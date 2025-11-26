Vinicius Jr exigió “el contrato más grande en la historia del Real Madrid” que le hubiera permitido ganar tanto como Cristiano Ronaldo

Según los informes, VINICIUS JR exigió a principios de este año un salario acorde con el último contrato de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid.

El contrato del extremo brasileño expira en el verano de 2027.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Deseosos de renovar al subcampeón del Balón de Oro del año pasado, los directivos del Real Madrid iniciaron conversaciones con los representantes de Vinicius Jr durante la segunda mitad de la temporada pasada.

Según The Athletic, a la estrella de 25 años le ofrecieron 17,5 millones de libras esterlinas al año, un aumento de su salario anual actual de 15,8 millones de libras esterlinas después de impuestos.

Cuando se rechazó el trato, se dice que los jefes del Real pidieron que se sugiriera un número.

Añaden que los representantes del dos veces ganador de la Liga de Campeones regresaron con £26 millones por año como cifra.

ROJO PERDIDO Ronaldo aprende el destino de la Copa del Mundo después de la tarjeta roja, mientras la FIFA toma una decisión rara vez vista PSG VS ESPURLAS Vista previa de apuestas, predicciones, consejos de apuestas y cuotas para la eliminatoria de la Liga de Campeones

Esto estaría aproximadamente en línea con el último contrato de Ronaldo en el Real Madrid, el más lucrativo en la rica historia del club.

Posteriormente, las conversaciones se detuvieron y desde entonces han entrado en juego más complicaciones.

Se dice que Vinicius Jr tiene una relación tensa con el jefe Xabi Alonso y, según se informa, NO firmará un nuevo contrato mientras la leyenda del Liverpool permanezca a cargo.

La estrella ha participado en todos los partidos de LaLiga y Champions League esta temporada, pero solo ha completado los 90 minutos completos dos veces.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Esta situación llegó a un punto crítico durante la victoria por 2-1 en El Clásico sobre el Barcelona.

Vinicius Jr, que se marchaba con los suyos en cabeza, resopló: “Siempre yo, me voy del equipo, mejor me voy, me voy”.

Tras la victoria de su equipo, Vini se disculpó, pero no mencionó a su entrenador en todo el comunicado.

Alonso, de 43 años, intentó posteriormente restar importancia al episodio.

El técnico del Real Madrid afirmó: “Para mí fue una declaración muy valiosa, muy positiva, en la que Vinicius demostró honestidad.

“Para mí lo que importa es lo que dijo a sus compañeros, al club, a la afición. Para mí el asunto está cerrado”.

A pesar de la tensión reportada entre ambos, Alonso nombró a Vinicius Jr capitán para el viaje del Real Madrid al Kairat Almaty a principios de esta temporada.

La superestrella de la Selecao ha sido señalada como un potencial fichaje saudita desde hace algún tiempo.

Se ha planteado a Al-Ahli como su posible destino en caso de que una medida en Oriente Medio llegue a concretarse.

Se decía que los jefes saudíes estaban considerando una asombrosa inversión de 302 millones de libras esterlinas para el hombre durante el verano.

VISTA LAVALEY Enorme erupción volcánica envía cenizas a 6 millas de altura y gas venenoso hacia las aldeas TRAIDORES CAOS Evidencia explosiva que demuestra que la estrella de Traitors NO ES el padre del bebé de Charlotte

La medida habría supuesto un nuevo récord mundial de transferencias, superando los 200 millones de libras pagados por el Paris Saint-Germain por Neymar en 2017.

Incluso superó la fallida oferta de £ 257 millones de Al-Hilal por la entonces estrella del PSG Kylian Mbappé, ahora compañero de equipo de Vinicius Jr, en 2023.