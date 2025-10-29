USC se centró en recuperarse después de la fea derrota de Notre Dame

USC había perdido cuatro de cinco, su temporada ya estaba casi perdida, cuando Lincoln Riley hizo un movimiento audaz a principios de noviembre pasado que tendría efectos dominó duraderos. Envió a la banca al mariscal de campo titular Miller Moss, a favor del suplente Jayden Maiava, cuyo gran brazo y movilidad le dieron a la ofensiva de los Trojans una apariencia diferente y más dinámica.

El cambio repentino provocó dos semanas tensas antes del encuentro de la temporada pasada con Nebraska. Verá, no todos en el vestuario estaban emocionados con la eliminación de Moss.

Pero al final la medida dio sus frutos. Maiava inyectó vida a la ofensiva, USC regresó de su descanso y ganó tres de sus últimos cuatro para terminar la temporada. Más importante aún, Riley encontró a su mariscal de campo del futuro.

“La forma en que Jayden manejó tanto cuando no era titular como cuando lo era, creo que sentó las bases para el jugador en el que comenzó a convertirse y lo que significa para este programa y este equipo en este momento”, dijo Riley esta semana. “Lo manejó con clase en ambos sentidos y eso marca una gran diferencia”.

El mariscal de campo titular de la USC, Jayden Maiava, lanza un pase contra Notre Dame en el estadio de Notre Dame el 18 de octubre. (Justin Casterline/Getty Images)

Una temporada después, la USC vuelve a buscar respuestas tras su segundo descanso, con Nebraska a la vuelta de la esquina en noviembre. Sin embargo, esta vez ninguna de las preguntas concierne al mariscal de campo, quien ha sido uno de los mejores del Big Ten. Tampoco son tan fáciles de resolver como conectar un reproductor.

El frente defensivo de la USC fue aplastado por más de 300 yardas por el juego terrestre de Notre Dame. La línea ofensiva todavía está lidiando con lesiones persistentes. Y el propio ataque terrestre de los troyanos dejó mucho que desear en su última salida.

Sin embargo, USC tiene marca de 5-2, todavía dentro del alcance de la conversación sobre los playoffs de fútbol universitario. Los Trojans deberían ser los favoritos en cuatro de sus últimos cinco partidos, con la única excepción de un viaje a Eugene a finales de noviembre. No es necesario entrecerrar los ojos demasiado para ver un camino potencial hacia los playoffs… suponiendo que la USC pueda solucionar sus problemas, primero. Esto es más alentador que las circunstancias en esta época del año pasado.

“Aún estamos en un buen lugar”, dijo el ala cerrada Walker Lyons. “Todavía controlamos nuestro destino en el lugar en el que nos encontramos ahora”.

Ese ha sido el mensaje desde que la USC abandonó South Bend con una amarga derrota. Pero el control podría escaparse de sus manos rápidamente si Riley no puede enderezar el barco esta semana en la carretera de Nebraska. Una sola derrota, especialmente una fuera de Oregón, prácticamente arruinaría esas esperanzas.

“Creo que hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos con algunos de estos enfrentamientos realmente buenos que hemos tenido últimamente”, dijo Riley. “Sabemos lo que tenemos que hacer. Lo tenemos muy claro. Ahora sólo tenemos que hacer un gran trabajo”.

Esa parte no ha sido tan fácil para la USC, ya que se desmoronó en la recta final de cada una de sus últimas tres temporadas. Los Trojans tienen marca de 6-11 en octubre y noviembre desde que ganaron siete de ocho durante ese tramo de la primera campaña de Riley.

Agregar un entorno vial hostil a esa ecuación esta semana solo complica las cosas. Los Trojans no han ganado un verdadero partido fuera de casa en octubre o noviembre fuera de Los Ángeles desde el 28 de octubre de 2023.

Tampoco parecen haber determinado con precisión qué es lo que está afectando a su defensa en este momento. Una semana después de una de las mejores actuaciones defensivas de la temporada de la USC en una victoria sobre Michigan, los Trojans repentinamente cometieron errores importantes en la ejecución, lo que llevó a los irlandeses a acumular 306 yardas terrestres, la mayor cantidad jamás permitida por una defensa liderada por D’Anton Lynn. Lynn, coordinadora de segundo año de los Trojans, calificó los errores como “extremadamente” frustrantes.

Pero al igual que Riley, confía en que una semana fuera habrá funcionado bien para la defensa de la USC.

“Al final del día, cuando estamos en la misma página, sabemos que podemos ser una buena defensa”, dijo Lynn. “Pero tenemos que estar en la misma página y confiar en que el hombre que está a nuestro lado hará su trabajo, y no tenemos que compensar excesivamente por nada”.

Jadarian Price (24) de Notre Dame lleva el balón y se aleja del obispo Fitzgerald (19) de la USC el 18 de octubre en South Bend, Indiana. (Paul Beaty / Prensa Asociada)

Esa confianza le resulta mucho más fácil ahora a Maiava, después de un año completo como mariscal de campo titular de la USC. Sin embargo, Nebraska y su defensiva de pase de primer nivel no se lo pondrán fácil, per se. Los Huskers están permitiendo apenas 127 yardas por juego en siete juegos.

Todo esto constituye una prueba que los troyanos no pueden permitirse el lujo de fallar, una prueba en la que su mariscal de campo será fundamental.

“Mantén la cabeza gacha, sigue luchando”, dijo Maiava. “Simplemente quédate ahí pase lo que pase. Tuvimos este descanso y pudimos descansar un poco, lo cual es genial. Pero tenemos que ser esa bestia todos los días”.

El tackle izquierdo Elijah Paige y el centro Kilian O’Connor se vistieron para la práctica del martes, pero Riley expresó algunas dudas de que USC tuviera su línea ofensiva titular completa disponible a tiempo para el partido del sábado.

“Estamos mejor”, dijo Riley, “pero no estamos en un punto en el que diga: ‘Sí, esos muchachos están listos para comenzar’. Simplemente no hemos llegado a ese punto todavía”.