Vergüenza para UCLA por intentar deshacerse del icónico Rose Bowl para obtener dinero en efectivo

En el camino hasta la puerta principal del Rose Bowl, debajo del legendario letrero luminoso, hacia las pintorescas montañas violetas, se encuentra el símbolo más impactante de la escuela que juega allí.

Es una estatua de Jackie Robinson con uniforme de fútbol de UCLA.

Sostiene el balón con la mano izquierda y protege a los tackleadores inminentes con la derecha, un sorprendente símbolo de bronce de la resistencia y la fuerza de una universidad. La figura más formidable en la historia del deporte estadounidense se encuentra donde creció, donde vive su equipo y donde para siempre encarnará el epítome del valiente Bruin.

Nadie representa más la misión de UCLA que Jackie Robinson.

Los fanáticos de UCLA aplauden durante el partido contra Penn State en el Rose Bowl el 4 de octubre. (Gina Ferazzi/Los Ángeles Times)

No hay nada más repugnante que la idea de que la UCLA lo deje en el polvo.

Los Bruins están intentando huir del Rose Bowl, ¿te enteraste? Están tratando de romper un contrato de arrendamiento a largo plazo y dejar a Pasadena en el próximo lugar fumando. Oh, sí, casi han desaparecido, todo está ahí en demandas, documentos judiciales y montones de material legal que enmascara el mensaje real.

UCLA valora el dinero rápido por encima de la integridad duradera, el dinero rápido por encima de la tradición profunda y el dinero por encima de los intransigentes.

Los Bruins quieren dejar el estadio con más historia de Estados Unidos, un lugar donde han jugado durante 43 años, un monumento viviente a los íconos de los Bruins, un paraíso para chupar rueda con un telón de postal… por el juguete brillante que es el SoFi Stadium, un increíble palacio de fútbol profesional que no tiene por qué ser el hogar permanente de un equipo de fútbol universitario.

Esto no es un golpe para SoFi. Es genial el Super Bowl. Pero es un estadio de la NFL con vibraciones de la NFL. No funciona para un programa universitario en dificultades que sería un tercer inquilino visto como último recurso.

Los Bruins no quieren mudarse allí por tradición. Cuando se trata de fútbol universitario, SoFi no tiene ninguno. UCLA jugó allí una vez en un juego de bolos que atrajo a lo que parecía ser un puñado de fanáticos, la pintoresca reunión eclipsada por el entorno de la era espacial.

No quieren ir allí por mayor comodidad. No hay ninguno. No me pueden vender que 14 millas menos hacia el sur por la 405 un sábado por la tarde serían notablemente más rápidos que una caminata más larga hacia el este por la 134. Especialmente si también hay eventos en el Foro adyacente a SoFi y en el Intuit Dome.

No quieren vivir la experiencia del día del partido. No hay ninguno. Estarían sacrificando el exuberante seguimiento de rueda de Brookside por el escaso seguimiento de rueda en el estacionamiento, robándole a los fanáticos de UCLA su única victoria garantizada en cada juego.

Sí, SoFi tiene asientos, baños y comodidades mucho mejores, pero no, los Bruins quieren ir por una sola razón, y supimos cuál es desde el momento en que admitieron que su departamento deportivo estaba en la ruina financiera.

El coordinador ofensivo de UCLA, Jerry Neuheisel, regresa a la banca después de un tiempo muerto durante un partido contra Nebraska en el Rose Bowl el 8 de noviembre. (Gina Ferazzi/Los Ángeles Times)

Todo esto es cuestión de dinero. UCLA hace mucho tiempo acordó un pésimo acuerdo con el Rose Bowl desde el principio (la escuela aparentemente firma contratos de arrendamiento como si contrata entrenadores de fútbol) y, por lo tanto, los Bruins no reciben ninguna parte de los acuerdos de patrocinio o suite, y obtienen solo una fracción de la mercancía y el estacionamiento. Algunos estiman que pueden obtener algunos múltiplos de sus ingresos actuales migrando a SoFi, y esa es ciertamente una motivación legítima, pero también es la salida más fácil.

¿Sabes de qué otra manera podrían ganar más dinero? ¡Gana más partidos de fútbol! ¿Alguien pensó en eso?

Desde que Terry Donahue se retiró en 1995, el programa de fútbol de UCLA ha arrojado con frecuencia un montón de basura humeante en la puerta más bonita de Pasadena, y las malas decisiones del departamento de atletismo finalmente le están dando alcance.

Han tenido récords perdedores en siete de los últimos 10 años. Han pasado por cinco entrenadores y han soportado innumerables decepciones. No sorprende que cada vez menos fanáticos quieran dedicar sus sábados a animar a un equipo que con demasiada frecuencia se encuentra dejándose caer en un búnker de Brookside.

Las cinco peores cifras de asistencia de los Bruins se produjeron en las últimas cinco temporadas no interrumpidas por COVID-19. Se han clasificado entre los últimos lugares en cuanto a asistencia de los Diez Grandes, y el agujero sigue haciéndose más profundo.

Tienen un promedio de 37,099 esta temporada al ingresar al final en casa del sábado por la noche contra Washington, un ritmo que establecería el récord de asistencia más baja de la temporada de UCLA al Rose Bowl.

¿Y todo esto es culpa del Rose Bowl? Desde Roy “Wrong Way” Riegels nadie en Arroyo Seco había estado tan equivocado.

La ciudad de Pasadena y Rose Bowl Operating Co. han cumplido su parte del contrato de arrendamiento, al que todavía le quedan 19 años. Los funcionarios de Pasadena dicen que los contribuyentes han invertido más de $150 millones en renovaciones del estadio y están listos para emitir un cheque por $130 millones adicionales para mejoras.

Se nota. El Pabellón Terry Donahue es magnífico. Los terrenos están impecables. Hay planes para un club de campo genial más allá de la zona de anotación sur.

La gente del Rose Bowl ha hecho todo lo que acordaron hacer. Que UCLA todavía esté tratando de salir por la puerta principal huele a un cónyuge tonto y con derechos que exige que su pareja mejore y luego se va de todos modos.

He estado cubriendo partidos de UCLA en el Rose Bowl durante casi 40 años y puedo confirmar que no hay mejor lugar para ver fútbol americano universitario en este país. Es el Augusta National de los estadios de fútbol, ​​un lugar donde deberían celebrarse el campeonato nacional cada año, con su impresionante horizonte y su entorno de color verde intenso y esa fresca brisa otoñal que se cuela por Arroyo Seco como un viejo amigo que te recuerda tu hogar.

El corredor de UCLA, Derrick Williams, celebra con el megáfono de una animadora después de derrotar a la USC 13-9 en el Rose Bowl el 2 de diciembre de 2006. (Stephen Dunn/Getty Images)

No, no está en el campus de la UCLA, pero no hay más lugar, ese barco ya zarpó. Y no, UCLA no gana una cantidad adecuada de dinero con el acuerdo, pero la escuela firmó el contrato de arrendamiento y esos dólares perdidos pueden aparecer de otras maneras.

Al jugar en el Rose Bowl, los Bruins reciben su pago con una belleza majestuosa, una tradición eterna y un sentido de familia que sus exalumnos y fanáticos no pueden obtener en ningún otro lugar.

Estuve al margen en los últimos segundos de ese primer sábado de diciembre de 2006 en el que posiblemente fue el momento más grandioso del Rose Bowl de UCLA. Lo recuerdas. ¿Cómo pudiste olvidar?

El drive de John David Booty, la intercepción de Eric McNeal, la sorprendente victoria de UCLA por 13-9 que le negó a USC un lugar en el campeonato nacional y al mismo tiempo les dio a los Bruins su única victoria sobre los Trojans en un lapso de 13 años.

Lo que queda conmigo de esa tarde es el ruido ensordecedor que pareció llenar cada rincón de Pasadena antes de transformarse en posiblemente el Ocho Aplausos más fuerte en la historia de los Bruins.

“¡UCLA! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea!”

El Rose Bowl fue mágico ese día. Qué vergüenza para UCLA por no creer que todavía pueda serlo.