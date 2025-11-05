Virgil van Dijk critica a Wayne Rooney en directo por televisión tras la victoria del Liverpool sobre el Real Madrid

VIRGIL VAN DIJK criticó a Wayne Rooney en directo por televisión tras la victoria del Liverpool sobre el Real Madrid.

Alexis Mac Allister anotó el único gol del partido en la victoria de los Rojos en la Liga de Campeones en Anfield.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

El resultado significa victorias consecutivas para el Liverpool antes de su choque de la Premier League contra el Manchester City.

Sugiere que el club ha dado un giro después de su racha de terror que le hizo perder seis de siete partidos.

Van Dijk, de 34 años, habló con Amazon Prime después del partido cuando se unió al equipo de expertos que incluía a la leyenda del Manchester United, Wayne Rooney.

El defensa sugirió que algunos de los comentarios del delantero retirado sí llegan a algunos de sus compañeros.

LU SORPRESA Hakimi del PSG rompe a llorar cuando la ex estrella de Prem es expulsada por una entrada desagradable oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10

Rooney había afirmado que el defensa y Mohamed Salah no lograron liderar el equipo después de “firmar sus nuevos acuerdos”.

Anteriormente dijo: “Creo que el lenguaje corporal dice mucho, y creo que estamos viendo un lenguaje corporal ligeramente diferente en el de ellos dos.

“Son los dos mejores jugadores de ese equipo y si su lenguaje corporal no es el correcto, eso afecta a todos los demás.

“Puede que me equivoque en esto, pero si fuera un aficionado del Liverpool o el entrenador, eso sería una gran preocupación para mí”.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Sin embargo, el holandés insistió en que las opiniones de Rooney han parecido “vagas”. crítica“.

Él dijo: “No lo escuché el año pasado. No me duele.

“Sólo para volver a este jugador en particular, obviamente una leyenda, un gran jugador que inspiró a tantos.

“Sólo puedo decir cosas positivas, pero creo que ese comentario es una crítica un poco vaga.

“Es fácil culpar a los jugadores mayores, pero él sabe tan bien como todos los demás que lo hacemos juntos y tratamos de ayudarnos unos a otros para salir de esta.

“Hay tantas plataformas hoy en día que cada uno puede decir lo que quiera y todo explota.

“A veces es exagerado. Creo que es porque vivimos en un mundo con tantas plataformas, tanta gente puede decir cosas y se pueden captar.

“Los exjugadores que jugaron al más alto nivel también tuvieron momentos difíciles.

“Quiero actuar para el equipo, el club y todos los que nos apoyan en las buenas y en las malas”.

Rooney luego intentó defender sus comentarios sobre que el Liverpool estaba siendo objeto de críticas.

Señaló que es algo que ocurre cuando los campeones de la Premier League pasan por una mala racha.

Pero Van Dijk luego apuntó a los comentarios de Rooney sobre sus esfuerzos tras firmar su nuevo contrato en Anfield.

Añadió: “Creo que si ves los partidos, definitivamente asumiría la responsabilidad.

“Creo que el comentario sobre firmar mi nuevo contrato y luego decir que lo dejáramos pasar creo que fue un poco.

SENTIMIENTOS FESTIVOS John Lewis revela un conmovedor anuncio navideño ambientado en un nostálgico tema house de los 90 CARNICERÍA DE TRÁFICO Autopista cerrada con retrasos de DOS HORAS tras accidente entre camión y furgoneta

“Pero esa es mi opinión personal, así que sigamos adelante”.

Y la estrella del Liverpool pareció seguir adelante cuando abrazó a Rooney antes de regresar a los vestuarios.