Su tasa de touchdown en la zona roja cae un 25%, mientras que su tasa de conversión de terceros intentos cae un 16% como visitante. En pocas palabras, desde cualquier punto de vista, la ofensiva de Riley ha sido mucho peor fuera de casa esta temporada.

El mariscal de campo de la USC, Jayden Maiava, lanza un pase durante una victoria sobre Iowa el 15 de noviembre en el Coliseo. (Eric Thayer/Los Ángeles Times)

Esa disparidad comienza en el mariscal de campo. En casa, Jayden Maiava ha sido uno de los mejores mariscales de campo de todo el fútbol universitario esta temporada. El junior completó el 74% de sus pases en casa y promedió 10,7 yardas por intento en el Coliseum, los cuales se ubican entre los 10 mejores de la nación. Ha representado 18 touchdowns totales y sólo dos pérdidas de balón en casa, mientras que su calificación de mariscal de campo lo coloca en el aire enrarecido de contendientes a Heisman como Fernando Mendoza de Indiana y Julian Sayin de Ohio State.

Esa versión de Maiava, sin embargo, aún tiene que llevar su espectáculo de gira. En cinco partidos reales como visitante como mariscal de campo titular de los Trojans, Maiava ha completado menos del 57% de sus pases. Su promedio de yardas por intento cae a casi tres yardas. Ha cometido más pérdidas de balón y ha sido capturado con más frecuencia.

USC no puede darse el lujo de que ese sea el caso el sábado, si espera mantener sus esperanzas de playoffs. Pero si bien la historia reciente podría estar en contra de sus troyanos, Riley recordó esta semana que no es nuevo en contender así a finales de noviembre.

“Esto es a lo que estoy acostumbrado, hombre”, dijo RIley. “Es bueno estar allí otra vez, sin duda.

“…Esta es la época del año que más disfruto.”

Esto es lo que debe ver en el choque de USC con Oregon el sábado a las 12:30 p.m. PST (CBS, Paramount+):