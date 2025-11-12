Vea el Gran Premio de Las Vegas por solo £ 1529 por persona con un paquete de viaje que incluye vuelos, entradas de F1 y hotel.

¿QUÉ dirías de un viaje único en la vida al deslumbrante Gran Premio de Las Vegas, por un precio asombroso a partir de sólo £1529 por persona?

Podrías volar a la capital mundial del entretenimiento para disfrutar de un espectáculo de cinco noches de carreras de alta velocidad y lugares emblemáticos.

Este increíble paquete, de los expertos en viajes Travelodeal, incluye vuelos de regreso desde Reino Unido seleccionado. aeropuertos y una lujosa estadía de cinco noches en un hotel de 4 estrellas en el mundialmente famoso Strip de Las Vegas.

Pero eso no es todo: también obtendrás una entrada de tres días para visitar Las Vegas Gran Premio, donde podrás presenciar a jugadores como Lewis hamilton y Max Verstappen luchan bajo las luces de neón.

El rugido de los motores, el brillo y el glamour de los casinos y las infinitas opciones de entretenimiento a tu alcance.

Desde cenas de clase mundial y espectáculos espectaculares hasta lugares impresionantes como el Gran Cañón a solo un tiro de piedra, esto es más que unas simples vacaciones: es la mejor experiencia de la lista de deseos.

Si eres un fanático acérrimo de la Fórmula 1 o simplemente buscas una aventura inolvidable, esta oferta es el boleto perfecto hacia la vía rápida.

Pero ten cuidado: un acuerdo tan bueno no durará mucho tiempo, por lo que tendrás que ser rápido para asegurar tu lugar en la parrilla de salida.

No pierdas la oportunidad de presenciar historia en proceso y experimente la emoción de su vida.