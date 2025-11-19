USC cuenta con corredores para seguir superando a Oregon

El mes pasado, en el lapso de una sola mitad, los dos mejores corredores de la USC se perdieron debido a lesiones graves. Para Eli Sanders, la lesión de rodilla que sufrió contra Michigan acabó prematuramente con su temporada. Para Waymond Jordan, la cirugía de tobillo significó perderse la mayor parte de la recta final crítica de los Trojans.

Para la USC, fue un doblete particularmente cruel. Durante los primeros seis juegos, el dúo de los Trojans había sido uno de los 10 mejores ataques terrestres del país, con tendencia hacia la mejor temporada terrestre que USC había visto en dos décadas. Luego, en menos de una hora, un comienzo prometedor se vio frustrado por una lesión.

“Eso casi podría ser una sentencia de muerte”, dijo el miércoles el entrenador Lincoln Riley.

Pero cuando sólo quedan dos partidos en la temporada, el ataque terrestre de los Trojans todavía está muy vivo. Y la USC todavía se aferra a las esperanzas de los playoffs de fútbol universitario por eso.

“Ha ido notablemente bien”, dijo Riley sobre el ataque apresurado de la USC desde entonces. “No sé si alguien podría haber predicho eso para ser completamente honesto”.

Nadie anticipó la llegada del novato King Miller, quien ha sido una revelación que salvó la temporada desde que asumió el papel de corredor líder de los Trojans. Miller está promediando 113 yardas por juego desde que Jordan y Sanders cayeron, lo que, extrapolado en el transcurso de una temporada completa, empataría a Emmett Johnson de Nebraska como mejor entre los Diez Grandes. Miller también es uno de los dos corredores del Power Four con más de 90 acarreos esta temporada y que promedian más de siete yardas por acarreo.

Su inesperada coronación, que se produjo en el momento más crítico de la temporada de la USC, es parte de la razón por la que los Trojans podrían estar a sólo dos victorias de su primer intento por llegar a los playoffs. Y si tienen alguna esperanza de continuar esa racha, Miller tendrá que liderar el ataque terrestre en su batalla más dura hasta el momento el sábado en el Estadio Autzen, donde el No. 8 Oregon ha limitado las ofensivas contrarias a 90 yardas terrestres por juego.

Hubo un breve rayo de esperanza esta semana de que Jordan, quien se sometió a una cirugía de cuerda floja en su tobillo hace cinco semanas, podría regresar para el viaje de la USC a Eugene. Jordan figuraba como cuestionable en el informe de lesiones el sábado pasado y se vistió para la práctica de esta semana, ambas señales de progreso. Pero Riley reconoció el martes que era poco probable que Jordan estuviera listo para el juego, ya que todavía se siente cómodo cortándose el tobillo reparado quirúrgicamente.

“Se está acercando”, dijo Riley. “Pero para una espalda, esa no es una gran lesión”.

También hubo una serie de otras lesiones que presumiblemente deberían haber llevado a la ruina de la USC sobre el terreno. Además de su maltrecho backfield, los Trojans han estado sin el tackle izquierdo Elijah Paige durante la mitad de la temporada debido a una lesión en la rodilla y podrían volver a estar sin él el sábado. El centro Kilian O’Connor se perdió tres partidos debido a su propio problema en la rodilla, y el guardia Alani Noa estuvo fuera de juego durante la mayor parte de la victoria en Nebraska.

Pero los troyanos aún no han dado un paso atrás. La línea ofensiva ha barajado posiciones con sorprendente éxito, y Miller ha superado todas las expectativas, ganándose un lugar en los planes futuros de la USC.

“Sólo trato de aprender a tener confianza en todo lo que hago”, dijo Miller esta semana. “Hay que tener confianza sin importar lo que sea”.

Sin embargo, es posible que Miller haya encontrado su rival esta semana con Oregon. Si bien la USC se ha mantenido cerca de la cima del Big Ten, incluso después de perder a sus dos mejores corredores, los Ducks han presumido posiblemente del mejor ataque terrestre de la nación. Sólo Navy promedia más yardas por acarreo que Oregon (6.33) o tiene más acarreos de más de 20 yardas (28).

Dos del trío de corredores de Oregon, el estudiante de último año Jordan Whittington y el estudiante de primer año Dierre Hill Jr., tienen un promedio de más de ocho yardas por acarreo. El otro, Jordon Davison, producto de Mater Dei, promedia siete yardas por intento como estudiante de primer año y tiene 12 carreras de touchdown.

Los números no son exactamente alentadores para los Trojans, quienes han sido angustiosamente vulnerables a la racha durante largos períodos de esta temporada. USC está cediendo más de 200 yardas por tierra en promedio en sus últimos cuatro juegos, ninguno de los cuales fue contra ofensivas que se encuentran entre las 25 mejores a nivel nacional en tierra.

El mejor backfield que enfrentó la USC durante ese tramo, Notre Dame, arrolló a los Trojans por más de 300 yardas. Y los irlandeses promedian 41 yardas menos por juego por tierra que Oregon.

Pero en cada uno de sus tres partidos desde aquel nadir de Notre Dame, los Trojans han salido como una defensa totalmente diferente en la segunda mitad. Ninguno de sus últimos tres oponentes (Iowa, Northwestern o Nebraska) logró más de un gol de campo después del medio tiempo.

USC no podrá darse el lujo de esperar tanto esta semana, frente a una de las pocas ofensivas en el fútbol universitario que anota a un ritmo más eficiente. Para que los Trojans mantengan vivas sus esperanzas de playoffs, hay que empezar por dictar cómo van las cosas en el terreno.

Hasta ahora ha ido mejor de lo esperado.

“Hemos tenido grandes desafíos”, dijo Riley. “Hemos podido responder. Obviamente será importante en juegos como este. Ser capaz de correr el balón, poder detener la carrera siempre es clave, sin importar contra quién juegues, dónde juegues o qué año sea.

“Hemos estado firmes allí. Hemos podido hacerlo. Ojalá podamos hacerlo esta vez”.