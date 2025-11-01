Vea el momento incómodo en el que Tottenham protagoniza el apretón de manos del propio jefe de SNUB… mientras Thomas Frank lanza una mirada mortal al dúo de renombre

THOMAS FRANK fue brutalmente desairado por dos de sus jugadores estrella tras la derrota del Tottenham ante el Chelsea.

Los Spurs sufrieron una tranquila derrota por 1-0 en el Tottenham Hotspur Stadium el sábado, pero las cosas pronto se calentaron después del tiempo completo.

Y nadie parecía más frustrado que el dúo de los Spurs, Micky van de Ven y Djed Spence.

Se pudo ver al dúo defensivo caminando rápidamente hacia el túnel después del pitido final, con Frank marchando hacia ellos.

Pero cuando alcanzó a los jugadores, y pareció intentar estrecharles la mano, estos se desviaron para rodearlo y siguieron caminando, sin siquiera establecer contacto visual.

Frank claramente no estaba muy contento con el incidente cuando se giró para mirarlos mientras caminaban, mientras Spence levantaba las manos en el aire con frustración.

Los fanáticos no estaban contentos con la interacción y uno de ellos etiquetó las escenas: “Insultantes para el manager y los fanáticos”.

Otro fan dijo sobre el momento: “Dios, eso es incómodo”.

Pero el propio Frank claramente se había calmado cuando habló del tema en la conferencia de prensa posterior al partido.

Minimizó la importancia del enfrentamiento y dijo: “Por supuesto, todos los jugadores están frustrados.

“Les gustaría hacerlo bien, ganar, tener un buen desempeño. Lo entiendo”.

“Entiendo por qué haces la pregunta, pero creo que es uno de los pequeños problemas. Todo el mundo está frustrado”.

Van de Ven estaba justo al final del túnel, lo que quizás no sea sorprendente considerando que su aullido le dio la victoria al Chelsea.

El único gol del partido llegó cuando el holandés recibió un balón en la frontal de su área por parte de Moisés Caicedo, que pudo picarlo a Joao. pedro para un final fácil en la primera mitad.