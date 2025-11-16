USC mantiene vivas las esperanzas de playoffs con una lluvia de dureza contra Iowa

Estaban maltratados, magullados, empapados y cubiertos de estereotipos.

No son lo suficientemente duros. No son lo suficientemente resistentes. No son suficientes los Diez Grandes.

A finales del segundo cuarto, el sábado por la tarde en el Coliseum, un equipo de fútbol de la USC que luchaba por un lugar en los playoffs estaba siendo asfixiado por lo peor de sus percepciones nacionales.

Estaba debilitado por el clima y el peso de un equipo de Iowa.

Luego, con grandes cambios del tipo de resistencia profunda que pocos pensaban que poseía un equipo de Lincoln Riley, todo cambió.

Está lloviendo victorias, aleluya.

Perdiendo 21-7, los Trojans se volvieron embarrados y enojados y simplemente del Medio Oeste, ganando la línea de golpeo, ganando la batalla de habilidad y, finalmente, ganando el juego 26-21.

Sí, después, ese era Riley bailando bajo un aguacero.

“Una victoria cultural ahí mismo, hombre”, dijo Riley después. “Si alguna vez hubo una, fue una victoria cultural. La resiliencia de nuestro equipo, su respuesta en el entretiempo… seguimos avanzando, lo hemos hecho todo el año”.

Y sí, la USC todavía está en la búsqueda del campeonato nacional, y necesita victorias en sus dos últimos juegos en Oregon y contra UCLA para clasificarse para el Playoff de fútbol universitario.

“Se trata de ganar o irse a casa… no es no volver a casa”, dijo el apoyador Eric Gentry. “Todo el equipo entiende cuál es la cultura… lucha hasta el último segundo”.

Pocos creerán que pueden vencer a Oregon, séptimo clasificado y con una derrota, en Eugene. Pero claro, pocos creyeron que sobrevivirían en Iowa después de que los Hawkeyes tomaran esa gran ventaja en el segundo cuarto.

Durante los últimos 10 años, Iowa tuvo un récord de 83-5 cuando lideraba por ocho puntos o más. Traducido, este es un programa que sabe cómo proteger un cliente potencial, y los troyanos aparentemente estaban cocinados.

Pero Riley dijo que vio algo en sus ojos. Y después del medio tiempo, Iowa vio lo mismo.

“Simplemente empezamos a correr… sentimos que íbamos a detenerlos cada vez… sentimos que íbamos a anotar cada vez”, dijo Riley.

El entrenador de USC, Lincoln Riley, celebra con el receptor Prince Strachan durante la segunda mitad de una remontada de 26-21 sobre Iowa en el Coliseum el sábado. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

Al superar su mayor déficit de la temporada, eso se acerca mucho a lo que sucedió.

Anotaron 19 puntos sin respuesta. Anotaron en cinco series consecutivas.

“Todos simplemente creemos en nosotros mismos”, dijo Gentry.

Makai Lemon logró 153 yardas en recepciones espectaculares, King Miller corrió para 83 yardas contundentes que mataron el reloj, Jahkeem Stewart hizo una intercepción que cambió el juego, Jayden Maiava se mantuvo firme con un pase de touchdown y sin pérdidas de balón, y el juego esencialmente terminó apropiadamente con USC simplemente mostrando más músculo.

En un pase de cuarta oportunidad en el último minuto, Kennedy Urlacher empujó a Kaden Wetjen fuera del campo mientras intentaba agarrar profundamente en territorio troyano.

Sin captura, se acabó el juego y, al final, los Trojans fueron tan entusiastas como ese sector de fanáticos que capeó la tormenta sin camisa.

“Nuestros estudiantes lo han aportado todo el año, ha habido energía constante durante todo el año, nuestro equipo lo siente, lo siente”, dijo Riley.

Los troyanos serán los perdedores decididos el próximo fin de semana, pero apueste por Oregon bajo su propio riesgo. Este es un equipo de la USC que tiene los mejores receptores del país, un mariscal de campo emergente, y por tercera semana consecutiva han limitado a sus oponentes a tres puntos o menos en la segunda mitad.

“La gente simplemente trata de decir cosas sobre nuestra llegada al Big Ten y preguntarse cómo vamos a ser”, dijo Gentry. “Este equipo está… estableciendo el estándar para los Diez Grandes… llegando y ganando partidos importantes cada semana”.

El tackle defensivo de USC, Jide Abasiri, sostiene el balón mientras celebra con el cornerback Decarlos Nicholson durante la segunda mitad de la victoria de los Trojans el sábado sobre Iowa. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

La tarde comenzó con los jardineros secando el campo con sopladores de hojas y los fanáticos con sombreros tipo paraguas, el primer juego lluvioso en el Coliseo en nueve años.

Pero para la USC bajo Riley, comenzó como muchos de los fracasos de finales de otoño de su equipo anterior.

La temporada pasada desperdició cinco ventajas en el último cuarto. Perdió cuatro de sus últimos cinco partidos hace dos temporadas. Despojó el juego de campeonato Pac-12 y una oportunidad de llegar a los playoffs hace tres temporadas.

Francamente, parecía que iban a arruinarlo otra vez.

Iowa tomó la patada inicial y condujo 69 yardas en siete jugadas en una serie contundente puntuada por un pase de touchdown de dos yardas en cuarta oportunidad a Mark Gronowski a Dayton Howard en la parte trasera de la zona de anotación.

Sí, la ofensiva aérea número 133 de la FBS (de 136 equipos) acababa de anotar en una jugada de pase.

Y Iowa apenas estaba comenzando, y finalmente tomó una ventaja de 21-7 al final del segundo cuarto. Pero resulta que esa fue la última vez que los Hawkeyes pudieron respirar.

Después de que un par de goles de campo de Ryon Sayeri cerraron la brecha, la remontada de la USC se aceleró cuando otro agarre de salto de Lemon, este de 35 yardas, preparó un pase de touchdown de 12 yardas entre tres defensores hacia Lemon. Maiava derrocó a Lemon en el intento de conversión de dos puntos, pero los troyanos aún no habían terminado.

En la siguiente posesión de Iowa, con 1:52 restantes en el tercer período, Stewart agarró un pase desviado para una intercepción y darle a los Trojans el balón en la yarda 40 de Iowa.

A partir de ahí, Maiava los impulsó 40 yardas en seis jugadas en una serie que fue asistida por una penalización por interferencia de pase y les dio una eventual ventaja de 26-21 después de la carrera de touchdown de una yarda de Bryan Jackson.

“Todo el equipo estaba listo para arriesgarlo hoy”, dijo Riley. “Teníamos muchachos poniendo el asunto en juego por todos lados… cuando tienes a todo un equipo haciéndolo, obtienes algo muy bueno”.

Bastante mojado, bastante desagradable y, de hecho, bastante genial.