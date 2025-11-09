UW Huskies WR Denzel Boston deja brevemente el juego en Wisconsin y regresa durante la segunda mitad

MADISON, Wisconsin – Denzel Boston fue sacado del estadio al final del segundo cuarto después de sufrir una aparente lesión en la parte inferior de la pierna mientras devolvía un despeje.

Sin embargo, el portavoz de la Universidad de Washington, Kurt Svoboda, dijo al Seattle Times que Boston está disponible para regresar en la segunda mitad. Se vio al receptor abierto corriendo a lo largo de la línea lateral de UW poco después de que comenzara la segunda mitad.

El receptor junior tuvo seis recepciones para 46 yardas y un touchdown antes de salir del juego.

El receptor de 6 pies 4 pulgadas y 207 libras de South Hill salió cojeando del campo después de devolver un despeje para una yarda con 6:26 restantes en la primera mitad. Fue examinado al margen antes de pasar a un carro y ser conducido por el túnel. Estaba animadamente lanzando doblajes y haciendo gestos hacia los fanáticos de la UW sentados cerca del banco visitante mientras se marchaba.

Boston ha sido el principal regresador de despejes de la UW durante las últimas dos temporadas. En 2025, devolvió siete despejes para 103 yardas y anotó notablemente un touchdown de 78 yardas contra FCS UC Davis el 6 de septiembre. El back defensivo de primer año de Redshirt, Rahshawn Clark, devolvió el siguiente despeje de UW después de que Boston salió del juego.

