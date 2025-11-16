USC regresa para derrotar a Iowa en una emocionante victoria empapada de lluvia

Cuando finalmente se completó un tercer cambio consecutivo en la segunda mitad, Lincoln Riley saltó en el aire, con los brazos extendidos hacia el cielo. Las últimas tres horas empapadas de lluvia, para la USC y su entrenador, habían pasado de la frustración a la euforia, con poco en el medio. Su defensa casi se había desmoronado a manos de la tambaleante ofensiva de Iowa. Las esperanzas de su equipo en los playoffs de fútbol americano universitario casi se habían desvanecido con la lluvia.

Sin embargo, este momento, cuando la defensa de los Trojans dio los toques finales a una victoria por 26-21 sobre Iowa, fue nada menos que eufórico y cambió la temporada para la USC y su entrenador.

“La cultura gana ahí mismo, hombre, si es que alguna vez hubo una”, dijo Riley.

La lluvia todavía caía a cántaros sobre la ofensiva de la USC cuando un penalti acabó con cualquier esperanza de una remontada desesperada de los Hawkeyes. De inmediato, Riley se giró hacia su banda y rugió. Saltando arriba y abajo, finalmente encontró los brazos del entrenador de la línea defensiva Shaun Nua para aterrizar. Un árbitro incluso intentó intervenir para calmar al entrenador, pero después de alejarse, Riley se volvió hacia la línea lateral y continuó justo donde lo había dejado, saltando y agitando el puño.

Tenía todos los motivos para celebrar, después de una tercera segunda mitad consecutiva en la que la defensa de la USC permitió tres puntos o menos a su oponente. Esta vez, cuando la USC más lo necesitaba, la unidad lanzó una blanqueada, lo que permitió a Iowa acumular solo 108 yardas a pesar de estar menos de sus dos profundos titulares.

No lo hicieron solos. Los mejores receptores Makai Lemon y Ja’Kobi Lane realizaron una de las actuaciones combinadas más impresionantes de los últimos tiempos. Las acrobáticas recepciones de Lane en tercera oportunidad mantuvieron a la ofensiva de USC en movimiento en la segunda mitad, mientras que Lemon atrapó 10 pases para 153 yardas, ninguno más grande que el touchdown que anotó al final del tercer cuarto para reducir a dos un déficit único de 14 puntos.

El receptor abierto de USC, Makai Lemon, derecha, celebra con el ala cerrada Lake McRee durante la primera mitad de la victoria de los Trojans el sábado. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

Fue el tipo de resiliencia que no se había visto en la USC desde posiblemente la primera temporada de Riley. Y últimamente ha sido la tarjeta de presentación de los troyanos.

“Todo el equipo estaba listo para arriesgarlo hoy”, dijo Riley. “Y eso es lo que hay que tener en estos grandes juegos”.

Uno o dos rebotes afortunados tampoco hacen daño. Sólo cuatro jugadas después de que Lemon lograra su octava anotación de la temporada, un pase desviado en tercera oportunidad del mariscal de campo de Iowa, Mark Gronowski, aterrizó en las manos del liniero defensivo de primer año, Jahkeem Stewart. USC tomó su primera ventaja con una carrera de touchdown de Bryan Jackson poco después. A partir de ahí nunca abandonó el liderazgo.

Pensar que no más de dos horas antes parecía que la defensa de la USC sería precisamente lo que condenaría sus esperanzas de una temporada especial. Permitió tres touchdowns en las primeras cuatro series de Iowa. Pero en sus siguientes cuatro series, Iowa logró cero puntos y sólo 67 yardas totales.

“Sólo teníamos que recordarnos quiénes somos”, dijo el esquinero DeCarlos Nicholson, “y luego ir a demostrarlo”.

La USC tendrá esa oportunidad en un escenario mucho más grande el próximo fin de semana, con todo el mundo del fútbol universitario mirando. El No. 8 Oregon espera en un partido fuera de casa con enormes implicaciones de playoffs para ambos equipos. Para los Trojans, todas esas esperanzas dependen de ganar en Eugene, Oregon, donde no ganan desde 2011.

Hacerlo significa resolver de alguna manera esta semana por qué la defensa de USC ha tardado tanto en asentarse. Ese tipo de comienzo lento no funcionará contra los Ducks, quienes no solo tienen una ofensiva entre los 10 primeros, sino también una defensa entre los 10 primeros.

“Los buenos equipos van a aprovechar [our slow starts]”, dijo el safety Christian Pierce. “Tenemos que perfeccionarnos”.

Hubo otros factores que complicaron el sábado, entre ellos el clima.

Una lona fue desplegada sobre el campo casi un día antes, anticipando que el sábado traería el tipo de aguacero que el Coliseo no había visto en años. De hecho, habían pasado años desde que el estadio había visto llover durante un partido de fútbol americano universitario, la última vez durante una victoria sobre Notre Dame en 2016.

Mientras llovía durante la noche, un equipo de mantenimiento armado con sopladores de hojas y escurridores gigantes se preparó para el inicio para mantener el campo en condiciones decentes. Había mucho que podían hacer.

El entrenador de USC, Lincoln Riley, celebra en la segunda mitad una victoria por 26-21 sobre Iowa en el Coliseum el sábado. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

El clima auguraba un juego intenso. Pero los Hawkeyes, en cambio, salieron disparando en su primer avance, y su ofensiva aérea número 132 se movió efectivamente por el campo. En cuarto y uno, cerca de la línea de gol, Gronowski se lanzó y entregó un pase de touchdown en el tráfico, apenas el sexto en ocho juegos esta temporada.

No fue un comienzo tan perfecto para la USC. Los troyanos abrieron con una serie de tres y fuera, seguida de un despeje con caña. En su siguiente serie, Riley optó por hacerlo en un cuarto y uno cerca del mediocampo, y Iowa, cuya defensa es la mejor del país en cuarta oportunidad, rellenó al corredor King Miller.

Los Hawkeyes lideraban 21-7 en los minutos finales del segundo cuarto, con la esperanza de USC de llegar a los playoffs de repente colgando de un hilo.

Pero el mensaje de Riley en el entretiempo resonó. USC salió como un equipo totalmente diferente, liderado por un esfuerzo defensivo dominante.

Y horas más tarde, mientras Riley saltaba alegremente por el túnel del Coliseo, la lluvia detrás de él había disminuido, revelando un brillante arco iris sobre el peristilo.