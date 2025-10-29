Vinicius Jr se disculpa humilladamente ante los aficionados del Real Madrid por su comportamiento en el Clásico

VINICIUS JR se disculpó con la afición del Real Madrid por su furiosa reacción al ser sustituido ante el Barcelona el domingo.

El jugador de 25 años quedó visiblemente incrédulo después de ser retirado faltando 70 minutos para el final del partido en el Santiago Bernabéu.

Vinicius no contuvo su enfado al abandonar el terreno de juego.

También fue captado por las cámaras de televisión españolas preguntándole: “¿Yo? ¿Yo? ¡Gaffer, gaffer! ¡Yo?”.

Luego, el brasileño salió disparado por el túnel y pareció gritar: “Siempre soy yo, dejo el equipo. Me voy, será mejor que me vaya”.

Vinicius finalmente volvió al banquillo para los últimos minutos del partido.

Y ahora, tres días después, el astro del Real Madrid ha ofrecido disculpas a la afición.

Escribió en las redes sociales: “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción cuando fui sustituido en el Clásico.

“Al igual que ya lo he hecho presencialmente durante el entrenamiento de hoy, también quiero volver a pedir disculpas a mis compañeros, al club y al presidente.

“A veces la pasión me supera porque siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo.

“Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y todo lo que representa.

“Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.

Fuentes cercanas a Vinicius han sugerido que la relación entre él y Xabi Alonso es casi irreparable.

el extremo ha marcado 111 goles en 316 apariciones para real madridademás de ocho de 43 para Brasil.

Pero fueron Kylian Mbappé y Jude Bellingham quienes impulsaron a Los Blancos a una victoria por 2-1 sobre Barcelona el fin de semana.